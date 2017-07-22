Tapados por la basura

En 2050, la Tierra estará bajo 12 mil millones de toneladas de desechos plásticos.

Hoy, la vida sin plásticos es impensable, pero el costo que tiene esto para el planeta era una pregunta que no tenía respuesta clara, hasta ahora. Desde que se comenzó a producir este material, a principios de los 50, se han fabricado más de 8,3 mil millones de toneladas métricas, asegura un estudio publicado en la última edición de Science Advances.

Pero aún más que la gigantesca cifra —el equivalente a 822 mil torres Eiffel—, el problema es que el 60% de ese plástico terminó convertido en basura. En otras palabras, poco menos de cinco mil millones de toneladas están dispuestas en basurales, pero también desperdigadas como desechos en ambientes naturales terrestres y marinos.

Huella persistente.

"La mayoría de los plásticos no son realmente biodegradables, por lo que los desechos plásticos que el ser humano ha generado estarán con nosotros por cientos o, incluso, miles de años", asegura Jenna Jambeck, profesora de ingeniería de la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, y coautora del estudio.

Estos resultados, agrega, llaman sobre todo a repensar el uso de los materiales en general y la forma en que los seres humanos gestionan los residuos en todo el mundo.

Esto, principalmente porque, si bien el mundo lleva casi 70 años produciendo plásticos, solo en los últimos 13 se ha fabricado la mitad del total. Por ello, y si se mantiene la tendencia, los investigadores proyectan que para 2050 la cifra acumulada de producción superará los 12 mil millones de toneladas métricas.

Y las cifras récords continúan. La producción total de plástico actual, además, supera a la fabricación de cualquier otro material creado por el hombre, incluyendo el acero. Pero además de llevar la delantera, el problema aquí es la utilización y duración de estos elementos.

"Aproximadamente, la mitad de todo el acero que fabricamos va a la construcción, por lo que este será utilizado por décadas. Lo opuesto pasa con el plástico", ejemplifica Roland Geyer, profesor de medio ambiente de la Universidad de California, Santa Bárbara, y líder del estudio.

"La mitad del plástico se transforma en basura después de cuatro o menos años de uso", agrega.

A nivel mundial, poco más del 20% del plástico recibe algún tratamiento. El 12% es incinerado en procesos de altas temperaturas —los que tienen que ser fuertemente controlados por las emisiones contaminantes que producen—, y solo el 9% es reciclado al menos una vez.

Si bien esto es una acción positiva y en alza, no es suficiente, asegura Edmundo Muñoz, director de la Escuela de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello chilena. "Hay que considerar, además, la gran huella de carbono que se genera al fabricarlos", explica en el texto.

Según el estudio, se estima que entre 4 y 12 mil millones del total del plástico esparcido en el mundo está en los océanos y medios acuáticos. Aún no hay un método eficiente para recuperar esa basura.

Si bien la investigación asegura que buscar la eliminación total del uso del plástico no es plausible actualmente —no hay alternativas reales para ciertos embalajes de alimentos, por ejemplo— es tiempo de poner foco en las alternativas. Hoy solo el 1% del plástico producido es biodegradable.

En 1950, el mundo produjo 2 millones de toneladas métricas de plástico. En 2015 ese número fue de 400 millones. Esa es la cifra que hay que reducir, coinciden los expertos.

Situación uruguaya.

En Uruguay son lanzadas al mercado alrededor de 1.400 millones de bolsas plásticas por año, según datos del 2008 del Compromiso Empresarial para el Reciclaje, que nuclea a varias empresas vinculadas al rubro. En su sitio web agrega que se utilizan alrededor de 117 millones de bolsas plásticas por mes, 1.100 millones de las cuales son de fabricación nacional.

En Montevideo hay cuatro plantas clasificadoras de residuos. En ellas solo se logra reciclar menos del 30% de los residuos que llegan casi todos los días a sus plantas de trabajo.

En las cuatro plantas de clasificación de Montevideo trabajan 128 personas, las cuales dejaron de hacerlo en la calle. Ello representa el 4% del total de clasificadores.

Las plantas funcionan mediante convenios del Ministerio de Desarrollo Social con un grupo de ONG de Montevideo. Estas plantas no funcionan como una empresa, sino como un "proyecto de inclusión social".

En 2015, el mundo produjo 400 millones de toneladas métricas de plástico Foto: F. Flores

