Cuáles son los trabajos mejor remunerados y más demandados de 2021

“El trabajo más sexy del siglo XXI”. Así se refirió la prestigiosa publicación Harvard Business Review con respecto a los Científicos de datos (data scientist, en inglés). Esta afirmación hoy está más vigente que antes ya que se trata de perfiles extremadamente demandados, por lo que cobran sueldos elevados. Por ejemplo, un profesional de este tipo en Uruguay gana entre $ 48.000 a $ 52.000 al mes, según el sitio de sueldos Glassdoor.

Básicamente, el trabajo de un data scientist consiste en depurar información y convertirlos en conocimiento y métricas concretas para que los ejecutivos de una organización puedan tomar decisiones más asertivas. Para obtener este perfil hay que aprender sobre bases de datos, Big Data y Python, que fue nombrado como el lenguaje de programación más popular del 2020.



En 2021, muchísimas grandes, medianas y pequeñas empresas de Uruguay contratarán a estos profesionales para analizar los datos de forma tal que puedan anticiparse a posibles escenarios y detectar patrones que son imposibles de detectar a simple vista.

Pero esta profesión no es la única “estrella” porque hay otras que también están vinculadas a lo digital y ofrecen excelentes perspectivas laborales, como los analistas de datos o data analytics. Ellos son los que dan sentido a los datos que se recopilan a través de diferentes herramientas como PowerBI y Tableau, entre otras. Además saben formular recomendaciones estratégicas para la toma de decisiones.



Respecto a las carreras mejores pagas y demandas este año no hay que dejar de lado a los programadores web full stack ya que en Uruguay las empresas necesitan contratar a estos perfiles pero no hay los suficientes, con lo cual existen reales oportunidades de desarrollo para los que saben escribir código. En líneas generales, una persona que ha egresado de un curso de programación puede conseguir fácilmente empleo como junior.



Pero es posible conseguir empleo de calidad para los que prefieren trabajar con estrategias de comunicación, redes sociales y ver cómo conquistar a los consumidores. Y es que las organizaciones buscan personas con conocimientos sólidos en el uso de las mejores herramientas para implementar un plan de marketing online, utilizar con eficiencia las redes sociales y convertir a las visitas en clientes. Este auge se debe a que las personas pasamos cada vez más tiempo frente a las pantallas por lo que el sector debe profesionalizarse. Las empresas se juegan en internet su reputación y gran parte de las ventas por lo que están sumando perfiles idóneos.

Cómo profesionalizarse en esa área

Una buena noticia es que cualquier persona sin conocimientos previos puede convertirse en un data scientist, analista de datos, programador web full stack idóneo para trabajar en el área de marketing digital.



Esto se logra estudiando a distancia y en base a la práctica para desarrollar habilidades digitales vinculadas no solo con la disciplina en sí misma sino también respecto a las metodologías de trabajo más modernas.

Digital House, la escuela de programación, data science y diseño UX creada por los “unicornios” argentinos, ofrece esta propuesta pedagógica que es un éxito en América Latina.

Su tasa de éxito se valida en la práctica: 95% de los egresados de Digital House en Latinoamérica que buscan activamente empleo, lo consiguen en menos de seis meses.

Disponible para Uruguay, el proceso de inscripción y aprendizaje es totalmente online en digitalhouse.com.uy