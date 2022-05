Síntomas y cómo prevenir la hepatitis aguda infantil de origen desconocido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con unos 228 casos notificados de hepatitis pediátrica aguda de origen desconocido, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la comunidad científica busca sus causas y, aunque hay diversas hipótesis abiertas, algunos indicios apuntan a un adenovirus, el F41.

“Cada tanto tenemos casos de hepatitis con causas desconocidas, pero lo llamativo de la situación actual es que son muchos casos en poco tiempo y en una misma referencia geográfica”, dijo el pediatra y expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) Omar Tabacco, sobre el aumento en el mundo de un tipo de hepatitis aguda de origen desconocido de la que ayer se detectó el primer caso en ese país.

Qué es la hepatitis

Según explicó el especialista, la hepatitis es una inflamación aguda del hígado que se puede dar por tres motivos: causas infecciosas, fundamentalmente por virus, causas tóxicas o metabólicas. En la infancia, la hepatitis más habitual es infecciosa y sus síntomas son principalmente gastrointestinales.

“Al principio puede haber dolor abdominal, un poco de temperatura, deposiciones flojas y, en general, a las 48 horas el paciente desarrolla lo que se llama ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y mucosas. Esto sucede por el depósito de una sustancia llamada bilirrubina que el hígado, al estar inflamado, no puede volcar al intestino. La ictericia es el rasgo clínico más definido de que hay una hepatitis”, dijo Tabacco.



La doctora Mónica Pujadas, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), detalló algunas características de la enfermedad: ictericia, dolor abdominal, vómitos y en algunos casos fiebre, así como enzimas hepáticas elevadas. De todas formas, en este tipo de hepatitis aclaró que la etiología hasta el momento "no está clara".



Para detectar la enfermedad "es necesario descartar las causas que habitualmente dan hepatitis, ya sea los virus de las hepatitis A,B, C, D, E así como citomegalovirus, virus de la mononucleosis, entre otros, y también causas no infecciosas como tóxicos, enfermedades metabólicas o autoinmunes", detalló la presidenta de la SUP.



Prevención



Tabacco explicó que la prevención para la comunidad se centra en la higiene digestiva, la higiene respiratoria y contar con esquemas de vacunación completos: “Los virus que pueden inflamar el hígado entran por vía respiratoria o digestiva, por lo que hoy por hoy la prevención es, por el lado digestivo, el lavado frecuente de manos, la manipulación adecuada de los alimentos y mantener la cadena de frío de los alimentos. Y por el lado respiratorio, los mismos cuidados que estamos teniendo para el covid-19: ventilación y uso de barbijo. Y por supuesto tener completo el calendario de vacunación”.



“Tenemos que hacer del lavado de manos una rutina muy clara. Hay que lavarlas por lo menos cada dos horas. Y el barbijo vuelve a ser un elemento muy importante cuando hay síntomas respiratorios. Lavar bien los baños y los utensilios de cocina y usar agua hervida también son precauciones fundamentales”, mencionó D’Agostino, que es miembro de la SAP.



“Es muy importante que los padres tengan claro que los chicos deben tener el calendario completo de vacunación contra hepatitis, tanto A como B”, sintetizó Gentile.

Síntomas

La hepatitis aguda tiene diferentes síntomas, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS): gastrointestinales, como diarrea o vómito, fiebre y dolor muscular, pero lo más característico es la ictericia, es decir, una coloración amarilla de la piel y los ojos.

¿Tiene tratamiento?

El tratamiento busca aliviar los síntomas, y manejar y estabilizar al paciente si el caso es grave. Estas recomendaciones se podrán ajustar cuando se determine el origen.