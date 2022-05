Pediatras uruguayos se preparan para tratar hepatitis aguda infantil si se detectan casos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ante la aparición a nivel mundial de casos de hepatitis aguda de origen desconocido en niños y adolescentes y la alerta emitida por Organización Mundial de la Salud (OMS), el Comité de Infectología y vacunas de la Sociedad uruguaya de Pediatría y la Diplomatura de Infectología Pediátrica de la Facultad de Medicina trabajan en "en la recopilación, actualización y difusión de la información, haciendo un seguimiento estricto de la situación y en permanente contacto con grupos internacionales", aseguró a El País la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), Mónica Pujadas.

"En Uruguay hay una buena vigilancia epidemiológica de las hepatitis, y habitualmente se buscan en el laboratorio los agentes causantes frente a posibles casos", detalló la doctora.



"Las medidas a tomar están encaminadas. En primer lugar, preparándonos para poder diagnosticar oportunamente ante la eventual aparición de casos; analizar posibles casos en nuestro país en comunicación permanente con las autoridades sanitarias y con la comunidad internacional y trabajando en equipo para poder ofrecer un adecuado diagnóstico y tratamiento", explicó Pujadas.

Características de la hepatitis aguda infantil La doctora Mónica Pujadas detalló algunas características de la enfermedad: ictericia, dolor abdominal, vómitos y en algunos casos fiebre, así como enzimas hepáticas elevadas. La etiología hasta el momento "no está clara".



Para detectar la enfermedad "es necesario descartar las causas que habitualmente dan hepatitis, ya sea los virus de las hepatitis A,B, C, D, E así como citomegalovirus, virus de la mononucleosis, entre otros, y también causas no infecciosas como tóxicos, enfermedades metabólicas o autoinmunes", detalló la presidenta de la SUP.



Según los datos recopilados por la Sociedad Uruguaya de Pediatría, "hasta el momento se han notificado 228 casos de estas hepatitis en el mundo, desde países de la Unión Europea y Estados Unidos, la mayoría de los cuales se han recuperado adecuadamente; pero también han ocurrido fallecimientos y algunos pacientes requirieron trasplante hepático".



Se reportó desde Reino Unido una posible relación con el aumento de la circulación de adenovirus en la comunidad "pero no se ha podido establecer por ahora una relación causal", explicó Pujadas.