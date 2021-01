Qué es Signal: la app que recomienda Elon Musk y que es una alternativa de WhatsApp

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A partir del próximo 8 de febrero entrarán en vigor los nuevos términos de uso de WhatsApp. Uno de los permisos que están solicitando es la posibilidad de compartir cierta información con Facebook, lo que ha despertado la molestia de muchos usuarios que lo consideran un riesgo para su privacidad por lo que están buscando nuevas opciones. Una de las que está ganando popularidad es Signal.

Signal es una aplicación de mensajería encriptada que, asegura, está viendo un importante aumento en el número de usuarios que se registran en su plataforma. De hecho, la compañía está experimentando retrasos en las verificaciones de números de teléfono de nuevas cuentas en múltiples proveedores de telefonía celular.

Una de las razones por las cuales muchos usuarios están optando por esta opción para sustituir a WhatsApp se debe a que Elon Musk, quien por cierto ya es el hombre más rico del mundo, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje simple y conciso: Usen Signal.

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

Hay que recordar que Musk ha sido crítico de las políticas de privacidad de Facebook y, en otras ocasiones, ha invitado a sus seguidores a no utilizar los productos de la compañía. Aunque, en este caso en particular, solo recomendó el uso de Signal, sin referirse a las nuevas condiciones de WhatsApp.



Pero no es el único en recomendar esa app. El exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), Edward Snowden, famoso por filtrar información confidencial sobre el programa de vigilancia de Estados Unidos, también utilizó su cuenta de Twitter para hablar de la app y escribió: “La uso todos los días y aún no lo han matado”.

¿Qué ofrece Signal?

En términos generales Signal es una aplicación de código abierto que cuenta con un protocolo de cifrado de extremo a extremo. Está basada en tecnología de código abierto llamada Signal Protocol. De acuerdo con los creadores, esta app está creada para funcionar en el “entorno más restringido posible”, es decir que tus mensajes deberían llegar de manera rápida y segura a su destinatario incluso en las conexiones más lentas.



Más allá del cifrado de la información, una de las razones por las que se considera a Signal más segura en comparación con otras opciones es que, en su sitio web, los creadores de la app afirman que son una organización sin fines de lucro independiente. “No estamos vinculados a ninguna de las principales empresas de tecnología y nunca podremos ser adquiridos por ninguna. El desarrollo se apoya con subvenciones y donaciones de personas como usted”, explican.



Otro mensaje que puede encontrarse en su página de internet es: “No hay anuncios, ni vendedores afiliados, ni hacemos un rastreo de tu uso de Signal. Así que concéntrate en compartir los momentos que te importan con las personas que te importan”.



La app incluye diversas funciones como la opción de realizar videollamadas grupales encriptadas y, si eres fan del modo oscuro, Signal cuenta con uno. También permite personalizar notificaciones o activar el modo silencioso.



Al igual que en WhatsApp, se pueden enviar y recibir mensajes de texto, notas de voz, fotos, videos, GIFs y archivos. Además es posible crear grupos para que varias personas reciban la misma información y compartan la conversación.



Otra de sus funciones es el poder configurar los mensajes para que se borren al poco tiempo de enviarse o automáticamente después de ser leídos. Además, bloquea la posibilidad de realizar capturas de pantalla.



La app está disponible como descarga gratuita a través de la App Store para dispositivos iOS y en la Play Store para equipos Android por si te interesa probarla.