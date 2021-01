WhatsApp dio más detalles de su actualización: la app “seguirá siendo segura”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras la noticia de que WhatsApp actualizaría la app y su política de privacidad, la red social decidió dar más detalles y explicar la situación. De acuerdo a lo que informó la compañía en un mail enviado a organizaciones de la sociedad civil vinculadas a temas de libertad de expresión y firmado por Pablo Bello, Director of Public Policy de WhatsApp, “en octubre anunciamos que haríamos actualizaciones para que sea más fácil y sencillo para que usuarios y negocios se conecten”, y para que esto sucediera era necesario actualizar la política de privacidad que entrará en efecto el 8 de febrero de 2021.

Según se explica en el correo “esta actualización no cambia las prácticas de compartición de datos con Facebook y no impacta en el modo en que los usuarios se comunican de manera segura y privada con sus amigos y familia donde sea que estén en el mundo". WhatsApp explicó que sigue comprometido en proteger la privacidad de sus usuarios.

La aplicación “limita la compartición de datos con Facebook al mínimo necesario, con objetivos de mejorar la seguridad y la performance. Esto es así desde 2016 y no ha cambiado”. ¿Para qué sirven esos datos? De acuerdo a lo comunicado “ayudan a operar un servicio global de manera confiable, saber cuáles son las funcionalidades más apreciadas y poder tomar acción contra cuentas que estén involucradas en disparo masivo o automático de mensajes”.



Otra de las actualizaciones está vinculada a la mensajería de negocios. WhatsAp informó en octubre que trabajaban para que sea más fácil “conversar con negocios, obtener respuestas más rápido y realizar compras”. La nueva actualización permitirá elegir y “utilizar la infraestructura segura de Facebook para servicios de hosting (…) Esto ayudará a reducir el tiempo de onboarding desde semanas o meses a una cuestión de minutos, y ayudará a los usuarios a obtener respuestas por parte de los negocios de manera más rápida”, agregó.



A su vez, los usuarios serán notificados de forma automática dentro de los chat con empresas que usen la API, que han elegido a Facebook u otra compañía para gestionar sus mensajes de WhatsApp, “y así podrán elegir si quieren interactuar con las empresas por esta vía, o no”.



También explicó que Facebook “no utilizará de manera automática estos mensajes para efectos publicitarios, mientras que las empresas podrán utilizarlos para sus propios objetivos de marketing, los cuales podrán incluir publicidad en Facebook. Esto no tendrá impacto en los mensajes y llamadas privadas que tengas con tus amigos y familia”.



En tanto, WhatsApp asegura que no comparte la lista de contactos de un usuario con nadie (incluyendo Facebook).



Sobre Facebook Pay, explicó que “los usuarios tendrán conocimiento de manera clara sobre cómo sus datos son utilizados para esa integración”.

Por último, quienes no acepten las políticas de privacidad no perderán sus cuentas, “pero sí deberán aceptar las actualizaciones para poder utilizarlas”.