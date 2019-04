El S10, una apuesta por la seguridad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La línea S10 de Samsung salió ayer oficialmente a la venta. El teléfono más nuevo de la compañía surcoreana suma funciones de seguridad y en su cámara, con la que busca sacarle terreno a Apple y Huawei.

El teléfono brilla como nunca lo hicieron sus predecesores. Gracias a la tecnología Dynamic Amoled se pueden ver los colores más vivos que antes. Y es infinita: la pantalla llega hasta los bordes algo que están persiguiendo todas las compañías en cada una de sus invenciones..

El gran debe, tal vez, es la sensación de fragilidad que tienen estos teléfonos de alta gama. Sus 157 gramos parecen ser lo suficientemente delicados para que se desplome en el piso y se deteriore. Un problema que no es atacado con decisión ya que la prioridad es hacer dispositivos amigables en diseño y prestaciones.

No obstante, tienen certificación de poder ser inmersos en el agua hasta un metro y medio de profundidad durante media hora (aunque solo agua dulce). Aún no se puede ingresar con ellos al agua salada de la playa. El botón ultrasónico es la gran novedad de seguridad en este dispositivo. A diferencia del sistema anterior, el teléfono manda una frecuencia sonora que detecta la forma tridimensional del dedo. Funciona con velocidad al dejarlo presionado aunque no con un simple toque. Y, lo mejor, es que puede estar húmedo o un poco sucio para poder desbloquearlo.

Se utiliza si el usuario prefiere más seguridad que el reconocimiento facial. Este sistema solo decodifica el rostro con los gestos que haya realizado: poner caras excesivamente sonrientes o tristes cuando se registró de un modo más neutro no desbloqueará el teléfono. Por eso, parece un sistema bastante fidedigno.

Una función interesante es la carpeta segura. Significa tener dos celulares en uno. Mediante un código, uno puede ingresar a ese “nuevo teléfono” en donde puede almacenar datos y fotografías de, por ejemplo, trabajo. Como si el smartphone tuviera una doble vida.

El nuevo dispositivo de Samsung suma características para hacerle batalla a Huawei y Apple. Foto: Archivo El País

Carga y batería

El sistema de carga inversa, que permite transferir energía a otros teléfonos, se está transformando en una característica indispensable en los teléfonos de alta gama. El S10 sigue a Huawei Mate 20 y Mate 20 Pro. Desde Samsung aseguran que la función es para cargar los otros dispositivos que tiene la compañía, aunque sirven para aquellos que tengan esta característica. No tanto por la mejora de la capacidad de su batería si no por el ahorro. Por un lado, es en la búsqueda de wifi: cada cinco minutos hace una búsqueda de si hay alguna conocida. Si no la encuentra, se apaga sola. En general, si no se desactiva la función, el dispositivo busca permanentemente una conexión wifi gastando energía de manera innecesaria.

Los píxeles negros que están en la pantalla son negros de verdad. ¿Esto qué significa? Es un negro bien profundo y apagado que también garantiza un ahorro de energía.

Cámara

Las nuevas cámaras del S10 Plus permiten una mayor capacidad de registrar objetos. Los efectos parecían ser solo para las cámaras profesionales, pero estos dispositivos suman funciones año a año que se asemejan a las que tienen las más grandes del mercado.

La gran angular es la novedad de este año. Con sus 123 grados, permite sacar una foto amplia de un pequeño espacio, sin recurrir a la panorámica.

La competencia entre los fabricantes también se ve en la cámara “súper lenta”, aquella que registra movimientos humanos veloces en varios fotogramas. La del S10. 0,2 segundos de la vida real te los pasa en 6.3 segundos en video. Consejo: un ambiente iluminado para que al lente le entre suficiente luz.

El S10 Plus cuesta 1.399 dólares, el S10 1.290 y la versión económica 1.049. Llegan en 128 GB.

¿Qué pasa con el Fold?

Antes de fin de año, Samsung prevé traer el nuevo teléfono flexible, el Fold, que por ahora está en pocos mercados del mundo. La idea de la compañía surcoreana es comercializarlo a través de todas las operadoras telefónicas en Uruguay.

Según pudo saber El País, no será algo masivo y están revisando internamente qué cantidades traerán ya que es un producto muy específico.

El pasado 26 de abril salió a la venta en algunos países de Europa, Estados Unidos y otros de Asia desde 1.980 dólares. Tiene dos baterías y seis cámaras (tres traseras, dos delanteras, y una en la tapa exterior para cuando está plegado).

Empiezan el despliegue de la Tecnología 5g en dos ciudades de Estados Unidos

La compañía Verizon ha desplegado este miércoles su nueva red de banda ultra ancha 5G, limitada por ahora a clientes y comercios de ciertas áreas de Chicago y Mineápolis, mientras que asegura que antes de que culmine el año se habrá extendido a más de 30 ciudades de EE.UU.“Los clientes de Verizon serán los primeros en el mundo en tener el poder de la 5G en sus manos. Esto es lo más reciente de nuestra cadena 5G”, indicó en un comunicado el presidente y consejero delegado de Verizon, la compañía telefónica más grande de EE.UU., Hans Vestberg.

De acuerdo con la empresa, el servicio 5G sólo estará disponible para el teléfono móvil Motorola Z3 que cuente con el “Moto Mod”, un módulo que permite conectarse a través redes de datos móviles de quinta generación (5G).

Con la red 5G ultra banda ancha los clientes de Chicago y Mineápolis verán aumentar la velocidad entre 450 megabaits por segundo hasta en un giga en menos de 30 milisegundos, según la empresa, que hizo el lanzamiento una semana antes de la fecha que había fijado, del 11 de abril.

Esta nueva red se une a la tecnología inalámbrica fija 5G que Verizon introdujo el pasado octubre en las ciudades de Houston, Los Ángeles, sacramento e Indianápolis, para banda ancha doméstica.

Verizon destacó además que la 5G ultra banda ancha usa estándares globales y un nuevo dispositivo para llevar funciones avanzadas a los clientes.

El pasado febrero, cuando Verizon informó que saldría al mercado con el 5G, aseguró que es una tecnología que cambiaría la forma “en que vivimos, pensamos, trabajamos, aprendemos y jugamos”.

La 5G es una nueva tecnología en rápida evolución y Verizon espera ir mejorando el servicio.

Las compañías T-Mobile y Sprint esperan lanzar este año su tecnología 5G.