Una réplica a escala del Palacio Legislativo hecha con galletitas

Olga Barbash es de Bielorrusia, un país europeo ubicado entre Polonia, Ucrania y Rusia que solía formar parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), pero prefiere decir que es rusa porque “la gente acá no conoce”. Barbash llegó a Uruguay hace siete años junto a su esposo uruguayo y habla un castellano bastante correcto.

Junto con ella trajo sus tradiciones y actualmente está al frente de un emprendimiento que se llama “Aulga, galletas y tortas” en el que principalmente dicta cursos sobre cómo preparar las tradicionales galletitas de jengibre de su país.



Su proyecto más reciente captó la atención del público: Olga y sus alumnas crearon una réplica del Palacio Legislativo.



“Tenía la idea hace mucho tiempo. Me encanta hacer galletas 3D y quería hacer algo grande, como un edificio”, contó Barbash a El País. Según detalló, en su tierra la creación de este tipo de comestibles y su exhibición es muy común, por eso la idea rondaba en su cabeza.



“El proyecto lo tenía en mente hace más de un año y esperé a tener bastantes alumnas para trabajar. Para una persona es mucho trabajo, pero cuando somos más es divertido hacerlo”, sostuvo.

Olga Barbash junto a la sabrosa versión del Parlamento. Foto: Marcelo Bonjour

Su plan original fue realizar Casapueblo, el edificio de Carlos Paéz Vilaró en Punta Ballena. Sin embargo, las formas curvas de la edificación y su tamaño resultaban muy difíciles de ejecutar con esta técnica y por eso se decantó por el Palacio Legislativo.



“Creo que es un edificio muy lindo y tiene muchos detalles hermosos”, afirmó la repostera.

Proceso.

No fue fácil el proceso de recreación del Palacio Legislativo en galleta. Se requerían imágenes con un nivel de resolución que Barbash no consiguió.



“Encontré un modelo 3D que hizo un uruguayo, a quien no conozco. Lo descargué y con regla hice un modelo de papel y luego de cartón”, explicó. Además, se tomó la molestia de sacar fotos para observar el color y los detalles que tiene el antiguo edificio de la capital.



“Nos llevó desde el lunes hasta el viernes. Antes estuve una semana preparando todos los moldes”, detalló.



La maqueta comestible está construida sobre un metro cuadrado y tiene medio metro de alto. Fue hecha de manera completamente artesanal y decorada con glasé real (albúmina y azúcar impalpable).



El Palacio Legislativo de jengibre está expuesto en Me Gusta, Te Gusta (Ejido 1029, local 002) y planean trasladarlo al restaurante que se encuentra en el edificio al que rinde homenaje.



Su creadora estima que podría pasar años en pie por la cantidad de especias que contiene su elaboración.



“Según la vieja tradición rusa la galleta de jengibre la hacemos para una navidad y la comemos en la siguiente”, bromeó.



Barbash explicó que la clave es que permanezca en un ambiente seco para optimizar su conservación; si se humedece se podría derretir. “En Uruguay por la humedad duran seis meses máximo para comer, pero para exhibir pueden pasar años”, concluyó.