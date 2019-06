Primera hackathon de IBM en Salto para buscar soluciones a las inundaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El clima no da tregua. Miles de desplazados, rutas y caminos cortados, viviendas dañadas y muchos que lo pierden todo. En este contexto, IBM Uruguay y Norte Tecnológico buscan la forma en la que las nuevas tecnologías contribuyan a mitigar los desastres naturales y ayudar a las personas más vulnerables.



A nivel mundial, IBM lleva adelante la iniciativa denominada Call for Code que busca soluciones tecnológicas que minimicen el impacto de desastres, pronostiquen amenazas inminentes para mejorar las medidas de precaución a corto plazo y respondan a las necesidades médicas durante los eventos. En los últimos cuatro años, la actividad ha reunido a más de 100.000 desarrolladores de 156 países que crearon más de 2.500 aplicaciones integradas con inteligencia artificial, blockchain, cloud, internet de las cosas y big data. Cada año se premia con US$ 200.000 al ganador, el que tiene la oportunidad de presentar su proyecto a diferentes inversores.

IBM Uruguay decidió llevar esta actividad por primera vez Salto, para que las propuestas desarrolladas cumplan con el propósito de analizar las soluciones desde el territorio. “Gracias al impulso de Norte Tecnológico, así como al apoyo recibido por la incubadora Gepian y CTM, logramos organizar esta primera hackathon en Salto”, señaló Gabriela Retamosa, responsable del desarrollo del ecosistema de IBM.



Norte Tecnológico es un espacio conformado por empresas y emprendedores tecnológicos, Universidad Católica, Universidad de la República, Intendencia de Salto, Centro Comercial e Industrial de Salto e Incubadora de Empresas Gepian.

Territorio.

¿Por qué fue elegido Salto? Retamosa dio varias razones. Una de ellas es que es una zona con “grandes talentos IT” pero, además, porque se consideró que es un ciudad en la que han aparecido buenas ideas para mitigar los efectos de los desastres naturales, en particular, de las inundaciones, pero que no han podido materializarse como proyectos. “El propósito es aterrizar estas ideas en prototipos concretos para que puedan ser desarrollados como una solución real con impacto positivo en la zona”, añadió.

En los últimos cuatro años, la actividad ha reunido a más de 100.000 desarrolladores de 156 países. Foto: IBM

Por su parte, Roxana Oliveri, gerente de la incubadora Gepian, señaló que es una excelente oportunidad para unir a la industria tecnológica con actores sociales, de la salud y ciencias empresariales para “identificar dolores locales”.



Hackathon por Salto - Call for Code se desarrollará del 21 al 23 de junio en la Represa de Salto Grande. Están invitados todos aquellos programadores, diseñadores e interesados en las nuevas tecnologías y en su potencial uso para contribuir a poblaciones vulnerables. Durante la jornada del viernes 21 se realizará un taller de la herramienta Design Thinking de IBM. Al día siguiente, se brindará capacitación técnica sobre otras plataformas que permitan desarrollar un prototipo concreto; finalmente, el domingo 23 se dará inicio a la hackathon.