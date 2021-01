El Popu, la cooperativa de La Barra que apuesta a lo natural

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Plantas nativas, una huerta, bancos hechos con plástico reciclado, flores violetas en las mesas, fogones, alimentos y bebidas nobles, más material reciclado en techitos y mostradores, ventanales abiertos y en muchos sitios está presente el toroide, ese símbolo que representa mejor que ningún otro a este lugar.

¿Qué es el toroide y qué significa? Se trata de una figura geométrica que representa a la energía: “Es un centro de energía, la fuente misma, que nos alinea a todos los que somos parte”, explicó Pedro a El País. Y, en este caso, el lugar que se siente identificado con él es el Club Social Natural y Popular, conocido como El Popu, de donde es cocinero.

El Popu estuvo funcionando en Montevideo hasta el año pasado, cuando tiempo después de que la pandemia se instalara, cerró. Con la misma filosofía, de funcionar como cooperativa, dos de sus integrantes, Sebastián y Alan, llevaron la idea al Este y otros interesados se fueron sumando. En noviembre abrió El Popu en La Barra: “Lo que nos define es que somos una cooperativa”, señaló Pedro.

En este espacio hay muchas cosas ricas para comer y beber, pero es mucho más que eso: brindan clases de yoga, hacen meditaciones, organizan ferias, dan lugar a jornadas de lectura, etc. Ellos, además, hicieron todo lo que se ve: en un mes pintaron, reconstruyeron, hicieron muebles, reciclaron y dieron vida a un lugar que hoy es casi su hogar.

Foto: Ricardo Figueredo

La cooperativa es abierta y hay mucha gente que de alguna manera u otra colabora, pero actualmente son ocho personas las que lo hacen de manera fija.

La propuesta gastronómica “es algo popular y tenemos precios muy accesibles, la carta está pensada para todo aquel que quiera incluir un poco la conciencia a su alimentación”, dijo Pedro.

Foto: Ricardo Figueredo

Pero aclaró que no solamente se trata de un espacio para comer y beber “Somos mucho más que eso”, dijo, haciendo referencia a las clases de yoga, las ferias, y también, por qué no, al ambiente de comunidad que se logra construir día a día.

“La gente está para consumir únicamente y muchas veces se olvida del lugar donde consume, de las personas que están detrás de su consumo, de fijarse energéticamente qué es lo que está ingiriendo”, sostuvo.

Y agregó: “Yo soy cocinero pero en el último tiempo he expandido muchísimo mi conciencia, con mucha información, practicando yoga y estoy formándome como instructor de yoga. Y siento que el vínculo con el alimento es mucho mayor a lo que hoy por hoy estamos tomando como verdad. Queremos que nos sirvan tal o cual cosa y no nos fijamos en si es algo procesado, en si es alimento de verdad o es pura comida vacía. Además, lo queremos todo rápido, ya, y eso fomenta la ansiedad, el mal uso de la energía. Hay cosas que no tienen sentimiento y acá justamente estamos plantados desde el sentimiento”.



Tienen propuestas veganas, otras sin gluten, jugos, café de especialidad. Para cocinar usan cosas de su huerta, que refleja ese concepto en el que se basan: el de hacer juntos.

Foto: Ricardo Figueredo

Allí, en la tierra, “el tomate y la albahaca, por ejemplo, crecen muy bien juntos. También tenemos la llamada asociación precolombina, que es maíz plantado con zapallo. Y acá nos ayuda Nico, de un local que está en la vuelta, él iba mucho a El Popu en Montevideo y cuando se enteró que veníamos para acá quiso participar”, contó.



En un recorrido por el local y por el jardín detalló la diversidad de flora con la que cuentan en el espacio: plantas florales, árboles, hierbas y más.

Foto: Ricardo Figueredo

Pedro contó que muchos objetos como, por ejemplo, los bancos que se ubican al frente del local, son reciclados: “Este banco está hecho con plástico reciclado; fueron hechos artesanalmente acá, mientras restaurábamos la casa”.



Muchos materiales fueron donaciones de personas que suelen ir a desayunar, almorzar o merendar al lugar.



“El tema de reciclar es un poco eso, que la gente se sienta parte de la comunidad, que venga y vea que se está usando algo que trajo. Eso genera un vínculo, que en estos momentos es muy importante y no hay que pasarlo por alto”, sostuvo Pedro.

El Popu es un lugar para comer conscientemente, para charlar, para leer, para hacer yoga, para meditar, para ser parte. Están ubicados en avenida Eduacrdo Víctor Haedo esquina Juan Pedro López. Están en Instagram y abren todos los días desde las 9 hasta las 00 horas.