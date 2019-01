Pirotecnia, un problema para muchos

No es casualidad que en estas fiestas los puestos de pirotecnia no abunden por la ciudad en relación con otros años. La campaña contra la utilización de estos elementos ha crecido en los últimos años centrándose en el sufrimiento de las mascotas y los niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA), así como en las lesiones que cada año sufren los menores que manipulan este tipo de objetos.

Mientras este viernes el Ministerio de Salud Pública y la Sociedad Uruguaya de Pediatría advirtieron sobre el uso de pirotecnia en los niños y sus peligros, e hicieron un llamado a no permitir que los más chicos manipulen este tipo de elementos, las organizaciones animalistas y la Asociación Uruguaya de Autismo piden unas fiestas con más luces y menos ruidos.



Por otro lado, el diputado nacionalista, Gastón Cossia, presentó por segunda vez un proyecto de ley que pretende prohibir el uso, comercialización, importación y elaboración de pirotecnia de manejo doméstico, en todo el territorio nacional.

Animales domésticos.

Alejandro Benech, profesor de la Facultad de Veterinaria, aseguró que en el caso de animales de compañía como los perros se debe considerar que tienen un oído más sensible al humano y por eso pueden reaccionar con terror a la pirotecnia de estruendo.

Lo que sucede, sostiene Benech, es que la mayoría de los perros no están acostumbrados a los ruidos fuertes y pueden desarrollar hasta una fobia hacia la pirotecnia. “Se trata de un sonido muy intenso que percibe,, como que los lastima”, destacó el especialista.



Esta fobia puede provocar que el animal pierda el control y se escape por querer huir de los sonidos, se lastime o rompa cosas. Para prevenir este tipo de situaciones el veterinario sostiene que lo ideal es no dejarlos solos y encerrados, sino que deben estar acompañados, mientras que las actitudes de los humanos deben ser normales y calmadas. No se les debe acariciar más de la cuenta o acercarse de una manera poco habitual, ya que esas actitudes refuerzan las conductas de los animales.



Por otro lado, Benech habló sobre la posibilidad de utilizar drogas tranquilizantes, aunque sostuvo que deben ser probadas previamente, para saber cómo lo afectan al animal al que se le administrarán, porque no todos reaccionan igual.

Mascotas ¿Qué pasa con los gatos y la pirotecnia de estruendo? El veterinario Alejandro Benech explicó que los gatos tienen un oído sensible al igual que los perros y también se ven afectados por la pirotecnia, por más que siempre se habla de los primeros.



Benech aseguró a estos animales se les debe proporcionar un lugar aislado sonoramente, donde tengan un mueble alto para sentirse más seguros, así como una casita, caja o cama propia donde puedan refuguiarse. El sitio donde los gatos queden debe estar a oscuras o en semipenumbra .

Personas con TEA.

Raquel Navarro, presidenta de la Asociación de Autismo del Uruguay, explicó que los trastornos sensoriales son una de las características que presenta la mayoría de las personas con TEA. Este trastorno sensorial se traduce en una hipersensibilidad a los sonidos: “Muchas veces para las personas que no tienen este trastorno hipersensorial les puede resultar muy difícil comprender cuánto les puede molestar un ruido fuerte y que puede ser insufrible”

Navarro aseguró que en Uruguay se hace un uso intensivo de la pirotecnia en relación a otros países del mundo y que eso dificulta la situación de los niños con TEA: “Si a la hipersensibilidad le sumás el autismo, que hace que no se comprenda lo que está sucediendo, provoca miedo”, explicó.



Ella misma ha experimentado la situación con su hijo, que hoy es un adulto y que se esconde ante los estruendos provocados por la pirotecnia.



“Es muy difícil para un chico con autismo comprender que alguien se está divirtiendo con eso”, destacó Navarro.



No obstante, desde la Asociación no se oponen a toda la pirotecnia: “Lo que nos preocupa es la pirotecnia de estruendo, como las famosas bombas brasileras. Hoy hay muchos fuegos artificiales sin estruendo y hay otros que tienen algo de sonido pero mínimo” subrayó.

Proyecto de ley.

El 6 de diciembre de 2017, el diputado suplente del Partido Nacional, Gastón Cossia, presentó ante la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley para la Regulación del uso de Pirotecnia.

El mismo fue derivado a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Representantes que lo trató en el mes de julio de 2018 pero fue archivado tras ser considerado por distintas partes.



Respecto a esto Cossia explicó que ninguna de las organizaciones de la sociedad civil fueron invitadas a discutir el proyecto y que simplemente el subsecretario de Defensa fue consultado. A la postre, el proyecto resultó desechado por ser “muy difícil de implementar”.



Cossia aseguró que volvió a presentarlo para que haya un análisis serio y se convoque a los interesados en que la pirotecnia se regule en el país, como la Sociedad Uruguaya de Pediatría, los centros del quemado del Hospital Pereira Rossell y Hospital de Clínicas, las organizaciones animalistas y las asociaciones de padres de personas con TEA.



Según el diputado hay una “subestimación de la problemática”, porque actualmente en Uruguay la segunda causa de quemaduras graves en niños se concreta debido a la pirotecnia, y las cifras ascienden a un centenar cada año.



Cossia citó casos como el de Chile, en donde la pirotecnia está prohibida desde hace más de una década y las lesiones bajaron sustancialmente.



Según el diputado este proyecto tendría un “impacto importante en la salud pública”, ya que afecta tanto a seres humanos como animales, porque “la salud pública es una sola”.

Música para calmar a los animales en Nat Geo

Este año, al igual que el pasado, la señal de cable Nat Geo se sensibilizó con el estrés que pasan las mascotas durante las fiestas. Por esa razón, las noches del 24 y 31 de diciembre, desde las 23:50, emitirá un especial de una hora llamado “¡Felices Fiestas Mascotas!”. El objetivo de este especial es darle un espacio a los animales domésticos para relajarse a través de la música clásica -la cual se comprobó que tiene efectos relajantes sobre los animales- e imágenes de todo el planeta en el momento donde se concentra la mayor cantidad de petardos. En los últimos días, la señal realizó a través de las redes sociales una campaña de sensibilización sobre el sufrimiento de las mascotas durante estos días. Además, la misma señal aprovechó su canal para niños para enviar contenidos didácticos y enseñar acerca de la importancia del respeto por los animales y el reconocimiento del sufrimiento que padecen a causa de la pirotecnia durante las fiestas navideñas.

Manipulacion de la pirotecnia por niños El Ministerio de Salud Pública y la Sociedad Uruguaya de pediatría sostienen que los niños no deben manejar pirotecnia, especialmente las “bombas”, ya que pueden provocar quemaduras severas y hasta amputaciones de dedos. Los adultos deben encargarse de manipular este tipo de artículos.

Calmar a los perros en casa por fuegos Los perros deben ser ayudados a sentirse más seguros. Las familias de las mascotas deben ser conscientes de que la pirotecnia es percibida como una amenaza por tratarse de ruidos muy fuertes. Lo ideal es no dejar al perro solo y encerrado, sino que esté cómodo y que las personas actúen normalmente.



Los gatos no reaccionan de forma extrema pero sufren Si bien los felinos no pierden el control como los perros, también sufren por tener un oído más sensible. Lo ideal es darles un espacio aislado y oscuro donde puedan esconderse. La incoporación de elementos familiares a ellos también beneficiará que se sientan más seguros ante los estruendos.