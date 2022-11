Las patologías de rodilla son muy frecuentes y no solo afectan a quienes practican deportes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Dentro de la traumatología, los dolores de rodilla deben ser de las patologías más frecuentes junto con el sufrimiento de columna y de hombro”, señaló a El País el traumatólogo y ortopedista Daniel Acevedo, quien se dedica fundamentalmente a la cirugía artroscópica de rodilla, hombro y cadera, de aplicación básica para lesiones deportivas.



El especialista aclaró que todo depende de la etapa de la vida en la que se encuentre la persona y la actividad que realice.



“Por ejemplo, en los adultos jóvenes, entre los 15 y los 40 años, que tenés mucha actividad deportiva, aparece mucha lesión traumática: ligamentos cruzados o esguinces de rodilla que pueden lesionar ligamentos cruzados o meniscos”, detalló.



Pero incluso dentro de las actividades deportivas hay diferencias. Entre quienes realizan una actividad de contacto es muy frecuente el traumatismo, mientras que entre los que desarrollan una actividad de impacto, como es trotar o correr, son más frecuentes las lesiones de inflamación por sobreuso o desgaste.



“A veces en los más veteranos, mayores de 60 años, es muy frecuente el sufrimiento por artrosis y puede ser que la causa originaria sean lesiones deportivas que tuvieron de joven o por sobreuso en una edad media”, indicó Acevedo.



Las personas que no hacen actividad deportiva, en tanto, seguramente tengan menos problemas de rodilla en las etapas iniciales de su vida. “Pero el que tiene la genética para hacer una artrosis, a largo plazo la puede hacer”, advirtió el traumatólogo.



Las llamadas lesiones por sobreuso o desgaste son lesiones degenerativas que van apareciendo con la edad y también por el tiempo que se practica el deporte de impacto.



“Si tenés 20 años y corrés durante 20 años en una superficie dura como la rambla, a los 40 muchas veces esa corrida te empieza a pasar factura. Entonces se pueden ver desgastes en los meniscos o lesiones meniscales secundarias al impacto y a la lesión por desgaste, o también lesiones de cartílago, que son por desgaste y por rozamiento del cartílago o impacto en el cartílago”, describió el especialista.



También depende de la frecuencia con la que se practica esa corrida. “Si entrenás tres veces por semana, es una cosa, y si corrés todos los días 15 kilómetros, descansás un día y el fin de semana corrés 35 kilómetros, es otra. En algún momento se empiezan a producir lesiones que muchas veces no son por los 42 kilómetros que corriste en una maratón, sino por todos los kilómetros que corriste para entrenarla”, señaló.



Evitar tanto superficies duras como las blandas Un aspecto que es fundamental en los corredores es la superficie sobre la que corren. “Tenés un doble impacto: el impacto de cuando golpeás vos contra el piso y el del rebote del piso hacia tu organismo”, explicó el traumatólogo Daniel Acevedo.



La reumatóloga Mercedes Giménez recomendó caminar, trotar o correr con un calzado adecuado con cámara de aire o rebote y por suelo firme. “Ni blando como la arena, ni duro como la rambla; lo ideal es el césped o la pista de atletismo”, indicó.



Acevedo, en tanto, recomendó buscar que la superficie sea lo más plana o regular posible. “El calzado es fundamental, pero aunque sea excelente es algo a veces mínimo comparado con lo que es el impacto de la superficie dura”, destacó.

Artrosis.

La reumatóloga Mercedes Giménez, presidente de la Sociedad Uruguaya de Reumatología, explicó que la rodilla puede afectarse en sus diferentes estructuras: afectación articular (por lesión del cartílago, hueso, meniscos o el tejido que recubre la cápsula articular) o periarticular (ligamentos, tendones o músculos).



La patología más frecuente que afecta a las rodillas es la artrosis. “Es una enfermedad articular degenerativa que afecta todas las estructuras de la articulación y de forma muy específica el cartílago articular. Puede afectar cualquier articulación, pero sobre todo rodillas, caderas, manos y columnas”, explicó Giménez a El País.



Ocupa el segundo lugar en las enfermedades crónicas después de la patología cardiovascular y es la primera causa de discapacidad en mayores de 65 años. Si bien del 70% al 90% de los mayores de 75 años tiene artrosis y la incidencia aumenta con la edad, no debe considerarse parte del envejecimiento.



“La gran incidencia genera altos costos para los sistemas de salud, así como costos directos e indirectos para el individuo que la padece y su familia, de allí la importancia de reconocerla precozmente y tratarla de forma adecuada para evitar limitaciones en las actividades de la vida diaria y compromiso de la calidad de vida”, destacó la reumatóloga.



En tal sentido identificó como factores de riesgo la obesidad y el sobrepeso, que aumentan de 6 a 8 veces la aparición de la artrosis, además de agravar la ya existente; el sedentarismo, que hay que evitar con una actividad física regular adaptada a cada individuo (caminata, bicicleta, hidrogimnasia, tai chi, pilates, etc.), y los hábitos nocivos, sobre todo el tabaco.



Señaló además que se deben corregir los ejes de las piernas si existe un arqueamiento y las inestabilidades articulares, como por ejemplo cuando se siente que las rodillas “se salen” al caminar.



En cuanto a los síntomas de la artrosis, la especialista recomendó estar atento al dolor de rodilla que aparece durante el uso de la articulación o luego de un reposo prolongado; la inflamación en la zona; el aumento del tamaño de la articulación, y crujidos y roces con el movimiento de flexión y extensión. En grados evolucionados puede haber dificultades para las actividades de la vida diaria.



En todos los casos lo fundamental es consultar al médico, quien determinará el eventual pase al reumatólogo. Lo mismo en cuanto a otro tipo de dolores, que según el traumatólogo Acevedo pueden ser esporádicos o pasajeros y no revisten gravedad, pero también pueden ser permanentes y responder a lesiones que pueden ir complicándose.



Tanto Acevedo como Giménez destacaron como fundamental que las personas no dejen de practicar actividad física. “Hay un lema de la traumatología deportiva y de la medicina del deporte que dice ‘keep moving’, seguir en movimiento. La actividad física no puede parar, es salud para la persona, para la cabeza, para el físico… para todo. El tema es que no todos los físicos tienen las mismas capacidades y a veces no todos los deportes son para todo el mundo. Hay que estar bien asesorado”, sentenció Acevedo.

Tratamientos: desde medicación oral hasta la operación El traumatólogo Daniel Acevedo destacó que en las patologías de rodilla cada caso y cada paciente tienen su abordaje.



“Se pueden hacer tratamientos con medicación vía oral, fisioterapia, rehabilitación, trabajo muscular... hay una batería de cosas que se usan para bajar los dolores en una rodilla”, detalló.



Agregó que se debe tener en cuenta que muchos son tratamientos paliativos y no curativos. “Si tenés una lesión de cartílago articular, a veces es muy difícil que a ese cartílago que se lastimó y se empezó a deteriorar lo puedas dejar sano de nuevo. Biológicamente todavía no hay ningún tratamiento que logre restituir o reconstruir el cartílago dañado, todos son paliativos”, explicó.



Indicó además que hay lesiones ligamentarias de rodilla que, cuando son diagnosticadas, es importante resolverlas quirúrgicamente para prevenir artrosis futuras.



Precisamente en lo que refiere a la artrosis, la reumatóloga Mercedes Giménez señaló que existen medicamentos conocidos como antiartrósicos de acción lenta, que van a nutrir los cartílagos, inhibir sustancias pro inflamatorias, mejorar el dolor y retrasar la progresión de la enfermedad. “Estos tratamientos deben ser indicados y controlados por médico”, remarcó.



En artrosis avanzadas se puede recurrir a las prótesis de rodilla, pero en este tema Acevedo aclaró que a veces el paciente es muy joven (50 años) para recurrir a esta solución, por lo que se le recomienda retrasar la intervención teniendo en cuenta que la prótesis tiene una vida útil.



El especialista también se refirió al plasma rico en plaquetas, el concentrado de médula ósea y el ácido hialurónico, tratamientos muy en boga actualmente. “Si bien se le llama medicina regenerativa no está probado que regeneren una estructura dañada. Aún se siguen considerando como experimentales”, alertó.