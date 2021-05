Uruguay Se Mueve: una iniciativa que destaca importancia de la actividad física en la salud

"La actividad física salva vidas y esto no es un slogan”. Así comienza diciendo Andrés Scotti en el video de Uruguay Se Mueve lanzado en los últimos días. El exjugador de Nacional y de la Selección Uruguaya encabeza esta iniciativa que pretende darle a la actividad física el rol que le corresponde como herramienta fundamental para alcanzar la mejor salud física y mental de las personas.



La pandemia de la COVID-19 llevó al cierre de gimnasios y clubes golpeando de manera especial a las personas que practicaban actividad física. Pero, además, no solo opacó a otras pandemias silenciosas que la población ya estaba padeciendo hacía tiempo, sino que las empeoró.



“Hay un montón de patologías que causan un daño increíble y en las que la actividad física incide de manera muy fuerte en su mejoría, como la obesidad, la osteoporosis, la hipertensión o la diabetes”, destacó Scotti en diálogo con El País.



Eso mismo se coló en una charla que tuvo con Alejandro Banchero, integrante de Impulso Creativo, una empresa de comunicación y señalización digital que genera contenidos con propósito social y ambiental.



Fue así que juntos decidieron impulsar Uruguay Se Mueve, una movida cuyo principal objetivo es crear conciencia sobre lo importante que es la activid#ad física para la salud del ser humano.



La primera acción fue crear un video de poco más de dos minutos en el que se enumeran las ventajas que tiene hacer deporte para hacer frente a distintas enfermedades y mejorar la calidad de vida de la persona.



El mismo está siendo difundido por la cuenta de Instagram del movimiento, pero también por las 850 pantallas que gestiona Impulso Creativo y que se reparten en ómnibus del transporte público, locales de Red Pagos, clubes deportivos, mutualistas, Sinergia y vía pública.



“Más adelante van a haber otros videos más específicos, con temáticas más puntuales referidas a las enfermedades, cómo impacta la actividad física en cada una de ellas y qué se puede hacer. Hay toda una movida en la que van a participar otros deportistas”, anunció Banchero, cuya empresa se ocupa de toda la parte de comunicación y redes de la campaña Uruguay Se Mueve.



Scotti, quien dirige la iniciativa, remarcó que lo que se pretende es concientizar a la población de que la actividad física es prioritaria. “El ser humano está hecho para el movimiento, no está hecho para estar sentado en un escritorio”, insistió. En tal sentido uno de los objetivos es lograr que el gobierno se embandere con esta idea a través de la Secretaría de Deportes. Incluso ya entró al Parlamento un proyecto de ley de la diputada Lourdes Rapalin para declarar la esencialidad de la actividad física (ver recuadro).



“Queremos llevar el tema a la discusión y ver qué estrategias sociales, culturales y educativas se le pueden buscar, incluso a la hora de diseñar programas de circulación ciudadana porque, por ejemplo, hoy se hace muy difícil transitar por la ciudad en bicicleta o encontrar espacios para correr o parques aptos para hacer ejercicio”, apuntó Scotti, quien insistió en que el tema no debería tener banderas políticas.



Un estudio publicado por la revista British Journal of Sports Medicine que arrojaba que las personas inactivas físicamente tienen el doble de probabilidad que las activas de ser hospitalizadas por COVID-19 , 2,5 veces más riesgo de morir y un 73% más de necesitar cuidados intensivos, motivó a la Cámara Uruguaya de Gimnasios y Asociados a elaborar un proyecto de ley para que la actividad física sea considera como actividad esencial . Dicho proyecto fue presentado en el Parlamento por la diputada Lourdes Rapalín , con el respaldo del Partido Nacional y de Cabildo Abierto . “Tenemos que lograr que se ejecuten acciones, no que quede en un proyecto de ley aprobado, sino que se trabaje fuertemente en llevar adelante la concientización y la educación principalmente en niños y en adolescentes, que son el futuro de todos nosotros”, dijo Scotti a El País.

Detrás de la campaña.

La militancia a favor de la actividad física se hizo más intensa este año por lo que significó el cierre de las instituciones deportivas como medida sanitaria contra la COVID-19. La disposición finalmente se levantó este lunes 24 de mayo.



Scotti, como uno de los dueños del Centro Deportivo Integral Enfoque, fue una de las voces cantante en los reclamos del sector logrando reunir a los distintos tipos de organizaciones que funcionan en torno a la actividad física. Son ellas las que hoy son parte de Uruguay Se Mueve.



“Queríamos ver cómo dábamos una mano y aportábamos algo para tomar una herramienta que hoy está muy abandonada, que está subestimada, como la actividad física, para que se posicione y se la trate como una herramienta para generar mejor salud social”, señaló.



Para Scotti el tema pasa por educar fundamentalmente a los niños y adolescentes, pero también a los adultos, y así provocar un cambio de hábitos. Más de una vez ha señalado que le preocupa el poco tiempo que se le destina al deporte tanto en Primaria como en Secundaria.

“Queremos que la actividad física y el entrenamiento sean como lavarse los dientes, pero para eso hay que generar programas y hay que hincarle el diente en la educación para que no se vea como algo accesorio sino como algo que te va a mejorar considerablemente tu calidad de vida. Y ni que hablar que va a preparar organismos para afrontar las pandemias que van a venir”, subrayó el deportista.



Para Scotti la pandemia de la COVID-19 dejó en evidencia que quienes desarrollaban una actividad física regular transitaron la enfermedad sin grandes complicaciones, no así las personas con hábitos sedentarios.



El video de Uruguay Se Mueve lo dice: “En pacientes COVID el riesgo de cursar la enfermedad en forma grave aumenta un 25% en sedentarios y la mortalidad por COVID es 8 veces mayor en personas que no hacen ejercicio”.



“No podemos quedar atados solo a las vacunas. Esta es una herramienta que sabemos que es eficiente, sana, accesible y económica, y no solo ataca esta pandemia, sino las otras que venían siendo olvidadas y las que vendrán”; destacó Scotti.



Como se informa en el video, el solo hecho de ejercitarse 180 minutos por semana ayuda a regenerar nuestro cuerpo.



“Podemos mejorar, podemos ser un país modelo de salud”, concluyó el exfutbolista.

“Desde hace años sabemos a ciencia cierta que las personas que tienen un estilo de vida activo previenen varias de las epidemias más grandes que tenemos en el mundo, las enfermedades no transmisibles , como diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares e incluso el cáncer”, comienza diciendo Andrés Scotti en el primer video de la iniciativa Uruguay Se Mueve . Agrega que “la actividad física también reduce los síntomas de la depresión y la ansiedad ; mejora las habilidades de razonamiento y aprendizaje ; asegura el crecimiento y el desarrollo saludable de niños, niñas y jóvenes; gestiona mejor la osteoporosis producto de la activación muscular; reduce el riesgo de caídas y fracturas; mejora la coordinación corporal y permite tener un físico apto para disfrutar de la longevidad en adultos mayores”. En lo que refiere a la mortalidad , “quienes llevan una vida sedentaria tienen un riesgo de muerte entre un 20% y un 30% mayor en comparación a quienes alcanzan un nivel suficiente de actividad física”. Destaca que “estudios en el Reino Unido demuestran que la actividad física salva hasta cuatro millones de vida anualmente en el mundo. También mencionan que la inactividad física impacta de forma negativa en los sistemas de salud, el medio ambiente, el desarrollo económico, el bienestar de la comunidad y la calidad de vida”. Se dice, además, que “la actividad física anula o reduce el riesgo de contraer o empeorar cualquier patología”. Concluye que para “estar saludables, para afrontar lo que se viene, necesitamos poner a la actividad física en un lugar prioritario en el día a día de nuestra sociedad. Generemos personas más activas para un país más sano. La actividad física salva vidas”.

Aprendizajes que dejó la pandemia de la COVID-19

Cuando el cierre de gimnasios y clubes deportivos fue una de las medidas que adoptó el gobierno para bajar la movilidad, para Andrés Scotti eso dejó en evidencia que la actividad física era tomada como un entretenimiento u ocio y no como una herramienta básica para la salud. Con el tiempo quedó claro que eso generó individuos más vulnerables para hacer frente a una pandemia que no da tregua.



Para el exfutbolista la práctica deportiva es clave, no solo para hacer frente a la COVID-19, sino a las otras pandemias que ya existen y las que vendrán. “Este momento nos tiene que dejar algo, nos tiene que dejar una enseñanza, tenemos que sacar algo bueno de esto y puede ser el momento de generar un cambio. La idea de esta iniciativa es justamente concientizar y llevarlo a la discusión pública para generar acciones”, destacó Scotti sobre el camino a transitar por el proyecto Uruguay Se Mueve que él encabeza.