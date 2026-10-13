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El País Vida Actual

Pasarela Prado 2026: diseño, identidad y tradición en conexión con la moda italiana

Tercera edición de una animada exhibición realizada en la Rural del Prado 2026, en el marco de la "Giornata della Moda italiana" en Uruguay.

13/10/2026, 09:32
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Pasarela Prado 2026 realizada en el marco de la Giornata della Moda italiana en Uruguay.
Pasarela Prado 2026 realizada en el marco de la Giornata della Moda italiana en Uruguay.
Foto: Leonardo Mainé / Archivo El País

Organizada por la productora Dios las Cria y la Embajada de Italia en Uruguay, la actividad cada año se destaca en el calendario de la moda, la creatividad y el diseño de Uruguay, que mantiene fuertes vínculos con Italia.

Pasarela Prado nació con la intención de llevar el lenguaje de la moda contemporánea al corazón de la principal exposición rural del país organizada por la Asociación Rural del Uruguay (ARU). La propuesta se ha convertido también en un punto de encuentro para referentes del diseño, autoridades, representantes diplomáticos, prensa y público.

La ocasión fue propicia para una exposición particular de los diseñadores italianos que integran la colección “Leyendas de la Moda" de Coleccionables - El País, la cual formó parte de esta iniciativa de promoción de la Giornata della Moda Italiana en Uruguay”. La edición recorre la historia de icónicas marcas italianas como Gucci, Prada, Versace, Armani, Dolce & Gabbana, Fendi y Valentino, a través de miles de imágenes a todo color de los archivos, desfiles y campañas, recorriendo minuciosamente la evolución del estilo de cada diseñador.

Embajador Fabrizio Petri, Guillermo Scheck, administrador general de El País.
Fabrizio Petri, embajador de Italia en Uruguay, Guillermo Scheck, administrador general de El País.
Rodrigo Mira, Gabriel Sanchis, Katja Thomsen, embajador Fabrizio Petri, Renata Battione, Claudia Calace, Guillermo Scheck.
Rodrigo Mira, Gabriel Sanchis, Katja Thomsen, embajador Fabrizio Petri, Renata Battione, Claudia Calace, Guillermo Scheck.
Mario Amelotti, Gabriella Galeotti, Carla Salvadori, Evelin Silva.
Mario Amelotti, Gabriella Galeotti, Carla Salvadori, Evelin Silva.
Primer secretario de la Embajada de Italia en Uruguay, Francesco Brunetti , Caterina Brunetti.
Janice Castro y Eunice Castro
Janice Castro y Eunice Castro
Eloisa Álvarez, Ignacio Blanco.
Eloisa Álvarez, Ignacio Blanco.
Graciela Rompani, Fabrizio Petri
Graciela Rompani, Fabrizio Petri
Virginia Felipez, Fernanda Felipez, Geraldine Albyzu, Candelaria Montes
Virginia Felipez, Fernanda Felipez, Geraldine Albyzu, Candelaria Montes

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