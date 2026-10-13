Pasarela Prado 2026: diseño, identidad y tradición en conexión con la moda italiana

Organizada por la productora Dios las Cria y la Embajada de Italia en Uruguay, la actividad cada año se destaca en el calendario de la moda, la creatividad y el diseño de Uruguay, que mantiene fuertes vínculos con Italia.

Pasarela Prado nació con la intención de llevar el lenguaje de la moda contemporánea al corazón de la principal exposición rural del país organizada por la Asociación Rural del Uruguay (ARU). La propuesta se ha convertido también en un punto de encuentro para referentes del diseño, autoridades, representantes diplomáticos, prensa y público.

La ocasión fue propicia para una exposición particular de los diseñadores italianos que integran la colección “Leyendas de la Moda" de Coleccionables - El País, la cual formó parte de esta iniciativa de promoción de la Giornata della Moda Italiana en Uruguay”. La edición recorre la historia de icónicas marcas italianas como Gucci, Prada, Versace, Armani, Dolce & Gabbana, Fendi y Valentino, a través de miles de imágenes a todo color de los archivos, desfiles y campañas, recorriendo minuciosamente la evolución del estilo de cada diseñador.

Fabrizio Petri, embajador de Italia en Uruguay, Guillermo Scheck, administrador general de El País.

Rodrigo Mira, Gabriel Sanchis, Katja Thomsen, embajador Fabrizio Petri, Renata Battione, Claudia Calace, Guillermo Scheck.

Mario Amelotti, Gabriella Galeotti, Carla Salvadori, Evelin Silva.

Janice Castro y Eunice Castro

Eloisa Álvarez, Ignacio Blanco.

Graciela Rompani, Fabrizio Petri