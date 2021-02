Fundación Pérez Scremini recauda fondos para ampliación y suma a los adolescentes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este año la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil se vive distinto en la Pérez Scremini, fundación que trabaja por la cura del cáncer en niños en Uruguay. Es que a partir del año pasado la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) resolvió que la fundación extienda su edad de atención de pacientes hasta los 18 años de edad.

La resolución se tomó teniendo en cuenta que la evidencia científica ha demostrado que en la mayoría de los casos el cáncer entre niños y adolescentes tiene mayores similitudes biológicas que entre adolescentes y adultos.



“La división entre pediatría y adultos en los sistemas de salud es, digamos, antojadiza; la biología no entiende de esas divisiones caprichosas. No pasa que una enfermedad se da de determinada manera hasta los 14 años y después empieza otra”, señaló el doctor Ney Castillo, director de la Pérez Scremini.



El especialista manifestó que en los adultos los cánceres que se ven con más frecuencia son los carcinomas, los que popularmente conocemos como cáncer de pulmón, de mama, de hígado, de próstata. Son tumores malignos del tejido epitelial.



“En niños y adolescentes ese tipo de patologías oncológicas son absolutamente infrecuentes. Los niños tienen un predominio de leucemias y linfomas; prácticamente no hay carcinomas. Hay tumores germinales y tumores del sistema nervioso central. Y esas patologías no se terminan por capricho a los 15 años, sino que se siguen prolongando con la edad hasta hacerse lentamente, a partir de los 35-40 años, patologías típicas del adulto”, añadió Castillo.



En cuanto a los adolescentes propiamente dichos, siguen predominando las leucemias y los tumores del sistema nervioso central. Aparecen algunos cánceres que se ven un poco menos en la edad pediátrica, como los sarcomas, que son tumores malignos de hueso, que se hacen un poco más predominantes en la edad adolescente. También se registran tumores de los órganos germinales, sea testículos u ovarios, que ya están en la vida pediátrica, pero en la adolescencia son un poco más frecuentes.



En los países más desarrollados el sistema de salud se ha perfeccionado más y ha identificado patologías más específicas o que son más afines a los adultos jóvenes. Por lo que podría haber lugar para una subdivisión más selectiva aún que sería la del cáncer del adulto joven.



“Nosotros, en un hospital pediátrico, entendimos que, como sucede en otros países, podíamos hacer un gran aporte a los adolescentes mayores si los incluíamos dentro de nuestro programa oncológico”, destacó Castillo.



Este día se celebra con el lazo amarillo y actividades El uso en el día de hoy del lazo amarillo identifica el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer Infantil. Además, entre el 17 y el 19 de febrero, la Fundación Pérez Scremini invita a todos los uruguayos a postear una foto en que se vea la palma de la mano con una flecha dibujada apuntando hacia arriba y el signo “+”, con el hashtag #TambienAdolescentes y @perezscremini. A medida que se vayan registrando los hashtags se activarán en tiempo real globos, burbujas, piñatas, chupetines, sonidos graciosos y juegos interactivos en la sala de espera del hospital. A esto se suma una muestra itinerante de ocho lazos corpóreos de 1,8 metros de altura intervenidos por reconocidos artistas uruguayos, que hasta mañana está en el shopping Tres Cruces, del 17 al 19 se muda frente a la Pérez Scremini (Bulevar Artigas 1556) y luego recorrerá todo el país.

Diferencias entre niños y adolescentes.

Las similitudes entre niños y adolescentes en materia de cáncer determinan que el equipo médico que atiende a los primeros perfectamente se puede adaptar a los segundos.



“Como son enfermedades no muy frecuentes se necesita estar acostumbrados a tratarlas, manejar los esquemas de tratamiento, estar habituados a ver las complicaciones que puede haber y ver cómo manejarlas mejor”, detalló Castillo sobre los aspectos que los oncólogos pediátricos manejan bien y que les sirven como experiencia al tratar adolescentes.



Lo que sí puede marcar alguna diferencia es que los adolescentes necesitan de un ambiente distinto al del niño chico. Pero aún así, es un ambiente mucho más alejado del ambiente del paciente oncológico que, en general, es un paciente añoso. “No es lo adecuado poner a un adolescente de 16-17 años en una sala con un paciente de 75; tiene que tener su espacio”, indicó Castillo a El País.



Además apuntó que el tratamiento debe contemplar la problemática psicológica y social del adolescente mayor, que está muy lejos de la del adulto mayor, incluso de la de un niño. “O sea que aparte de las especificidades del tratamiento, que les van a dar las mayores chances de curar, necesitan de apoyo y de un soporte más específico que el que hoy se les da en los esquemas nacionales de salud”, destacó el médico.



Agregó que los asistentes sociales y psicólogos de la fundación están preparados para hacer frente a esas particularidades, entre las que mencionó la rebeldía, estar en una etapa en la que se abren al mundo con la expectativa de pasar a la adultez y el empezar a pensar en lo que harán con su futuro. “Además está el cuidado del aspecto físico y se sabe que en la mayoría de los tratamientos oncológicos se les cae el pelo, por lo que eso también es un golpe para ellos”, acotó Castillo.



En cuanto a la cura del cáncer a esa edad, el especialista espera que al tratar a los adolescentes en la Pérez Scremini, un centro médico de referencia, se pueda generar un impacto en la tasa de curación de este grupo etario en Uruguay, dado que actualmente está por debajo de las expectativas internacionales.



“Hay una cosa que incluso nosotros como médicos nos olvidamos que es que, a pesar de todos los avances que ha habido en el tratamiento, el cáncer en niños y adolescentes sigue siendo la principal causa de muerte por enfermedad en este grupo. Todavía quedan cosas por hacer y hay avances importantes que nosotros aspiramos a incorporar en los próximos años porque el camino no se terminó; hay una continua superación, pero no se terminó”, destacó como mensaje principal que siempre se quiere transmitir todos los 15 de febrero.



“La Fundación Pérez Scremini nos da las posibilidades para que todos los chicos de este país tengan la mejor atención disponible. Nos ha ayudado a dar una atención no solo de calidad, sino además equitativa para todos ellos”, concluyó.

Proteger y preservar la fertilidad de los pacientes Uno de los pasos previos a la ampliación de la atención a los adolescentes en la Pérez Scremini fue el desarrollo del programa que busca proteger y preservar la fertilidad de los pacientes oncológicos menores de 18 años que puedan ver afectado su futuro reproductivo por los tratamientos. El mismo es llevado adelante con la Clínica Ginecotológica A de la Facultad de Medicina y dirigido por la doctora Fabiana Morosini, pediatra oncóloga de la Fundación. Los métodos de preservación que se aplican son dos: en las adolescentes mujeres se realiza una estimulación hormonal para que puedan generar óvulos previo al tratamiento y así congelarlos; en los adolescentes varones se guarda una muestra de esperma para una futura fertilización in vitro. La meta 2021 es que la mitad de los pacientes diagnosticados cada año acceda a este programa que cuenta con el apoyo del Centro de Esterilidad de Montevideo. El costo lo asume la Fundación.