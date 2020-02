Fundación Pérez Scremini: Trabajar por el cáncer infantil tiene sus satisfacciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A Angie se le hacía la hora de irse. Le dijo a Mía que jugaban un ratito más y guardaban todo porque se tenía que ir volando. Cuando volvió de cambiarse, la niña estaba empacadísima y a la semana siguiente la miraba con enojo.

Así de queridos y necesarios se vuelven los 300 voluntarios de la Fundación Pérez Scremini (FPS), dedicada a la atención de niños con cáncer. “Yo falté un miércoles y al siguiente uno de los chiquitos enseguida me dijo ‘¡no viniste!, ¿qué pasó?’”, cuenta Federico sobre una tarea que, como bien acota su compañera Mechi, insume “compromiso y responsabilidad”, pero también los llena de satisfacciones.



Ellos también esperan con ansiedad el día para estar en contacto con todos estos niños que, según explica la pediatra experta en hemato oncología Fabiana Morosini, “no tienen una enfermedad frecuente, pero es una enfermedad importante”.



En Uruguay se diagnostican unos 150 casos de cáncer infantil por año, que es una cifra que se corresponde con los países más avanzados en materia de salud. De esos 150 niños, un gran porcentaje se atiende en la fundación creada por el doctor Ney Castillo. Y, lo más satisfactorio, es que la tasa de curación alcanza al 80%.

“Tenemos prácticamente todas las técnicas para diagnóstico con un laboratorio que tiene todo y nos apoyamos en otro servicio del hospital, que es anatomía patológica, para otros tipos de diagnósticos”, explica Morosini.



Los voluntarios se distribuyen por las distintas áreas de la fundación, en sus tres espacios.

Tanto el pediatra que controla al niño como su familia deben de estar atentos a una serie de síntomas que podría indicar la presencia de la enfermedad. Ellos son el sangrado, fiebre persistente, hematomas, distensión abdominal, tumoraciones que crezcan rápidamente en alguna extremidad, dolores de cabeza muy intensos o vómitos reiterados.



“Hay que destacar que en Uruguay el 100% de los niños llega a hacerse un diagnóstico. Hay otros países de la región que no tienen la misma suerte, los niños mueren sin ser diagnosticados. Nos ayuda el número de habitantes y la geografía. Además, el tratamiento está a la altura de lo que se hace en otros lugares del mundo”, apunta la pediatra.



El 15 de febrero es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Este año, la Fundación Pérez Scremini (FPS) lanza una campaña para recolectar fondos destinados a la ampliación de su sector de internación.

Atención.

La FPS realiza tratamientos acordes con pautas y protocolos internacionales, además de acceder a la medicación que deben recibir los niños según el cáncer. Si algún medicamento no está disponible, la fundación lo consigue.



El tratamiento varía según el tipo de enfermedad. Básicamente se hace una combinación de tres recursos: quimioterapia, que son fármacos que se inyectan por vía intravenosa; radioterapia, y cirugía para los tumores sólidos. En algunos casos es necesario realizar un trasplante de médula ósea.

“Después hay nuevos tratamientos porque la oncología es una especialidad que se renueva mucho. Tratamientos biológicos, inmunoterapia, que en general requieren internación”, detalla Morosini.



Semana del uso del lazo dorado El lazo compara la fortaleza y la resistencia de los niños con cáncer con el oro. Al lucirlo se expresa el apoyo y la solidaridad a la lucha contra el cáncer infantil.

Dependiendo del tratamiento, el niño concurrirá al Hospital de Día (menos de ocho horas de internación) o estará alojado en el Centro Hospitalario Pereira Rossell donde la FPS dispone de dos pisos. Uno está destinado a la internación y el otro a los acompañantes de los pacientes, para que descansen, se alimenten o se relajen.



Si hay niños que vienen del interior y no tienen donde quedarse, está el Hogar Hospitalario Doña Coca, a una cuadra de la fundación. Allí se pueden alojar con un acompañante, así como también pueden hospedarse los familiares de los chicos internados.



La leucemia es el cáncer infantil que predomina “El cáncer infantil más frecuente es la leucemia y, dentro de ella, la linfoblástica. Le siguen los tumores del sistema nervioso central y después otros tumores como los renales, meduloblastoma, óseos”, explica la doctora Fabiana Morosini. Hay algunas enfermedades oncológicas que son más propias de determinada edad. En todas las edades, la más común es la leucemia, que tiene un pico en la edad preescolar (de 3 a 5 años de edad). Los tumores óseos son más frecuentes en niños más cerca de la pubertad, adolescentes y adultos jóvenes. El linfoma de Hodgkin está más presente en niños más grandes y los tumores suprarrenales malignos en los más chiquitos. Actualmente la FPS atiende niños hasta 14 años, pero con la nueva campaña de recolección de fondos se piensa ampliar la atención hasta los 18 años. Hoy tienen algunos casos puntuales.

Apoyo constante.

“Desde el día más duro hasta el día más feliz, siempre estamos todos con una sonrisa, para adelante, con buena disposición”, dice Morosini sobre una labor que no es sencilla de realizar pero, contrario a lo que se piensa, trae más satisfacciones que tristezas a los involucrados.



“Siempre es una tarea satisfactoria. Es una oportunidad de ayudar porque, por un lado, vos curás, que es para lo que uno estudió y, por otro, con los niños a los que no les va tan bien, tenés el gran privilegio de acompañarlos con su familia”, agrega la pediatra y destaca que es fundamental el trabajo en equipo, cosa que la FPS logra reuniendo a médicos, enfermeros, psicólogos, nutricionistas, familiares y voluntarios.



“Te pasa que cuando contás que hacés voluntariado en la Pérez Scremini la gente te pregunta ‘¿cómo podés?’. Yo creo que hay que darse la oportunidad de conocer; no decir ‘no’, sino probarse. Es riquísimo, no sabés quién da más a quién”.



Lo que dice Mechi es reafirmado por su compañera Lucía, que invita a que la gente se contagie con las tareas de colaborar porque, si bien significa “estar para el otro”, al final del día uno se termina dando cuenta de que también es por uno mismo. “Pensás que venís a ser un rayito de luz para ese niño y cuando te vas en realidad el que te aportó todo fue el niño a vos. Si lo hiciste reír, si se distrajo, si jugó… el que ganó fue el voluntario. Hicimos todo bien y está buenísimo”, destaca. Sus compañeros asienten con la mirada y una sonrisa porque saben que el cáncer infantil puede curarse y ellos son testigos de que ocurre.

De médicos a voluntarios capacitados para la tarea La Fundación Pérez Scremini cuenta con un equipo de unos 130 funcionarios con perfiles multidisciplinarios, que realiza unos 8 mil actos médicos por año. “Uno de los objetivos de la FPS es fortalecer todo lo que es capacitación del personal”, destaca la pediatra Fabiana Morosini, quien recientemente realizó un curso de Principios y Prácticas de la Investigación Clínica en la Universidad de Harvard junto a su colega Magdalena Schelotto y la bióloga Lucía D’Andrea. Las profesionales estuvieron entre las 40 calificaciones más altas. En lo que refiere a los voluntarios, son unos 300 provenientes de todo el país. Se incorporaron a la fundación luego de llenar un formulario en el sitio web y especificar en cuáles de las áreas les gustaría trabajar: Acompáñame, Recrearte, Hogar Hospitalario, Recepción de la Fundación, Apoyo en Carreras, Tienda Solidaria, Equipo de Comunicación y Eventos. “Lo primero que tenés que ver es qué tanto te choca la enfermedad, en este caso el cáncer, porque vos no podés quebrarte acá, por más que te toque. Venís de soporte”, aconseja el voluntario Federico sobre una actividad que, al igual que sus compañeros, recomienda ampliamente realizar.