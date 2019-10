La NASA desafía a 400 uruguayos en la hackatón más grande del mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Por primera vez, Uruguay será sede oficial del NASA Space Apps Challenge, la hackatón global más grande del mundo: esta se realiza en simultáneo en más de 200 ciudades. Más de 400 personas participarán del evento entre el 19 y 20 de octubre en cuatro localidades en el país: en Fundación Los Pinos en Montevideo y en los Institutos Tecnológico Regional de UTEC en Durazno, Fray Bentos y Rivera.

En 48 horas, los participantes deben utilizar datos abiertos proporcionados por la agencia espacial para crear soluciones innovadoras a los desafíos que se enfrentan en la Tierra y en el espacio en temas actuales como el cambio climático, el regreso de la Humanidad a la Luna o la exploración de Marte.

“Se debe armar un equipo de dos a cinco personas y elegir el desafío para competir. Tenemos inscriptos desde los 15 años hasta los 80”, dijo a El País Gregorio Medina, director del Centro Educativo Los Pinos.

El tema de este año es “Exploring Near and Far” (Explorando cerca y lejos” y contiene cinco categorías con 25 desafíos en total: Earth’s Oceans (Los Océanos de la Tierra), Our Moon (Nuestra Luna), Planets Near and Far (Planetas Cerca y Lejos), To The Stars (A las Estrellas) y Living In Our World (Viviendo en Nuestro Mundo).

“Los desafíos buscan solucionar problemas: desde diseñar un sistema de gobierno en una comunidad en la Luna hasta una app que envíe datos sobre el estrés de los astronautas”, comentó Medina.

Por ejemplo, en la categoría Los Océanos de la Tierra, la NASA busca ideas de diseño de un método de bajo costo para entregar internet a pescadores y marineros en alta mar; pero también para crear una herramienta de visualización que ilustre los cambios causados por el aumento del nivel del mar.

En Nuestra Luna, en tanto, los equipos uruguayos tienen el desafío de desarrollar una forma de detectar, mapear y mitigar el polvo lunar para reducir los efectos en los astronautas o en los sistemas interiores de las naves espaciales; mientras que en Planetas Cerca y Lejos se insta a desarrollar una aplicación para pilotar un sistema aéreo no tripulado para la exploración espacial o para mejorar el rendimiento del aprendizaje automático para evitar la pérdida de datos experimentales por problemas con sensores o ante ruido de señal.

En la categoría A las Estrellas, la NASA convoca a crear un videojuego para la recolección de desechos orbitales a partir de datos reales y los materiales necesarios para promocionar un viaje (por ahora ficticio) en la Vía Espacial Transneptuniana.

Por último, en la categoría Viviendo en Nuestro Mundo, los participantes deben desarrollar soluciones de infraestructura sustentable para la gestión del agua o una plataforma para integrar datos satelitales e información sobre poblaciones vulnerables y peligros ambientales, entre otras propuestas.

Viaje a Cabo Cañaveral.

Una vez terminada la hackatón, el jurado local elegirá dos proyectos que competirán a nivel internacional. En todo el mundo se seleccionarán siete equipos que serán invitados a conocer el Kennedy Space Center en Florida, Estados Unidos, y asistir al despegue de un cohete.