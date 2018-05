La Montaña Arcoiris en peligro

THE NEW YORK TIMES

A primera vista, esta montaña en los Andes de Perú, con tramos de tierra colores turquesa, lavanda, rojo y dorado, parece ser una ilusión creada por herramientas como Photoshop.

Sin embargo, este atractivo, a 5200 metros sobre el nivel del mar, es muy real. Los habitantes cercanos la llaman Vinicunca, la Montaña Arcoíris.

Este monte variopinto, que tiene sedimentos minerales que datan de hace millones de años, fue descubierto hace apenas unos cinco años, de acuerdo con habitantes locales. Desde entonces se ha vuelto una atracción imperdible para muchos senderistas y ha atraído dinero a la zona, al mismo tiempo que ha desatado preocupaciones por el posible daño al paisaje.

Los guías llevan al sitio a alrededor de mil personas al día y un humedal cercano fue rellenado para crear un estacionamiento, de acuerdo con Associated Press.

Santos Machacca, de 29 años, es un guía de montaña en la región de Cusco. Dijo que puede que el descubrimiento reciente de la montaña haya sido debido al cambio climático. "Les preguntamos a los mayores que viven en Pitumarca", poblado cercano a Vinicunca, "y dijeron que la montaña antes tenía nieve", dijo Machacca en una entrevista reciente. "El calentamiento global causó que se derritiera el hielo y la montaña colorida apareció debajo".

Machacca, integrante de la comunidad Qero, dijo que el cerro colorado era un destino atractivo para senderistas por su belleza, pero también por el clima.

"Les encanta ir porque cuando estás arriba sientes el aire puro y se te olvida todo y te conectas con el Apu de Ausangate", dijo, en referencia a las divinidades que se cree que forman parte de las montañas de los Andes.

Las multitudes le han dado nueva vida a la economía de la región alejada que habita cerca de la montaña y han creado trabajos para quienes viven ahí; muchos de ellos eran pastores de alpacas.

Alrededor de quinientos habitantes locales se mudaron de regreso a esas tierras ancestrales, según The Associated Press, para desempeñarse como guías de los turistas. Cobran unos 3 dólares por persona; en total, al año ganan unos 400.000 dólares.

Sin embargo, puede que el costo del auge turístico sea muy alto. "Desde el punto de vista ecológico, están matando a la gallina de los huevos de oro", dijo Dina Farfán, bióloga peruana, a la agencia noticiosa.

De acuerdo con Farfán, ya hay muestras del impacto ambiental. El pantano, que era refugio para patos salvajes durante su migración, fue convertido en estacionamiento y un sendero de unos cuatro kilómetros por el que se sube ha sido erosionado.

Y una minera canadiense, Camino Minerals Corp., ya solicitó los derechos para trabajar en el área.

También hay dudas sobre qué tanta preparación hay para lidiar con el influjo turístico. "No sabemos ni una palabra en inglés y tampoco primeros auxilios", dijo uno de los líderes locales, Gabino Huamán, a The Associated Press.

La altitud y la larga distancia del sendero pueden ser complicados para quienes no están acostumbrados. Algunos turistas mastican hojas de coca y otros incluso llevan tanques de oxígeno.

Eso ha causado descontento entre algunos, como el estadounidense John Widmer, quien visitó Vinicunca en abril de 2017 y dijo que la experiencia no fue "como la pintaban".

"El mal clima, combinado con los guías irresponsables, los senderistas no preparados y las horripilantes condiciones del camino hicieron de esta una de las peores excursiones de mi vida", escribió en un blog.

Y lamentó las consecuencias medioambientales causadas por la cantidad de turistas que han contribuido a "la destrucción de este ambiente alpino frágil y hermoso".

Muy colorida - Una belleza natural

Los nativos la llaman Cerro Colorado, pero se ha popularizado como Rainbow Mountain, Montaña de los Siete Colores o Montaña Arcoiris. Tiene una altitud de 5.200 metros sobre el nivel del mar.

Dónde - En las cercanías de la ciudad de Cuzco

La montaña se encuentra en la región del Cusco, a dos horas de las ciudad de Cuzco. Es parte de los Andes peruanos y se llega desde un pueblo llamado Pitumarca haciendo senderismo o a caballo.

Época - Los dos meses secos son los mejores

De acuerdo con los especialistas la mejor época para visitar la montaña es entre julio y agosto porque son los meses más secos. La lluvia hace que los colores de la montaña se vean más ocres.