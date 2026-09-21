Más allá de las axilas: All Body Deo expande la rutina del cuidado personal y ayuda a controlar el olor de todo el cuerpo

Hay conversaciones silenciosas que moldean nuestros días de forma invisible. El olor corporal es, quizás, una de las más universales y, al mismo tiempo, de las que menos se habla con naturalidad. Durante décadas, el cuidado personal redujo este universo a un gesto automático y localizado: la clásica pasada de antitranspirante matutino, concebido casi como un trámite rápido de higiene antes de salir al mundo. Sin embargo, la forma en que entendemos el bienestar personal ha dado un vuelco profundo en los últimos años.

No reemplaza, es un complemento

Hoy nos cuidamos de otra manera: prestamos atención a la calidad del descanso, filtramos lo que consumimos, entendemos el ejercicio como un espacio mental y buscamos rituales que nos devuelvan la calma y la seguridad. En ese ecosistema de autoconocimiento, la relación con nuestro propio cuerpo evoluciona. Y ahí es donde aparece All Body Deo, la piedra fundacional de un nuevo segmento en Uruguay que no reemplaza al desodorante de axilas, lo complementa.

A nivel global, las tendencias de consumo reflejan un cambio de paradigma rotundo. Las búsqueda de soluciones globales orientadas al control del olor en todo el cuerpo se han disparado exponencialmente —creciendo hasta 1000% a nivel global en los últimos años— impulsadas por personas que buscan una versatilidad real en su día a día. En este escenario, Uruguay se prepara para dar un paso pionero con la llegada oficial de una nueva categoría que redefine el mercado: los artículos de uso corporal integral, conocidos internacionalmente como All Body Deo.

All Body Deo Rexona y Dove en aerosol.

Impulsado por marcas de peso global como Rexona y Dove, este desembarco introduce una tecnología innovadora desarrollada en Inglaterra —con sistemas avanzados como Odour Adapt— que abre una conversación inédita en el país.

¿Dónde se aplica All Body Deo?

Lo interesante de esta propuesta de Unilever no es su afán de reemplazo, sino su vocación de complemento. No se trata de sustituir el clásico antitranspirante que utilizamos en las axilas para bloquear la transpiración, sino de sumar una capa adicional de cuidado y frescura diseñada específicamente para regular el olor en zonas amplias, como espalda, pecho o piernas, o en pliegues y áreas íntimas externas, mediante formatos versátiles que van desde el aerosol de aplicación seca hasta cremas dermatológica y ginecológicamente testeadas.

Su fórmula de triple acción combate el mal olor de tres formas: previene su aparición, elimina las bacterias responsables y enmascara suavemente los olores residuales. Todo esto sin bloquear el sudor, permitiendo que el cuerpo regule su temperatura de forma natural, sin dejar residuos ni sin manchar la ropa.

All Body Deo en su formato crema. Foto: Butiá Films.

Frente a la duda lógica sobre la inversión que implica sumar un nuevo paso al cuidado personal, los números son sumamente accesibles: el producto cuesta apenas un 10% más que un desodorante convencional y ofrece una durabilidad muy cercana; según la frecuencia y las zonas de aplicación, se estima que un envase puede rendir alrededor de 15 días, frente a los aproximadamente 20 días de un desodorante tradicional.

Este producto, apto para todo tipo de pieles ya que no contiene aluminio ni alcohol, se adapta perfectamente a cualquier momento de la rutina diaria. Es ideal para aplicarlo después de la ducha, antes de salir o en esos momentos del día en los que buscamos un plus de frescura. También funciona como el aliado perfecto antes y después de entrenar, tras caminar o pasar mucho tiempo en movimiento, y en aquellas zonas propensas al roce.

Hacia un nuevo concepto de belleza

Esta innovación marca, en el fondo, una transformación cultural: el pasaje de las marcas de cuidado básico a propuestas de belleza y bienestar integral. Al final del día, se trata de habitar nuestro cuerpo con mayor libertad. Disipar inseguridades, movernos con soltura tras una larga caminata, entrenar sin preocupaciones o simplemente afrontar una jornada intensa sabiendo que contamos con aliados invisibles pero efectivos. El cuidado personal, en su versión más contemporánea, ya no busca camuflar la vida, sino acompañarla en cada uno de sus movimientos. All Body Deo ya se encuentra en el mercado, listo para hacerle frente al mal olor.