La entrevista completa del Príncipe Harry y Meghan Markle tras comprometerse

la íntimidad real

La pareja le dio una entrevista a la BBC en la que contó cómo el Príncipe le pidió matrimonio a la actriz mientras asaban un pollo y sus planes para el futuro.

Entrevista Príncipe Harry y Meghan Markle tras comprometerse

Ocurrió mientas asaban un pollo a principio de mes, esa fue la ocasión en la que el Príncipe Harry pidió matrimonio a su novia la actriz estadounidense Meghan Markle.

De esa manera lo contaron a la cadena británica BBC, en la tarde del lunes tras anunciar que se casarán en primavera.

"Fue una sorpresa increíble. Fue muy dulce, natural y muy romántico. Se puso de rodillas", aseguró la futura princesa. Mientras que él, entre risas, contó que ella ni siquiera lo dejó terminar antes de dar el sí.

Este martes, la familia real anunció que la pareja se casará en el mes de mayo en la iglesia de St. George en el castillo de Windsor, a una hora de Londres.