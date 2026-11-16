Juventus prepara su colonia de verano 2027 para recibir niños desde los 4 años con nuevas actividades

La colonia de verano de Juventus comenzará el 15 de diciembre y se extenderá hasta el 12 de marzo de 2027 con propuestas para niños y adolescentes desde los 4 hasta los 16 años. Natación, gimnasia, deportes y actividades recreativas volverán a integrar una programación que este año suma judo y que tendrá diferentes modalidades de asistencia según las edades.

La temporada coincidirá, además, con los 90 años de Juventus. Para Carlos Alonso, coordinador del Área Educativa de la institución, la amplitud de opciones es un gran diferencial. El objetivo, explicó, es que todos puedan involucrarse en los grupos y participar. "Juventus tiene esa característica de integrar a todos los niños y niñas en la propuesta, más allá de sus capacidades y sus habilidades", señaló Alonso.

Piscina del Club Juventus

Una colonia con diferentes modalidades

Los grupos se organizan por edades: comienzan con los llamados grillos, de 4 y 5 años, y continúan con infantiles y menores. A partir de los 12 años se incorporan las categorías de medianos y posteriormente juveniles, que permiten extender las actividades hasta los 16 años.

Para los escolares hay tres alternativas de asistencia:

● dos veces por semana, los martes y jueves

● tres veces, los lunes, miércoles y viernes

● o de lunes a viernes, 4 u 8 horas diarias en diferentes opciones de horario.

Para medianos, de 12 y 13 años, hay opciones de:

● dos o tres días semanales y de lunes a viernes.

Mientras que para juveniles, de 14 a 16, la propuesta se desarrolla de lunes a viernes.

Durante el día, se puede participar en espacios de recreación con acompañamiento permanente de un equipo capacitado y profesional, como también practicar gimnasia, varios deportes y actividades en piscina, además de contar con momentos de descanso y talleres. La incorporación de judo aparece como una de las novedades de esta temporada, luego de la demanda que la disciplina tuvo durante el año.

La dinámica contempla el acompañamiento de los niños en sus desplazamientos entre los distintos sectores, con la intervención de recreadores, docentes, vestuaristas y otros integrantes del equipo en diferentes momentos de la jornada, durante los traslados entre el salón, los gimnasios, los vestuarios y las piscinas.

"Siempre hay una persona adulta responsable conduciendo a los chicos", explicó Alonso. Los equipos, agregó, se refuerzan durante la temporada de verano con docentes de educación física y recreadores para responder al incremento de las actividades.

El lugar del campamento

Campamento Juan XXIII de Juventus, en el balneario Kiyú

El verano también sale del club: la programación contempla paseos y, para algunas modalidades, una salida de campamento que funciona como cierre de la experiencia, algo que genera recuerdos imborrables para todos quienes participan.

No se trata de una incorporación aislada: "Juventus nace de los campamentos. La actividad es transversal a la institución durante el año y en verano permite trasladar a otro entorno parte del trabajo desarrollado durante la colonia".

Si bien la Colonia de Verano se desarrolla en Casa Central (Colonia y Río Negro, en pleno centro) Juventus cuenta con dos predios destinados a las experiencias externas: el campamento Juan XXIII, en el balneario Kiyú, de San José, y otro ubicado en La Floresta, Canelones. Allí la jornada combina propuestas recreativas y deportivas con actividades de playa y el tradicional fogón.

Para Alonso, el campamento permite además trabajar la convivencia y profundizar los vínculos que se construyeron durante el verano. Después del regreso, los grupos todavía cuentan con algunos días en la sede para compartir lo vivido y hacer un balance de la experiencia.

Una propuesta que busca involucrar a las familias

La relación con las familias ocupa un lugar clave dentro del funcionamiento cotidiano. Los padres llevan y retiran a sus hijos en los espacios asignados a cada grupo y pueden acercarse a observar algunas de las actividades. La institución busca además mantener un intercambio durante la temporada para conocer cómo vive cada niño la experiencia, en una acción muy personalizada.

"Los padres pueden venir siempre que quieran ver las clases de sus chicos", indicó Alonso. Esa apertura, sostuvo, forma parte de una experiencia que intenta generar cercanía no solo con quienes participan de las actividades, sino también con sus familias. Esa dimensión es la que el coordinador coloca por encima incluso de la variedad de la programación. "Más allá de lo que es la calidad de las actividades y de la propuesta, nuestro principal diferencial es la calidad humana que le ponemos a lo que hacemos", afirmó.

Clases en Juventus

Las inscripciones para la temporada 2026-2027 ya comenzaron y los cupos son limitados. El trámite se realiza personalmente en Juventus y requiere cédula de identidad vigente, carné pediátrico al día y el formulario de inscripción, que puede completarse en la institución o descargarse previamente desde su sitio web. Por más información se puede visitar https://www.juventus.edu.uy/ o llamar al 2901 0705.