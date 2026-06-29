La parte de la heladera que casi nadie limpia y que puede estar afectando su capacidad de enfriar

La limpieza de la parte trasera de la heladera, en especial de las rejillas o condensador, es una tarea clave para el correcto funcionamiento del electrodoméstico, aunque no se le suela prestar atención.

Esta zona, donde se ubican componentes como el motor y el sistema de disipación de calor, cumple un rol central en el rendimiento del equipo y su mantenimiento impacta directamente en el consumo de energía y la durabilidad.

En la parte posterior se encuentran el condensador de la heladera y el compresor, dos elementos fundamentales del sistema de refrigeración. Allí circula el gas refrigerante que permite enfriar el interior, liberando hacia el exterior el calor acumulado.

Si esa zona acumula polvo o grasa, el intercambio térmico se vuelve menos eficiente. Esto obliga al aparato a trabajar más tiempo y con mayor esfuerzo, lo que aumenta el consumo eléctrico de la heladera y puede generar fallas a largo plazo.

Cómo limpiar la rejilla trasera de la heladera paso a paso

El proceso para limpiar la rejilla trasera de la heladera es sencillo, pero requiere ciertos cuidados básicos para evitar riesgos. Se recomienda hacerlo al menos dos veces al año.

Desenchufar la heladera para trabajar con seguridad. No es necesario vaciarla, ya que la limpieza se realiza únicamente en la parte externa. Separar el equipo de la pared con cuidado. Esto permite acceder a la zona donde se acumula el polvo en los tubos del serpentín del condensador. Con un cepillo suave y seco se debe retirar la suciedad, realizando movimientos de arriba hacia abajo. En algunos modelos, esta parte está cubierta, por lo que puede requerir retirar una tapa. Si hay grasa adherida, se puede pasar un paño apenas humedecido. Es importante no mojar en exceso los componentes. Antes de volver a enchufar, se debe asegurar que todo esté completamente seco. También es clave dejar un pequeño espacio entre la heladera y la pared para facilitar la ventilación.

Fondo de heladera.

Por qué es importante limpiar el condensador de la heladera

El mantenimiento de la heladera no solo mejora su rendimiento, sino que previene averías. Cuando el condensador está sucio, el equipo pierde eficiencia para disipar calor y puede enfriar menos.

Esto repercute directamente en el estado de los alimentos, ya que la temperatura interna puede volverse inestable. Además, el motor trabaja más tiempo del necesario, lo que incrementa el desgaste del funcionamiento del compresor.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.