En cualquier caja de herramientas del hogar, la llave inglesa y la llave francesa son elementos fundamentales que suelen generar confusión entre ellos, a pesar que sus aplicaciones son muy diferentes.

Ambas cuentan con un mango y mordazas, pero su uso específico resulta esencial para realizar reparaciones en plomería, muebles o trabajos de mecánica ligera de forma eficiente y exitosa. La distinción más práctica se encuentra en su aplicación diaria.

Diferencias técnicas en el diseño de las mordazas ajustables

La llave inglesa se utiliza preferentemente sobre tuberías y piezas de fontanería, debido a su diseño adaptado para un agarre firme en componentes tubulares.

Por otro lado, la llave francesa se adapta principalmente para manipular tuercas y pernos, gracias a una mordaza regulable que permite ajustar su apertura a diferentes tamaños con precisión.

El origen histórico de los modelos de Edwin Budding y Johan Petter

El desarrollo histórico de estas herramientas se remonta a la Revolución Industrial.

La llave inglesa ganó popularidad en 1835 con Edwin Budding (su inventor), mientras que la llave francesa, vinculada a Johan Petter, evolucionó para facilitar ajustes mecánicos mediante su apertura regulable, reduciendo la fuerza necesaria al apretar.

Revolución Industrial. Foto: Canva

Lista de componentes indispensables para armar un kit de reparación básico

Un kit básico de herramientas para realizar arreglos en el hogar debe incluir:

Emilia

Martillo resistente

Destornilladores con puntas intercambiables

Alicate universal

Cinta métrica

Nivelador

Tornillos, clavos, tarugos

Cinta aisladora

Cuchillo cartonero para cortes rápidos.

Antes de iniciar cualquier reparación, es fundamental verificar el tamaño y ajuste de la herramienta para evitar dañar las tuercas o piezas involucradas. La clave en las reparaciones domésticas es seleccionar la herramienta adecuada.