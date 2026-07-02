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El País Vida Actual Hogar

En qué se diferencian la llave inglesa y la llave francesa para hacer reparaciones en el hogar

Conocé la manera de identificar cada elemento en tareas de mantenimiento doméstico, optimizando el agarre sobre las piezas sin dañar los materiales y cómo manipular las tuercas o pernos con eficacia.

02/07/2026, 18:15
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UtilizaciÃ³n de llave inglesa.
Utilización de llave inglesa.
Foto: Canva

En cualquier caja de herramientas del hogar, la llave inglesa y la llave francesa son elementos fundamentales que suelen generar confusión entre ellos, a pesar que sus aplicaciones son muy diferentes.

Ambas cuentan con un mango y mordazas, pero su uso específico resulta esencial para realizar reparaciones en plomería, muebles o trabajos de mecánica ligera de forma eficiente y exitosa. La distinción más práctica se encuentra en su aplicación diaria.

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Diferencias técnicas en el diseño de las mordazas ajustables

La llave inglesa se utiliza preferentemente sobre tuberías y piezas de fontanería, debido a su diseño adaptado para un agarre firme en componentes tubulares.

Por otro lado, la llave francesa se adapta principalmente para manipular tuercas y pernos, gracias a una mordaza regulable que permite ajustar su apertura a diferentes tamaños con precisión.

El origen histórico de los modelos de Edwin Budding y Johan Petter

El desarrollo histórico de estas herramientas se remonta a la Revolución Industrial.

La llave inglesa ganó popularidad en 1835 con Edwin Budding (su inventor), mientras que la llave francesa, vinculada a Johan Petter, evolucionó para facilitar ajustes mecánicos mediante su apertura regulable, reduciendo la fuerza necesaria al apretar.

Revolución Industrial
Revolución Industrial.
Foto: Canva

Lista de componentes indispensables para armar un kit de reparación básico

Un kit básico de herramientas para realizar arreglos en el hogar debe incluir:

caja de herramientas
Emilia

  • Martillo resistente
  • Destornilladores con puntas intercambiables
  • Alicate universal
  • Cinta métrica
  • Nivelador
  • Tornillos, clavos, tarugos
  • Cinta aisladora
  • Cuchillo cartonero para cortes rápidos.

Antes de iniciar cualquier reparación, es fundamental verificar el tamaño y ajuste de la herramienta para evitar dañar las tuercas o piezas involucradas. La clave en las reparaciones domésticas es seleccionar la herramienta adecuada.

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