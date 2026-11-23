Uruguay despliega una guía de experiencias turísticas que recorre todo el país y combina patrimonio, gastronomía, naturaleza y enoturismo, con una agenda de actividades que se extiende hasta fin de año. El relevamiento ordena la oferta por regiones y muestra que cada departamento tiene atractivos propios, desde el corredor termal del Litoral Norte hasta los balnearios del Este, los pueblos históricos del Litoral Sur y las estancias tradicionales del Norte.

Montevideo encabeza la propuesta con recorridos por la Ciudad Vieja, sus plazas y edificios históricos, espacios como el Museo Gurvich y una identidad gastronómica que reúne el pan marsellés, los bizcochos, el massini y bebidas tradicionales como el medio y medio y el grappamiel. A los cafés, bares, mercados y confiterías se suman bodegas cercanas con degustaciones en torno al vino uruguayo.

La capital tiene además un calendario definido: los circuitos de Sábados en Ciudad Vieja cada tercer sábado del mes, recorridos de turismo espiritual y religioso durante noviembre, la Noche de los Cafés y Bares Notables el 26 de noviembre, el lanzamiento de la Ruta de Cafés de Montevideo en diciembre y el programa Primavera en las Bodegas, vigente hasta fin de año.

Canelones, bodegas y 65 kilómetros de costa con playas accesibles

Canelones combina balnearios como Atlántida y La Floresta con bodegas, paisajes rurales y propuestas gastronómicas. El Museo de la Uva y el Vino permite conocer la tradición vitivinícola departamental, acompañada por celebraciones populares y fiestas vinculadas a la cultura rural y productiva. Entre sus íconos figuran la Iglesia Cristo Obrero, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, el Mirador El Águila y el Paseo Gastronómico de Parque del Plata, además de espacios verdes, propuestas accesibles y turismo de estancia.

Su franja costera abarca 65 kilómetros y 40 balnearios con servicios, paradores y el programa de accesibilidad Mar al Alcance. También suma el homenaje Un Sol para Atlántida, el Jardín Histórico Quinta Capurro en Santa Lucía, la Casona Museo del Parador Tajes y el Parque Roosevelt. Como origen de más del 80% del vino uruguayo, el departamento destaca por sus bodegas de tradición familiar y por convocatorias masivas como el espectáculo "Canelones Suena Bien".

En el Centro-Sur, Trinidad, capital de Flores, invita a visitar las Grutas del Palacio, atractivo geológico del Geoparque Mundial Unesco, y a conocer los talleres de alfajores artesanales. Florida acerca el campo con visitas a tambos y experiencias de producción lechera en Cardal, además de turismo rural en Villa 25 de Mayo.

Durazno propone cabalgatas, caminatas, producción orgánica y talleres de cocina casera en la zona de Cerro Chato y Valentines. San José completa el recorrido con turismo rural, enoturismo y visitas a viñedos y bodegas boutique en Mal Abrigo, junto a la tradición quesera de Ecilda Paullier.

Playas, viñedos y olivares: qué ofrece el Este uruguayo

Maldonado se apoya en la calidad de sus playas como principal motivador del destino, al que se suma el llamado nuevo lujo, con experiencias centradas en la privacidad, el bienestar y la conexión con el entorno: yoga, masajes y retiros en José Ignacio, y navegaciones privadas desde Punta del Este. El departamento combina sierras, vino y aceite de oliva, con recorridos por viñedos, degustaciones y propuestas gastronómicas con productos locales y vistas al océano y las sierras.

Pueblo Edén aporta su identidad rural, mientras que el MACA y la Fundación Cervieri Monsuárez suman arte y cultura. En oleoturismo se puede recorrer olivares, participar de catas y elaborar aceite propio.

Javier Villasuso

En Rocha, el océano y las lagunas conviven con enoturismo, gastronomía local en Laguna de Rocha, producción artesanal de quesos, senderismo interpretativo y proyectos de regeneración ambiental en la Reserva Cerro Negro, en las Sierras de Rocha. Lavalleja ofrece oleoturismo en San Francisco de las Sierras, sobre la Ruta 12, con recorridos por olivares, visitas a almazaras y catas sensoriales de aceites, además del Geoparque Mundial Unesco Manantiales Serranos, que incluye el Cerro Arequita, el Salto del Penitente y Villa Serrana, con senderismo, cabalgatas, aventura y astroturismo.

Treinta y Tres destaca el Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal, donde se encuentra la Laguna y Cascada de los Olivera, junto con turismo rural, gastronomía criolla, actividades de campo y tradiciones locales, posadas de campo y producción artesanal de dulces, chocolates y licores.

Corredor termal, Patrimonio Mundial y ruta quesera en el Litoral

Salto y Paysandú concentran el corredor termal con los complejos Daymán, Arapey, Guaviyú y Almirón, este último de aguas saladas, con piscinas abiertas todo el año y experiencias termales en establecimientos rurales. Paysandú suma el Área Protegida Montes del Queguay, con propuestas de ecoturismo y naturaleza, la Meseta de Artigas sobre el río Uruguay, con su valor patrimonial y mirador panorámico, el poblado de Casa Blanca, de impronta industrial y con una pulpería tradicional aún abierta, los platos a base de pescado fresco y el postre Chajá. Salto agrega pesca, cabalgatas y turismo de naturaleza. Artigas apuesta al turismo minero, con safaris guiados por las canteras de El Catalán y la identidad de sus gemas, el Museo de la Piedra Preciosa, talleres artesanales y joyerías, mientras Bella Unión combina cultura fronteriza, caña de azúcar, paseos náuticos y la biodiversidad del área protegida Rincón de Franquía.

Colonia del Sacramento exhibe el Barrio Sur Histórico, Patrimonio Mundial de la Unesco, y el Complejo Turístico Nicolás Mihanovich, integrado por la Plaza de Toros y el Frontón del Real de San Carlos, este último reinaugurado en octubre de 2026 tras su recuperación. Sobre la Ruta 21, en el entorno de Carmelo, Colonia Estrella y la Calera de las Huérfanas, el enoturismo gana protagonismo: allí los jesuitas fueron pioneros en el cultivo de la vid. La Calera de las Huérfanas también destaca por su valor patrimonial y su relación con la historia de la vitivinicultura uruguaya. A esta propuesta se suma el Almacén de la Capilla. La ruta quesera de Nueva Helvecia, Colonia Valdense y La Paz preserva la herencia inmigrante con variedades como Colonia, Yamandú, Zapicán y el Landkäse sardo con pimienta, medalla de oro en ExpoQueijo Brasil 2026 y finalista Super Gold.

Río Negro reúne el Paisaje Industrial Fray Bentos, el ex Frigorífico Anglo también reconocido por la Unesco, el balneario Las Cañas, kayakismo familiar, la herencia de la inmigración rusa en San Javier, Nuevo Berlín y el área protegida Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay.

Soriano reúne historia, patrimonio y un fuerte vínculo con los cursos de agua. Mercedes y su rambla sobre el Río Negro son escenario del movimiento cultural Jazz a la Calle. Villa Soriano, uno de los poblados más antiguos del país, conserva su casco histórico y muelle de embarcaciones. La propuesta también incluye actividades náuticas y recorridos por los ríos Uruguay, Negro y San Salvador, la riqueza agrícola e histórica de Dolores y la Represa de Palmar, donde se pueden disfrutar propuestas de pesca y paseos en bote.

Tradición gaucha y frontera en el Norte

Cerro Largo combina la costa de Lago Merín, el legado cultural de Melo con la casa de Juana de Ibarbourou, la Posta del Chuy, el puente internacional Barón de Mauá en Río Branco y el Paisaje Protegido Paso Centurión y Sierra de Ríos. Rivera suma el dinamismo comercial y de compras, bodegas, estancias rurales, la identidad minera de Minas de Corrales y el Valle del Lunarejo, con cerros, quebradas, arroyos y monte nativo.

Establecimiento "El Gavilán". Valle del Lunarejo. Rivera Balvano casaproductora | N.Scafi

Tacuarembó resguarda las raíces gauchas en estancias tradicionales y en su evento insignia, la Fiesta de la Patria Gaucha, complementado por el campeonato de asadores de noviembre. En Valle Edén se destacan el puente colgante, la antigua estación y el Museo Carlos Gardel, junto a experiencias de astroturismo. Más al sur, la península de San Gregorio de Polanco ofrece playas de agua dulce, un circuito de murales de arte urbano y producción de caviar.

"Cada destino ofrece la combinación exacta de tranquilidad y aventura para disfrutar durante todo el año", señala la propuesta, que invita a ampliar la información en el sitio www.uruguaysorprende.com.