Cómo irse a estudiar al exterior becado o con ayuda

La uruguaya Leticia Barzilai tiene 28 años y es una de las uruguayas que tuvo el privilegio de ganar las becas Chevening y Fullbright, aunque al final prefirió irse a Reino Unido a seguir sus estudios.

En Uruguay, Barzilai estudió una licenciatura en Ingeniería Audiovisual y siempre quiso tener una experiencia de vida en el exterior.



Luego de obtener su título de grado llegó a la conclusión que la mejor manera de concretar su sueño era consiguiendo una beca para hacer una maestría.

“El proceso de postulación es tedioso pero vale la pena, volvería a hacerlo”, contó Barzilai.



Al final, en la segunda mitad de 2015 partió a Reino Unido para obtener su maestría en Productos Interactivos del Futuro y hoy alienta feliz a todos aquellos que tienen ganas de viajar.



Como sucedió con Barzilai, estudiar en el exterior es anhelo de muchos, especialmente una vez que se obtuvo un título de grado. El mayor obstáculo son los costos, que en promedio superan los US$ 10.000 y que en las universidades más prestigiosas del mundo pueden pasar los US$ 100.000.



Para mitigar esos costos existen distintos programas de becas a las que los uruguayos pueden aplicar. Mientras la oferta de ayudas puede ser limitada en cuanto a carreras de grado, cuando se trata de posgrados, maestrías, doctorados y posdoctorados el abanico se abre, especialmente si se enfoca al exterior.



Algunas de las becas son coordinadas directamente por las embajadas, como sucede con Reino Unido y sus becas Chevening y con Estados Unidos y las Fullbright. En tanto, otras organizaciones como la Fundación Carolina (España) ofrecen ayudas en diferentes áreas y existen universidades que tienen convenios con centros educativos uruguayos.

Algunas de las claves para aplicar a este tipo de programas es tener en cuenta que todas tienen fecha límite para presentarse y algunas requieren altos niveles de idioma —dependiendo del país al que se vaya—. Además, en el hemisferio norte el año lectivo comienza en el mes de septiembre.



En tanto, en algunas ocasiones los programas o las universidades solicitarán validar los títulos internacionalmente o una traducción oficial para acreditar el grado previo; todo esto tiene costos.

El patrocinio estatal.

La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) apoya a los profesionales uruguayos que deseen hacer maestrías y doctorados en el exterior —diplomaturas, posgrados de otro tipo y cursos cortos no entran en la convocatoria— explicó Laura Barreiro, coordinadora de formación del área de proyectos del organismo.

​La organización estatal recibe las consultas para las becas a través principalmente de la página web —donde están las bases para presentarse—, por teléfono o presenciales.



"En general la gente viene preguntando por opciones de financiación y lo primero que aclaramos es que la agencia no te puede recomendar un programa de posgrados porque no somos una universidad. Sí tenemos convenios con algunas universidades o con programas que permiten hacer maestrías o doctorados en el exterior. Además, hacemos llamados para otorgar becas para las universidades que el postulante proponga", destacó Barreiro.



La ANII colabora con financamiento en las becas Chevening del Reino Unido y Fullbright de Estados Unidos. En general las consultas que reciben la organización refieren a la documentación necesaria para postular a las becas. Por otro lado, muchas dudas surgen por saber cuáles son los convenios que tiene la ANII.

El organismo entrega las becas en ciertas áreas estratégicas como: turismo, salud humana, salud animal, sector agro, energía, medio ambiente, tecnología, entre otras.

Foto: Shutterstock

Las universidades guían a sus graduados

Muchas de las universidades cuentan con departamentos de orientación para sus graduados y difunden los distintos programas que ofrecen ayudas económicas a los exalumnos y docentes que deseen continuar su formación.



La coordinadora de Asuntos Internacionales y Alumni, de la Universidad Católica del Uruguay, Carolina Greising, explicó a El País que desde el departamento que dirige en la institución se trabaja en la difusión de los distintos programas de becas que llegan a la universidad.



Entre ellas están las de la red Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC), las becas que son promovidas desde la ANII o propuestas de universidades socias y no socias de la Católica.



Además, el departamento se encarga de facilitar el contacto entre las organizaciones y los graduados: “Cuando sale la convocatoria para las becas como Chevening del Reino Unido la universidad organiza una charla y presentan las becas; en otra oportunidad vino un consorcio de universidades canadienses, también organizamos encuentros para que las conocieran; el año pasado convocamos a nuestros profesores de alta dedicación para que conocieran a los referentes de las becas de la Unión Europea”.



Desde la Universidad ORT, la coordinadora de Proyectos académicos, Laura Diaz-Arnesto, explicó a El País que uno de los principales consejos que dan a los egresados que aplican a becas es prestar atención a los requisitos y documentación a presentar: “Cada programa de becas tiene requisitos diferentes. Hay que leerlos bien y cumplir con todo lo que se pide”, subrayó.

“Hay que dedicarle tiempo y leer bien qué pide cada universidad”, agregó.



Por su parte, desde la Universidad de Montevideo se informó a El País que la institución cuenta con un departamento de Relaciones Internacionales que “se encarga de identificar oportunidades académicas y de desarrollo profesional, de realizar la difusión interna de dichas oportunidades, de coordinar charlas y talleres de organizaciones serias que promueven estudios en el exterior y oportunidades de beca, y de apoyar a los interesados en el proceso”.



Además, destacaron que la Universidad es miembro del programa Erasmus+ y gracias cual viajaron varios profesores a destinos como Singapur, Turquí, Lituania, Reino Unido, España, Finlandia, entre otros.