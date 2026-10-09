Qué se celebra hoy, viernes 9 de octubre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, viernes 9 de octubre de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los principales hechos históricos y nacimientos ocurridos un día como hoy. La fecha ofrece una mirada a acontecimientos de distintos siglos que forman parte de las efemérides más destacadas de la historia.

Qué se conmemora este 9 de octubre

El 9 de octubre de 1904 finalizó la Revolución de 1904, reconocida como la última guerra civil de la historia uruguaya, cuando el resto de la tropa revolucionaria entregó las armas en Nico Pérez, tras la firma de la Paz de Aceguá el 24 de setiembre del mismo año. El conflicto, liderado por el caudillo nacionalista Aparicio Saravia contra el gobierno colorado de José Batlle y Ordóñez, había comenzado en enero de ese año y culminó tras la derrota en la batalla de Masoller del 1 de setiembre, donde Saravia fue herido de bala y murió algunos días más tarde, lo que desarticuló el ejército blanco. En ese contexto, la paz estableció una amnistía general, consolidó el modelo urbano y la institucionalidad democrática, abriendo el camino a las reformas modernizadoras del batllismo.

Eventos históricos que ocurrieron un 9 de octubre

2004: En Afganistán se celebran las primeras elecciones presidenciales tras la caída del régimen talibán, con una alta participación y sin grandes problemas logísticos o de seguridad. Hamid Karzai resulta vencedor con más del 55 % de los votos y consolida la transición política del país.

1941: En Estados Unidos, el presidente Franklin D. Roosevelt autoriza el desarrollo y la construcción de una bomba atómica. La decisión implica un fuerte aumento del presupuesto militar y marca un paso clave en el programa nuclear estadounidense.

1910: En Portugal, una revolución depone a la monarquía e instaura la República. El nuevo régimen no logra resolver la conflictividad social, la corrupción y los enfrentamientos con la Iglesia, en un período de fuerte inestabilidad.

1874: En Berna se funda la Unión Postal General, creada para regularizar el correo a escala mundial. Años después pasará a llamarse Unión Postal Universal y se convertirá en un organismo especializado de las Naciones Unidas.

1820: En Guayaquil, actual Ecuador, comienza el proceso independentista con la suscripción del Acta de Independencia. El hecho representa un avance decisivo en la ruptura de los vínculos coloniales con el Imperio español.

1651: En Londres, Oliver Cromwell promulga el Acta de Navegación, una norma proteccionista para el comercio inglés. La medida limita el transporte de mercancías y será uno de los factores que conducirán a las guerras navales anglo-holandesas.

1582: La aplicación del calendario gregoriano da lugar a una singularidad histórica: el 9 de octubre de ese año no existió en el calendario, ya que tras el 4 de octubre siguió directamente el 15 de octubre por decreto papal.

1558: En los Andes venezolanos, Diego García de Paredes funda la ciudad de Trujillo, actual capital del estado homónimo. Se trata de uno de los hechos históricos vinculados a la expansión colonial española en América.

1558: En una meseta de los Andes venezolanos, Juan Rodríguez Suárez funda la ciudad de Santiago de los Caballeros de Mérida, hoy capital del estado de Mérida. El episodio integra los registros de un día como hoy en la historia de la región.

1410: En Praga se inaugura el reloj astronómico del ayuntamiento, una obra notable de la mecánica medieval. Con el tiempo se convertirá en uno de los grandes símbolos de la capital checa.

1238: Jaime I el Conquistador entra en Valencia tras pactar la capitulación de la ciudad. El acontecimiento consolida el avance cristiano sobre un territorio que llevaba siglos bajo dominio musulmán.

768: Tras el funeral del rey Pipino, sus hijos Carlomagno y Carlomán son investidos como reyes por nobles y obispos en Francia. El hecho abre una nueva etapa en la configuración del poder franco.

Quiénes nacieron un 9 de octubre

1950: En Brattleboro, Vermont, nace Jody Williams, profesora y activista de derechos humanos. Su trayectoria la llevaría a obtener el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra las minas antipersonales y las municiones de racimo.

1940: En Liverpool nace John Lennon, músico y compositor británico, fundador de The Beatles. Su figura es una de las más influyentes dentro de la música popular del siglo XX.

1757: En París nace Carlos X, quien sería rey de Francia entre 1824 y 1830. Su reinado quedaría asociado a las tensiones entre la monarquía tradicional y las transformaciones políticas posteriores a la Revolución Francesa.

1328: En Nicosia nace Pedro I de Lusignan, futuro rey de Chipre y rey titular de Jerusalén. Su gobierno sería considerado uno de los más destacados de su dinastía.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.