Qué se celebra hoy, viernes 21 de agosto de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, viernes 21 de agosto de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con hechos históricos y nacimientos que dejaron su huella en la historia.

Esto se festeja cada 21 de agosto

El Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, celebrado el 21 de agosto, fue establecido por las Naciones Unidas para recordar a todas las personas que han sufrido las consecuencias del terrorismo en sus diversas formas.

Este día tiene como objetivo rendir homenaje a las víctimas de actos terroristas y crear conciencia sobre la importancia de prevenir el terrorismo en el mundo. Además, busca destacar el derecho de las víctimas a recibir apoyo y asistencia y la necesidad de promover la paz y la justicia.

Eventos históricos que ocurrieron un 21 de agosto

2011. En Libia, las fuerzas rebeldes irrumpen en Trípoli y combaten contra las tropas del régimen por el control de la capital. La OTAN bombardea el cuartel general de Gadafi y un aeropuerto en Trípoli, en uno de los hechos históricos más relevantes de estas efemérides.

1991. Fracasa en la URSS el golpe de la línea dura comunista contra Mijail Gorbachov, iniciado días antes. Los conspiradores son arrestados y Boris Yeltsin emerge fortalecido, en un episodio clave de un día como hoy en la política internacional.

1986. En Camerún, el lago Nyos libera repentinamente una gran cantidad de dióxido de carbono. El fenómeno provoca una catástrofe de enormes dimensiones en sus alrededores y queda registrado entre las efemérides más impactantes por sus consecuencias humanas y ambientales.

1968. Tropas del Pacto de Varsovia entran en Praga para sofocar la llamada Primavera de Praga. La intervención pone fin al intento de apertura política en Checoslovaquia y marca uno de los hechos históricos centrales del siglo XX europeo.

1950. Hawai pasa a formar parte de Estados Unidos como su estado número 50. La incorporación completa el mapa político del país y constituye uno de los acontecimientos institucionales recordados en un día como hoy.

Imagen aérea de una playa de Hawai. Imagen aérea de una playa de Hawai.

1854. Florence Nightingale es enviada a prestar servicios en la guerra de Crimea. Su labor posterior en la organización hospitalaria y en la reducción de la mortalidad la convertiría en una figura fundamental de la enfermería moderna.

1192. En Japón se inicia el régimen militar conocido como shogunado, cuando Yoritomo Minamoto es nombrado shogun con carácter hereditario. El nuevo esquema de poder marcaría durante siglos la organización política del país.

Quiénes nacieron un 21 de agosto

1862. Nace en Verona Emilio Salgari, escritor y periodista italiano, autor de novelas de aventuras que renovaron la literatura juvenil. Su creación más célebre fue Sandokán, personaje emblemático de la narrativa popular.

1165. Nace en Gonesse Felipe II Augusto, rey de Francia. Su extenso reinado estuvo marcado por victorias militares y por el fortalecimiento del poder real, lo que lo convirtió en uno de los monarcas más influyentes de la Edad Media.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.