¿Qué se celebra hoy, viernes 20 de febrero de 2026? Mirá las efemérides alrededor del mundo

Al comenzar un nuevo día, en este caso el viernes 20 de febrero, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Esto se festeja cada 20 de febrero

El Día Nacional de la Marimba en Guatemala, celebrado el 20 de febrero, es una fecha dedicada a una de las tradiciones musicales más emblemáticas del país. La marimba, un instrumento de percusión de madera que produce sonidos vibrantes y melodiosos, ha sido un símbolo importante de la identidad cultural guatemalteca. Este día se celebra no solo como una forma de rendir homenaje al instrumento, sino también para reconocer la riqueza de la música tradicional guatemalteca y su importancia en la historia del país.

Sucesos históricos que ocurrieron un 20 de febrero

1962: John H. Glenn, el mayor de los siete astronautas elegidos por la Nasa para vuelos espaciales en el proyecto Mercury, se convirtió en el primer americano en orbitar la Tierra al dar tres vueltas a nuestro planeta a bordo de la nave Mercury, llamada "Friendship 7".

1947: Lord Mountbatten, héroe de la II Guerra Mundial y primo del rey Jorge VI, fue nombrado último administrador colonial en la India, provocando la indignación en el país asiático, ya que Gran Bretaña había prometido otorgar la independencia al finalizar la II Guerra Mundial. No obstante, Mountbatten aceleró las negociaciones para la independencia y promovió la partición del antiguo Imperio en dos: India y Pakistán. Abandonó el país en junio del año siguiente. Hay quienes opinan que con esta partición salvó al país de una guerra civil inmediata. En Inglaterra, sin embargo, fue visto por muchos como el causante de la disolución del otrora poderoso Imperio Británico al entregar la India, "la joya de la corona".

1931: En Perú estalló una insurrección que, tras una cruenta lucha, logró sus propósitos el 2 de marzo al conseguir la dimisión del Presidente del Gobierno Provisional, Sánchez del Cerro.

1874: En Londres (Reino Unido), Benjamín Disraelí, dirigente conservador de 70 años, asumió el cargo de primer ministro por segunda vez. Su política estuvo destinada a reforzar la posición del Imperio Británico en el mundo, difundiendo el progreso y la civilización, según el modelo inglés, por todo el planeta.

1872: Abrió sus puertas en la isla de Manhattan (Nueva York, EE.UU.), por primera vez, el Metropolitan Museum of Art. Contó con más de dos millones de obras de arte de todo el mundo, abarcando desde magníficos tesoros de la antigüedad clásica hasta excepcionales pinturas y esculturas de grandes maestros de Europa y numerosas obras estadounidenses.

1827: En el marco de la Guerra Argentino-Brasileña (1825-1828) tuvo lugar la decisiva Batalla de Ituzaingó, en las cercanías del vado del Rosario, que se encuentra en el estado de Río Grande del Sur (actual Brasil). En esta batalla, el Ejército conjunto de Argentina y Uruguay derrotó a las tropas del Imperio del Brasil, siendo el embrión de la Convención Preliminar de Paz que se firmaría en 1828, por la cual se reconocería como Estado independiente, libre y soberano al Uruguay. En el campo de batalla, los brasileños sufrieron unas 1.200 bajas, 400 muertos y heridos y 800 prisioneros; por contra, los argentinos y uruguayos tuvieron unos 150 muertos y 260 heridos.

1813: Las fuerzas del general Belgrano vencieron a las realistas del general Tristán en la batalla de Salta, decisiva para la independencia de Argentina.

Figuras de la historia que nacieron un 20 de febrero

1951: Nació en Glasgow (Reino Unido) Gordon Brown, quien fue primer ministro de Gran Bretaña desde junio de 2007 hasta junio de 2010 por el Partido Laborista.

1888: En París, Francia, nació el escritor Georges Bernanos, que profundizó en el conflicto del alma humana ante las fuerzas del bien y el mal.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.