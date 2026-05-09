Qué se celebra hoy, sábado 9 de mayo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Para quienes buscan qué se celebra hoy, sábado 9 de mayo de 2026, esta recorrida por las efemérides reúne algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia. Estas efemérides permiten repasar acontecimientos que dejaron huella en distintos países y períodos.

Esto se festeja cada 9 de mayo

El Día de la Independencia de Rumania, celebrado cada 9 de mayo, conmemora la proclamación de independencia del país frente al Imperio Otomano en 1877. Esta fecha marca un momento crucial en la historia de Rumania, ya que significó el inicio de su camino como nación soberana.

Eventos históricos que ocurrieron un 9 de mayo

1963. En España, el régimen franquista crea el Tribunal de Orden Público, conocido como TOP, para juzgar actos terroristas y delitos considerados políticos por la dictadura. El organismo sería suprimido en 1977, en el marco de la Transición Española, y reemplazado por la Audiencia Nacional.

1960. En Estados Unidos, la Food and Drug Administration autoriza la venta de la píldora anticonceptiva fabricada por el endocrinólogo Gregory Goodwin Pincus. El medicamento tendría un profundo impacto demográfico, cultural y social, especialmente en la vida de las mujeres.

1950. En París, el ministro de Asuntos Exteriores francés Robert Schuman presenta la propuesta que luego sería conocida como la Declaración Schuman. El planteo es considerado el germen de la futura Unión Europea y uno de los pasos iniciales hacia una Europa organizada y pacífica.

1944. En El Salvador, el general Maximiliano Hernández Martínez renuncia al poder tras 13 años de gobierno autoritario. La dimisión se produce en medio de una huelga general y de una creciente presión internacional sobre su administración.

1936. Benito Mussolini proclama a Víctor Manuel III como Emperador de Etiopía. A partir de esa decisión, la Sociedad de Naciones impulsa sanciones económicas contra Italia, que profundiza entonces su acercamiento a la Alemania de Adolf Hitler.

1927. El gobierno federal australiano se traslada a Canberra, que pasa a ser proclamada como la nueva capital de Australia. La decisión desplaza a Melbourne como centro político del país.

1688. Los austríacos se anexionan Transilvania, territorio que hasta entonces estaba en poder de los turcos. El hecho se produce después de la unión de Hungría a Austria y modifica el equilibrio político en la región.

1386. Portugal e Inglaterra firman el Tratado de Windsor, por el que ambos reinos se comprometen a mantener relaciones de amistad y asistencia mutua. El acuerdo se convertiría en uno de los vínculos diplomáticos más duraderos de Europa.

1457 a. C. Tiene lugar la fecha probable de la Batalla de Megido, en la que las fuerzas egipcias de Tutmosis III derrotan a una coalición cananea dirigida por el rey de Kadesh. La victoria consolidó el control egipcio sobre Canaán y amplió al máximo la expansión territorial del imperio.

Mujer cuelga calendario mensual. Foto: Freepik.

Quiénes nacieron un 9 de mayo

1883. Nace en Madrid José Ortega y Gasset, filósofo y ensayista español de gran influencia en el siglo XX. Su obra giró en torno al perspectivismo y la razón vital e histórica, con títulos como "Meditaciones del Quijote", "España invertebrada" y "La rebelión de las masas".

1874. Nace en Londres el arqueólogo británico Howard Carter, reconocido por descubrir en 1922 la tumba del faraón Tutankhamon en el Valle de los Reyes. Su hallazgo se convirtió en una referencia central para la egiptología moderna.

1860. Nace en Kirriemuir, Escocia, James Matthew Barrie, novelista y dramaturgo británico. Alcanzó fama internacional por crear en 1904 a Peter Pan, uno de los personajes más perdurables de la literatura fantástica.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.