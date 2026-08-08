Qué se celebra hoy, sábado 8 de agosto de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, sábado 8 de agosto de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más relevantes de un día como hoy en la historia.

Qué conmemoraciones hay los 8 de agosto alrededor del mundo

El 8 de agosto se celebra el Día Mundial de los Pueblos Indígenas, una jornada proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994 para reconocer y valorar la diversidad cultural, los derechos y las contribuciones de las comunidades indígenas en todo el mundo. Esta fecha busca sensibilizar sobre los desafíos que enfrentan estos pueblos, promoviendo su inclusión y respeto en las sociedades modernas.

Mujer cuelga calendario mensual. Foto: Freepik.

Eventos históricos que ocurrieron un 8 de agosto

2008: Con la participación récord de 204 países, se inauguraron en Beijing las XXVI Olimpiadas de la Era Moderna. La apertura de los Juegos estuvo rodeada de atención internacional, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre libertades y derechos humanos en China.

1974: El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, dimitió por el escándalo Watergate. Su salida del poder quedó asociada a una de las mayores crisis políticas de la historia contemporánea del país.

1967: En Bangkok se fundó la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). La creación del bloque apuntó a acelerar el crecimiento económico y a fomentar la paz y la estabilidad regional.

1963: Cerca del puente Bridego, al norte de Londres, ladrones armados asaltaron el tren correo Glasgow-Londres y robaron 2,6 millones de libras esterlinas. El episodio pasó a ser considerado el mayor robo de la historia hasta ese momento.

1588: La flota inglesa logró una acción decisiva en la Batalla naval de las Gravelinas, frente a la Armada Española. El combate comprometió seriamente la continuidad de la campaña de invasión de Inglaterra impulsada por Felipe II.

1487: Los Reyes Católicos, Fernando e Isabel, conquistaron Málaga, que permanecía en poder árabe desde el año 711. La toma de la ciudad marcó un cambio importante en su desarrollo y en su trazado urbano posterior.

1220: Tuvo lugar, con fecha considerada incierta pero atribuida a este día, la Batalla de Lihula en la actual Estonia. Los estonios rodearon e incendiaron el castillo ocupado por invasores suecos, lo que puso fin por completo a la presencia sueca en ese territorio.

Quiénes nacieron un 8 de agosto

1902: Nació en Bristol, Reino Unido, Paul Dirac, físico teórico británico. Su aporte resultó fundamental para el desarrollo de la mecánica cuántica y de la electrodinámica cuántica.

1883: Nació en San Miguel Anenecuilco, México, Emiliano Zapata, uno de los principales líderes de la Revolución Mexicana. Su figura quedó ligada a la defensa de los sectores campesinos y a la búsqueda de mejores condiciones de vida para los más desfavorecidos.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.