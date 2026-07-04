Qué se celebra hoy, sábado 4 de julio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, sábado 4 de julio de 2026, esta selección de efemérides reúne algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia.

Qué conmemoraciones hay los 4 de julio alrededor del mundo

El Día de la Independencia de Estados Unidos, celebrado el 4 de julio, marca la conmemoración de la Declaración de Independencia en 1776. En esta fecha histórica, las trece colonias originales proclamaron su separación del Reino Unido, sentando las bases para la creación de los Estados Unidos de América como una nación soberana e independiente. Este día es ampliamente considerado como la celebración más importante en la historia del país.

Bandera de Estados Unidos. Foto: Audra Tadevich / Unsplash.

Eventos históricos que ocurrieron un 4 de julio

2012. Se presentan en el CERN los resultados preliminares de los análisis conjuntos de los datos tomados por el LHC en 2011 y 2012, con el anuncio del hallazgo del bosón de Higgs. El descubrimiento marcó un hito científico y abrió nuevas puertas para comprender el mundo subatómico.

1946. Estados Unidos concede la independencia a Filipinas, aunque el archipiélago continuó bajo su dominación económica. Manuel Roxas se convirtió en el primer presidente del país en una nueva etapa de su historia política.

1811. Tiene lugar en Santiago la primera sesión del Congreso chileno, uno de los más antiguos de América Latina. En ese ámbito se debatió la mejor forma de gobierno para el reino de Chile durante el cautiverio de Fernando VII.

1776. En Filadelfia, John Hancock firma la Declaración de Independencia de los 13 estados de los Estados Unidos, texto redactado por Thomas Jefferson. El documento se transformó en una referencia central en la formulación de derechos y en la creación de una nueva nación.

1187. Se libra la batalla de los Cuernos de Hattin, en la que las fuerzas de Saladino vencen al ejército cruzado. Este episodio fue considerado determinante en la posterior pérdida de Jerusalén y en la convocatoria de la Tercera Cruzada.

1054. Astrónomos chinos detectan la explosión de la nebulosa del Cangrejo, resto de una supernova ubicada en la constelación de Tauro. El fenómeno fue visible incluso a la luz del día en sus primeros momentos y después durante meses por la noche.

Quiénes nacieron un 4 de julio

1807. Nace en Niza Giuseppe Garibaldi, revolucionario italiano que más tarde tendría un papel decisivo en la lucha por la unidad de Italia. Su figura quedó asociada a uno de los procesos políticos más relevantes de Europa en el siglo XIX.

1790. Nace en Gales George Everest, geógrafo y topógrafo que fue responsable general de la topografía de la India entre 1830 y 1843. Años más tarde, la montaña más alta del planeta fue bautizada en su honor con el nombre de Monte Everest.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.