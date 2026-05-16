Qué se celebra hoy, sábado 16 de mayo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Qué conmemoraciones hay los 16 de mayo alrededor del mundo

El Día Mundial de la Luz, celebrado cada 16 de mayo, es una fecha significativa para conmemorar el papel crucial que la luz juega en nuestras vidas y en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Este día fue proclamado por la Unesco en 2018 para rendir homenaje a los avances científicos relacionados con la luz y cómo estos han transformado la sociedad, la salud, la educación, la tecnología y la sostenibilidad.

Para quienes buscan qué se celebra hoy, sábado 16 de mayo de 2026, esta selección de efemérides reúne algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia. En esta fecha se recuerdan episodios políticos, culturales y sociales que forman parte de las efemérides más relevantes.

Eventos históricos que ocurrieron un 16 de mayo

1968. Estudiantes franceses toman la Universidad de la Sorbona tras dos semanas de disturbios callejeros. La ocupación se convierte en un punto de inflexión del llamado Mayo del 68, que impulsa huelgas estudiantiles y obreras en todo el país y profundiza la crisis política en Francia.

1953. Ian Fleming crea el personaje de James Bond en la novela Casino Royale. El espía británico se transformará con el tiempo en uno de los grandes íconos de la cultura popular y del cine de acción a escala internacional.

1943. Termina la resistencia en el gueto judío de Varsovia después de 28 días de combates contra las fuerzas alemanas. El levantamiento, uno de los hechos históricos más significativos de la Segunda Guerra Mundial, dejó una represión masiva y la devastación casi total del lugar.

1929. En Hollywood se entregan por primera vez premios cinematográficos representados por una estatuilla dorada. A partir de 1931, ese reconocimiento pasará a ser conocido como el premio Óscar y quedará ligado a la historia de la industria audiovisual.

1860. Abraham Lincoln se convierte en el candidato oficial del Partido Republicano para la Presidencia de Estados Unidos tras imponerse en la Convención Nacional realizada en Chicago. Meses después, obtendrá la victoria electoral.

1858. Gran Bretaña, Rusia y Francia fuerzan a China a firmar nuevos tratados con concesiones comerciales y diplomáticas. Los acuerdos amplían la apertura de puertos al comercio europeo y habilitan nuevas condiciones para la presencia extranjera en territorio chino.

1825. Simón Bolívar proclama una nueva República para resolver las aspiraciones territoriales enfrentadas entre Argentina y Perú. Más adelante, ese nuevo Estado adoptará el nombre de Bolivia en homenaje al Libertador.

1204. Balduino IX es coronado en Santa Sofía como Balduino I, primer emperador latino. Con ese hecho, el Imperio latino sustituye al bizantino en Constantinopla, en un cambio de poder de fuerte impacto político y religioso en el este europeo.

Quiénes nacieron un 16 de mayo

1917. Nace Juan Rulfo, escritor mexicano y una de las figuras centrales de la literatura en español del siglo XX. Entre sus obras más reconocidas se encuentran Pedro Páramo y El llano en llamas, fundamentales en el desarrollo de la narrativa latinoamericana.

1906. Nace Arturo Uslar Pietri, novelista, cuentista, poeta y ensayista venezolano. Su obra tuvo una fuerte relación con la realidad de su país y su novela Las lanzas coloradas fue influyente en la narrativa hispanoamericana moderna.

1718. Nace María Gaetana Agnesi, matemática italiana destacada por su papel en la divulgación del cálculo y por abrir camino a la participación de las mujeres en las ciencias exactas. Su trabajo conserva un lugar relevante en la historia de las matemáticas.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.