El pronóstico para hoy sabado 16 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el sábado 16 de mayo se prevé una jornada con condiciones mayormente nubosas y con temperaturas que oscilarán entre 1°C y 21°C a nivel nacional.

En la región noroeste, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con presencia de neblinas. Durante la tarde y la noche el cielo estará nuboso a cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones hacia el final del día. La temperatura mínima será de 5°C y la máxima de 21°C.

En el noreste, la mañana estará algo nubosa a nubosa, con heladas, neblinas y bancos de niebla. Hacia la tarde y la noche se prevé un aumento de la nubosidad, con cielo nuboso a cubierto. La temperatura mínima será de 1°C y la máxima de 19°C.

En el suroeste, la mañana se presentará nubosa a cubierta, con neblinas y heladas agrometeorológicas. Durante la tarde y la noche persistirá el cielo cubierto con neblinas, y se prevén precipitaciones escasas y aisladas. En zonas costeras se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 4°C y la máxima de 18°C.

En el centro-sur, la mañana estará algo nubosa a nubosa, con probables heladas agrometeorológicas y neblinas. En la tarde y noche el cielo se tornará nuboso a cubierto, con neblinas y precipitaciones escasas y aisladas. La temperatura mínima será de 4°C y la máxima de 18°C.

En el este, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con heladas agrometeorológicas, neblinas y bancos de niebla. Hacia la tarde y la noche se prevé cielo nuboso a cubierto con neblinas, acompañado de precipitaciones escasas y aisladas. La temperatura mínima será de 2°C y la máxima de 18°C.

En Punta del Este, la mañana estará algo nubosa a nubosa. Durante la tarde y la noche se espera un aumento de la nubosidad, con cielo nuboso a cubierto y precipitaciones escasas y aisladas. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima de 13°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa con neblinas. En la tarde y noche el cielo continuará nuboso a cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 6°C y la máxima de 15°C.Para los próximos días, Inumet prevé la persistencia de condiciones mayormente nubosas con precipitaciones aisladas y un descenso de temperatura. Posteriormente, se espera una mejora gradual con disminución de la nubosidad, aunque se mantendrán las bajas temperaturas y la probabilidad de heladas en varias zonas del país.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.