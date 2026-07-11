Qué se celebra hoy, sábado 11 de julio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, sábado 11 de julio de 2026, esta selección de efemérides reúne un día como hoy con hechos históricos y nacimientos destacados de la historia universal.

Qué se festeja este 11 de julio

El Día Mundial de la Población, celebrado cada 11 de julio, es una fecha establecida por las Naciones Unidas para concienciar sobre los desafíos y oportunidades relacionados con el crecimiento demográfico en todo el mundo. Este día invita a reflexionar sobre temas como la planificación familiar, la igualdad de género, la pobreza, la sostenibilidad y los derechos humanos, aspectos fundamentales para un desarrollo global equilibrado.

Eventos históricos que ocurrieron un 11 de julio

2010. En Johanesburgo, Sudáfrica, la selección española de fútbol se convirtió en el octavo país en conquistar la Copa del Mundo al derrotar en la final al equipo de Países Bajos por 0-1. El triunfo quedó entre las efemérides deportivas más relevantes de un día como hoy.

Trofeo de la Copa del Mundo. Foto: Agencias.

1979. Cayó sobre Australia la primera estación espacial estadounidense, Skylab, de 75 toneladas de peso, cinco años después de haber terminado la misión de su última tripulación. La estación había sido lanzada al espacio y puesta en órbita en 1973.

1978. Un camión cisterna cargado con 25 toneladas de gas propileno licuado se estrelló junto al camping Els Alfacs, en Tarragona, España. El accidente dejó 180 personas carbonizadas y 600 heridas de gravedad, y derivó en un endurecimiento de la legislación de transportes.

1971. Culminó el proceso de nacionalización del cobre cuando el Congreso Nacional de Chile aprobó por votación unánime la enmienda constitucional que lo hizo posible. Más tarde, el presidente Salvador Allende se dirigió al país para presentar la medida como un acto soberano.

1949. Israel fue admitido como miembro número 59 de la Organización de las Naciones Unidas. El ingreso figura entre los hechos históricos internacionales más significativos de esta fecha.

1916. Durante la Primera Guerra Mundial, aviones alemanes bombardearon los puertos de Harwich y Dover, en Reino Unido, y el de Calais, en la costa francesa. El episodio formó parte de la escalada bélica en Europa.

1882. La flota inglesa bombardeó durante más de diez horas la ciudad de Alejandría, en Egipto, con el objetivo de destruir las fortalezas levantadas por los nacionalistas. Pocos días más tarde, Egipto sería nombrado protectorado británico.

1302. Tuvo lugar en Courtrai, al oeste de Bélgica, la Batalla de las Espuelas Doradas. La victoria de las milicias flamencas sobre las fuerzas francesas frenó el control de Francia sobre Bélgica y mostró la eficacia de la infantería en posiciones defensivas.

Quiénes nacieron un 11 de julio

1767. Nació en Braintree, Massachusetts, John Quincy Adams, hijo mayor del presidente John Adams. Años más tarde se convertiría en el sexto presidente de Estados Unidos, entre 1825 y 1829.

1561. Nació en Córdoba Luis de Góngora y Argote, poeta y escritor español del Siglo de Oro. Fue uno de los máximos exponentes del culteranismo o gongorismo, con obras destacadas como Fábula de Polifemo y Galatea.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.