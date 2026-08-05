Qué se celebra hoy, miércoles 5 de agosto de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, miércoles 5 de agosto de 2026, esta selección de efemérides reúne un día como hoy marcado por hechos históricos y nacimientos destacados. A continuación, un repaso por las efemérides más relevantes de esta fecha en la historia.

Qué conmemoraciones hay los 5 de agosto alrededor del mundo

El Día de Nuestra Señora de las Nieves se celebra cada 5 de agosto en honor a esta advocación de la Virgen María, cuya tradición se remonta a los primeros siglos del cristianismo. La conmemoración tiene lugar anualmente en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, y, según La Nación (GDA), cobró mayor difusión a partir del siglo XVII durante el pontificado de San Pío V.

De acuerdo con La Nación, el origen de la festividad se vincula a una leyenda del siglo IV sobre un matrimonio devoto y sin hijos que decidió dejar su herencia a la Virgen tras años de oración. La noche del 4 de agosto, tanto ellos como el papa Liberio habrían recibido una revelación que indicaba construir una Basílica en el Monte Esquilino, en un lugar que aparecería cubierto de nieve pese al verano. Al día siguiente, el 5 de agosto, una zona del cerro amaneció nevada, lo que permitió señalar el sitio donde luego se levantó la basílica con los bienes donados por la pareja.

Basílica de Santa María la Mayor. Foto: AFP

Eventos históricos que ocurrieron un 5 de agosto

2016. Con la presencia de 206 países y más de 11.000 deportistas, se inauguran en Río de Janeiro, Brasil, las XXXI Olimpiadas de la Era Moderna. El comienzo de los Juegos convirtió a la ciudad en el centro del deporte mundial.

2010. Cerca de la ciudad chilena de Copiapó, en Atacama, se produce un derrumbe en la Mina San José y quedan atrapados 33 mineros a 622 metros de profundidad. El episodio dio lugar a un operativo de rescate seguido a nivel internacional durante semanas.

1963. Representantes de Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido firman en Moscú el Tratado de prohibición de ensayos nucleares. El acuerdo se transformó en un hito dentro de los esfuerzos diplomáticos para limitar la carrera armamentista.

1914. En el cruce de la avenida Euclid y la calle 105 Este de Cleveland, Estados Unidos, se instala el primer semáforo eléctrico del mundo. La medida respondió al aumento del tránsito de vehículos y marcó un cambio en la regulación urbana.

Semáforo. Foto: Intendencia de Montevideo.

1905. En Portsmouth, Estados Unidos, y con la mediación del presidente Theodore Roosevelt, se firma el Tratado de Portsmouth. El acuerdo puso fin a la guerra entre Rusia y Japón, iniciada en 1904.

1858. Tras varios intentos y rupturas, se completa la colocación del primer cable telegráfico transatlántico del mundo entre Valentia Harbour, en Irlanda, y Trinity Bay, en Terranova. Aunque el tendido falló semanas después, abrió el camino para las comunicaciones intercontinentales.

1772. En los acuerdos de San Petersburgo, Rusia, Prusia y Austria se reparten un tercio del territorio polaco. La decisión evitó una guerra europea y alteró de forma profunda el mapa político de la región.

1100. En la abadía de Westminster, Enrique I se autoproclama rey de Inglaterra. Su acceso al trono dio inicio a un reinado atravesado por disputas sucesorias, tensiones con la nobleza y la consolidación de su poder.

Quiénes nacieron un 5 de agosto

1930. Nace Neil Armstrong, astronauta norteamericano, en Wapakoneta, Ohio. Décadas más tarde se convertirá en el primer ser humano en pisar la Luna, una figura central entre los nacimientos más recordados de la exploración espacial.

1872. Nace en Sao Luís do Paraitinga, Brasil, Oswaldo Gonçalves Cruz, médico epidemiólogo y referente de la salud pública. Su trabajo fue pionero en el estudio de enfermedades tropicales y en la medicina experimental.

1850. Nace en Tourville-sur-Arques, Francia, Guy de Maupassant, escritor reconocido especialmente por sus cuentos. Su obra lo ubicó como uno de los grandes autores del relato breve y del género de terror.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.