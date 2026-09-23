Qué se celebra hoy, miércoles 23 de setiembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, miércoles 23 de setiembre de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con hechos históricos y nacimientos que dejaron su huella en la historia.

Qué se conmemora este 23 de setiembre

Un 23 de setiembre de 1850 en la quinta Ybiray, cerca de Asunción, Paraguay, falleció José Gervasio Artigas, el prócer uruguayo, a los 86 años de edad, tras vivir casi tres décadas en el exilio. Sus restos fueron repatriados a Uruguay en 1855 y actualmente se encuentran en su mausoleo de la Plaza Independencia de Montevideo, donde se rinde homenaje al Jefe de los Orientales y Protector de los Pueblos Libres.

Eventos históricos que ocurrieron un 23 de setiembre

1991. Armenia oficializó su autoproclamación de independencia de la Unión Soviética, dos días después de un referéndum en el que una amplia mayoría respaldó la autodeterminación. El hecho marcó un cambio decisivo en el proceso de desintegración de la URSS.

1964. En el Palacio de la Ópera de París se presentó el techo pintado por Marc Chagall, una obra que el artista bielorruso regaló al pueblo francés. La intervención quedó incorporada como una de las piezas más llamativas del emblemático edificio.

1868. En la localidad puertorriqueña de Lares se produjo una insurrección independentista bajo la consigna “¡Viva Puerto Rico Libre!”. Aunque el movimiento proclamó la independencia y formó un gobierno republicano, fue sofocado pocos días después por las tropas españolas.

1859. En el puerto de Barcelona se realizó la primera inmersión pública del submarino Ictíneo, diseñado por Narcís Monturiol. La nave permaneció sumergida durante dos horas y media y el ensayo despertó un amplio interés popular.

1846. Desde el observatorio de Berlín, el astrónomo Johann G. Galle descubrió el planeta Neptuno siguiendo los cálculos matemáticos de Urbain Le Verrier. El hallazgo se convirtió en uno de los grandes hitos de la astronomía moderna.

1711. Río de Janeiro se rindió ante el corsario francés René Duguay-Trouin, que logró doblegar las fortificaciones de la ciudad en once días. Tras la victoria, impuso rescates económicos y obtuvo la liberación de prisioneros franceses.

1568. Corsarios ingleses y fuerzas españolas se enfrentaron en San Juan de Ulúa, en el actual México. El combate significó el final de una flotilla inglesa vinculada al comercio ilegal, la trata de esclavos y el uso de la fuerza en el Caribe.

1459. En Inglaterra se libró la batalla de Blore Heath, considerada el primer gran choque de la Guerra de las Dos Rosas. En el enfrentamiento entre Lancaster y York, la victoria fue para los caballeros de York.

1122. En la llanura de Worms se firmó el Concordato que puso fin a la lucha de las investiduras. El acuerdo devolvió a la Iglesia la libertad para elegir obispos, aunque el emperador mantuvo influencia sobre ciertos prelados.

867. En Bizancio subió al trono Basilio I tras asesinar al emperador Miguel III, hecho con el que comenzó la dinastía macedónica. Durante su reinado, el Imperio Bizantino se fortaleció territorialmente y avanzó en reformas legales.

Quiénes nacieron un 23 de setiembre

1949. Nació en Freehold, Nueva Jersey, el cantante Bruce Springsteen, una de las figuras más reconocidas del rock estadounidense. Su carrera lo llevó a ser identificado por muchos como el “nuevo Bob Dylan”.

1916. Nació en la localidad italiana de Maglie Aldo Moro, dirigente de la Democracia Cristiana Italiana. Con el paso de los años, llegaría en dos ocasiones al cargo de primer ministro de su país.

1713. Nació en Madrid Fernando VI de Borbón, futuro rey de España. Su reinado se caracterizó por una política de paz y neutralidad, además de impulsar programas reformistas junto a ministros de peso.

63 a. C.. Nació en Roma Cayo Julio César Octaviano Augusto, quien más tarde sería conocido como César Augusto. Su largo mandato inauguró una etapa de estabilidad y prosperidad en el mundo mediterráneo, asociada a la llamada Pax Romana.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.