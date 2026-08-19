Qué se celebra hoy, miércoles 19 de agosto de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si buscás qué se celebra hoy, miércoles 19 de agosto de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con hechos históricos y nacimientos que dejaron huella en la historia.

Qué conmemoraciones hay los 19 de agosto alrededor del mundo

El 19 de agosto se celebra Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Una jornada que rinde homenaje a los trabajadores humanitarios que ponen en riesgo su vida para brindar ayuda en guerras, crisis y desastres naturales.

La fecha fue elegida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2008, en memoria del atentado ocurrido el año 2003, en la ciudad de Bagdad, donde murieron 22 trabajadores humanitarios y más de 100 personas resultaron heridas tras la exploción de una bomba contra el Hotel Canal. Lugar que había sido declarado como sede de la Organización de las Naciones Unidas en Irak tan solo cinco días antes. En la actualidad, se estableció como una jornada organizada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) que busca destacar el compromiso y dignidad de los trabajadores además de recordar el trágico hecho.

Ayuda humanitaria de la ONU. YOUSSEF BADAWI YOUSSEF BADAWI/EPA

Eventos históricos que ocurrieron un 19 de agosto

1960. En Moscú, el piloto estadounidense de la CIA Francis Gary Powers fue condenado a 10 años de reclusión por el caso de espionaje del avión U-2. El episodio se convirtió en uno de los hechos históricos más resonantes de la Guerra Fría en estas efemérides.

1942. Una fuerza aliada de 7.000 hombres lanzó una incursión contra posiciones alemanas en el puerto francés de Dieppe. Aunque la operación tuvo un alto costo humano y escasos resultados inmediatos, aportó información clave para planificar el desembarco de Normandía.

1858. Se proclamó la nueva Constitución de Nicaragua, que permaneció en vigor durante 35 años. Su sanción marcó un momento institucional relevante dentro de la historia política del país.

1847. En Padierna, en las afueras de Ciudad de México, comenzó una batalla decisiva de la Guerra Mexicano-estadounidense. El enfrentamiento terminó con la derrota mexicana y la victoria de las tropas comandadas por Winfield Scott.

1811. Durante la guerra por la independencia de México, se creó en Zitácuaro la Suprema Junta Nacional Americana. Este organismo fue el primer órgano de gobierno insurgente y puso en cuestión la autoridad del gobierno español.

1772. Gustavo III dio en Suecia un golpe de Estado sin derramamiento de sangre para desplazar influencias partidistas rivales. Poco después impulsó una nueva Constitución que amplió los poderes de la Corona y promovió reformas internas.

1274. Eduardo I fue coronado rey de Inglaterra en Westminster, tras suceder a Enrique III. Su reinado estuvo marcado por el fortalecimiento del poder real, campañas militares y una mayor gravitación del Parlamento.

Quiénes nacieron un 19 de agosto

1946. Nació en Hope, Estados Unidos, Bill Clinton, quien más tarde se convirtió en el 42º presidente de su país. Su figura integra la lista de nacimientos recordados en estas efemérides por su peso en la política internacional contemporánea.

Bill Clinton. Sebastian Derungs/swiss-image.ch

1871. Nació en Dayton, Estados Unidos, Orville Wright, pionero de la aviación. Junto con su hermano Wilbur protagonizó en 1903 el primer vuelo con motor de la historia de la aeronáutica.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.