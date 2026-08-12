Qué se celebra hoy, miércoles 12 de agosto de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Para quienes buscan qué se celebra hoy, miércoles 12 de agosto de 2026, esta recopilación de efemérides reúne un día como hoy con algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de esta fecha en la historia.

Qué conmemoraciones hay los 12 de agosto alrededor del mundo

El Día Internacional de la Juventud, celebrado el 12 de agosto, es una fecha dedicada a reconocer el papel fundamental que desempeñan los jóvenes en la sociedad. Esta fecha conmemorativa se conmemora anualmente desde 2000 y fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Este día tiene como objetivo promover la participación activa de los jóvenes en diversos ámbitos, como la política, la educación, la cultura y el desarrollo social y resaltar la importancia de su contribución al bienestar global.

Jóvenes estudiando. Foto: Freepik.

Eventos históricos que ocurrieron un 12 de agosto

2000: El submarino ruso K-141 Kursk sufrió dos explosiones en el mar de Barents y la tragedia terminó con la vida de sus 118 tripulantes. El episodio derivó en un operativo internacional de rescate y en múltiples interrogantes sobre lo ocurrido, por lo que permanece entre las efemérides más recordadas de las últimas décadas.

1981: IBM presentó en Nueva York su primer ordenador personal comercial, el IBM Personal Computer 5150. El lanzamiento marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la informática y figura entre los hechos históricos que transformaron la comunicación y la vida cotidiana.

Cartel de IBM.

1953: La Unión Soviética hizo estallar en Kazajistán su primera bomba de hidrógeno, dentro de su programa de pruebas nucleares. El avance fortaleció su posición en la carrera armamentística y se convirtió en uno de los hechos históricos más relevantes de la Guerra Fría.

1877: El astrónomo estadounidense Asaph Hall descubrió los satélites naturales de Marte, Fobos y Deimos. El hallazgo amplió el conocimiento sobre el planeta rojo y ocupa un lugar destacado en las efemérides científicas de un día como hoy.

1851: Merrit Singer recibió en Nueva York la patente de una máquina de coser que impulsaría el crecimiento de la empresa que llevaría su apellido. A partir de ese desarrollo, la firma se consolidó como una referencia mundial en el sector.

1281: La flota del emperador mongol Kublai Kan fue destruida por un tifón cuando intentaba invadir Japón. El fenómeno, recordado como kamikaze o “viento divino”, quedó ligado a uno de los mayores desastres navales de la historia.

Quiénes nacieron un 12 de agosto

1911: Nació en Ciudad de México Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes, conocido artísticamente como Cantinflas. El actor y comediante se convirtió en una de las figuras más populares del cine en español y destaca entre los nacimientos más recordados de esta fecha.

1881: Nació en Ashfield, Massachusetts, Cecil B. DeMille, uno de los directores más exitosos de la primera mitad del siglo XX. Su nombre quedó asociado a grandes producciones épicas como Los diez mandamientos y El mayor espectáculo del mundo.

1866: Nació en Galapagar Jacinto Benavente y Martínez, escritor y dramaturgo español distinguido con el Premio Nobel de Literatura en 1922. Su obra ocupa un lugar central en la literatura en español y forma parte de los nacimientos destacados en estas efemérides.

1681: Nació en Horsens Vitus Jonassen Bering, marino y explorador danés al servicio de Rusia. Su trayectoria quedó marcada por las expediciones a Kamchatka y por la navegación en el estrecho que lleva su nombre.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.