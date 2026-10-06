Qué se celebra hoy, martes 6 de octubre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, martes 6 de octubre de 2026, en estas efemérides repasamos un día como hoy con algunos de los hechos históricos y nacimientos más recordados de la fecha.

Qué se conmemora este 6 de octubre

Un 6 de octubre de 1862 murió en Montevideo Francisco Acuña de Figueroa, poeta uruguayo nacido en 1791 y considerado el primer poeta nacional, autor de la letra de los himnos de Uruguay y Paraguay, reconocido escritor de la letra del himno nacional uruguayo en 1830, aprobado por decreto el 8 de julio de 1833 durante el gobierno de Fructuoso Rivera, y luego modificada por el propio autor y ratificada el 12 de julio de 1845 en la versión definitiva que se canta hasta la actualidad.

Además, en 1846 obsequió al Paraguay las siete estrofas originales de su himno nacional, lo que lo consolidó como el único autor de letras de dos himnos nacionales en América Latina.

Francisco Acuña de Figueroa. Foto: El País

Eventos históricos que ocurrieron un 6 de octubre

1973: Egipto y Siria lanzaron una ofensiva militar sorpresa contra Israel en coincidencia con la festividad hebrea del Yom Kipur. Así comenzó la Guerra del Yom Kipur, un conflicto que se convirtió en un punto de inflexión en la historia regional.

1928: Chang Kaichek fue proclamado presidente de la República China. Su designación consolidó una etapa política decisiva en el país asiático.

1927: Se estrenó en Estados Unidos "El cantor de jazz", considerada la primera película de la historia del cine con sonido en algunas de sus escenas. La producción fue un gran éxito de taquilla y marcó un cambio clave en la industria audiovisual.

1810: En Oruro, Bolivia, un cabildo abierto derivó en asonadas y en la redacción de un levantamiento contra la administración colonial española. El episodio se vinculó con los movimientos políticos que atravesaban la región.

1582: El 6 de octubre de ese año no existió en el calendario gregoriano aplicado en Roma por decreto de Gregorio XIII. La reforma dispuso que después del 4 de octubre siguiera directamente el 15 de octubre.

23: En China, rebeldes decapitaron a Wang Mang, emperador de la dinastía Xin, dos días después del saqueo de la capital Chang'an. El episodio se produjo en medio de una rebelión campesina.

105 a. C.: Tuvo lugar la Batalla de Arausio, en la que las tribus cimbrias y teutonas derrotaron de forma abrumadora a dos ejércitos romanos. La falta de coordinación entre los mandos de Roma resultó determinante en el desenlace.

69 a. C.: Se libró la Batalla de Tigranocerta, donde las fuerzas romanas comandadas por Lucio Licinio Lúculo vencieron al ejército de Tigranes II. Tras el combate, los romanos tomaron la antigua capital del Imperio armenio.

Quiénes nacieron un 6 de octubre

1914: Nació en Larvik, Noruega, el aventurero y etnólogo Thor Heyerdahl. Alcanzó notoriedad internacional por la expedición Kon-Tiki de 1947 y por sus investigaciones sobre contactos entre civilizaciones antiguas.

1846: Nació en Central Bridge, Nueva York, George Westinghouse, inventor, ingeniero y empresario estadounidense. A lo largo de su trayectoria patentó más de 400 inventos, entre ellos el freno de aire comprimido para ferrocarriles.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.