Qué se celebra hoy, martes 4 de agosto de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, martes 4 de agosto de 2026, estas efemérides reúnen una selección de un día como hoy con hechos históricos y nacimientos destacados de la historia. En esta fecha, las efemérides permiten repasar acontecimientos relevantes ocurridos a lo largo de los siglos.

Qué conmemoraciones hay el 4 de agosto

El 4 de agosto del año 1962 falleció Marilyn Monroe. Fue en su casa de Brentwood, Los Ángeles, Estados Unidos. La actriz y modelo estadounidense supo ser uno de los símbolos más populares durante la década del 50.

Marilyn Monroe.

Eventos históricos que ocurrieron un 4 de agosto

1984. En África, el gobierno revolucionario del Alto Volta, encabezado por Thomas Sankara, cambió el nombre del país a Burkina Faso y modificó además la bandera y el himno nacional. La decisión marcó un giro simbólico y político en la identidad del Estado.

1944. En Ámsterdam, Anna Frank y su familia fueron capturados por la Gestapo nazi tras permanecer ocultos para evitar la deportación. Su diario, iniciado en 1942, se transformó con el tiempo en uno de los testimonios más conocidos sobre el Holocausto.

Ana Frank. Foto: archivo El País

1914. Tropas alemanas cruzaron la frontera oriental de Bélgica, vulnerando su neutralidad, en un episodio clave del inicio de la I Guerra Mundial. Como respuesta a la invasión, el Reino Unido entró en el conflicto y se amplió el alcance de la guerra en Europa.

1900. Una fuerza expedicionaria integrada por varias potencias puso fin al sitio de los 55 días en Pekín. Tras la rebelión, el gobierno chino fue obligado a indemnizar a los países afectados por el conflicto.

1897. En La Alcudia, en Valencia, fue descubierta la escultura conocida como la Dama de Elche por un adolescente que trabajaba en el campo. La pieza se convirtió con el tiempo en uno de los grandes íconos del arte ibérico.

1789. La Asamblea Constituyente de Francia abolió el régimen feudal, suprimiendo privilegios fiscales, diezmos y derechos señoriales. El hecho quedó como uno de los grandes hitos políticos de la Revolución Francesa y del pasaje hacia el Estado liberal.

1704. Durante la guerra de Sucesión española, una escuadra inglesa ocupó Gibraltar por su valor estratégico sobre el estrecho. La toma de la plaza abrió una disputa de larga duración por el control de este enclave.

1496. Bartolomé Colón fundó la ciudad de Santo Domingo en la isla de La Española, en la actual República Dominicana. Con el tiempo, la ciudad se consolidó como uno de los principales centros políticos y administrativos del Nuevo Mundo.

Quiénes nacieron un 4 de agosto

1961. Nació en Honolulú Barack Obama, dirigente político estadounidense que años después se convertiría en el primer presidente negro de Estados Unidos. Su figura quedó asociada a un cambio de época en la política de ese país.

Barack Obama. Foto: AFP

1960. Nació en Valladolid José Luis Rodríguez Zapatero, político socialista español y presidente del Gobierno de España entre 2004 y 2011. Su trayectoria lo ubicó entre las figuras centrales de la política española de comienzos del siglo XXI.

1901. Nació en Nueva Orleans Louis Armstrong, trompetista y cantante estadounidense de jazz. Es considerado una de las personalidades más influyentes e innovadoras en la historia de ese género musical.

1834. Nació en Kingston upon Hull John Venn, matemático británico reconocido por sus aportes a la lógica inductiva. Su método de representación gráfica, conocido como diagramas de Venn, se volvió fundamental para el análisis lógico.

1792. Nació en Horsham Percy Bysshe Shelley, poeta romántico inglés y autor de obras como Ozymandias y Oda al viento del Oeste. Su producción literaria lo convirtió en una referencia central de la poesía británica.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.