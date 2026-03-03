Qué se celebra hoy, martes 3 de marzo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Al comenzar un nuevo día, en este caso el martes 3 de marzo, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Qué se celebra este 3 de marzo

El Día Internacional de los Escritores, celebrado el 3 de marzo, es una jornada dedicada a honrar y reconocer la invaluable contribución de los escritores y autoras de todo el mundo. Este día celebra el arte de la escritura, una actividad fundamental para el intercambio de ideas, la transmisión de conocimientos y la creación de universos imaginarios. La fecha tiene como objetivo sensibilizar sobre el impacto cultural y social de los escritores y fomentar la lectura y la escritura en todas sus formas.

Eventos que sucedieron un 3 de marzo y marcaron la historia

2005: El aventurero estadounidense Steve Fosset se convirtió en la primera persona en circunvolar el mundo en solitario, sin escalas y sin reabastecerse, al aterrizar en Kansas después de más de 67 horas de vuelo.

1996: En las elecciones generales españolas, el PP logró un triunfo muy ajustado en las urnas, lo que obligó a Jose María Aznar a pactar con nacionalistas vascos, catalanes y canarios para alcanzar su mayoría relativa. En 2000 obtuvo la mayoría absoluta y su política se derechizó considerablemente.

1953: El oceanógrafo francés Jacques-Yves Cousteau publicó su libro "El mundo del silencio", escrito con Frédéric Dumas. A partir de esta obra, comenzó a trabajar en una versión cinematográfica con el director de cine Louis Malle. Después de tres años de trabajo, la película "El mundo del silencio", que mostró un universo hasta entonces desconocido de peces tropicales, ballenas y morsas, se estrenó con gran éxito de público y ganó el Oscar de Hollywood al mejor documental y la Palma de Oro del Festival de Cine de Cannes.

1923: En Estados Unidos, salió a la calle el primer número de la revista semanal de información general "Time". Sus fundadores fueron Briton Hadden y Henry Luce, que habían sido compañeros de universidad en Yale. En el futuro contaría con varias ediciones: europea, asiática, canadiense y Pacífico Sur.

1918: La Rusia bolchevique firmó el Tratado de Brest-Litovsk con los poderes centrales, abandonando el enorme desgaste de la I Guerra Mundial y proporcionando la independencia a Polonia y los territorios bálticos de Ucrania y Finlandia.

1870: En Estados Unidos se comenzaron a enviar tribus indias a las reservas, empleando, incluso, la fuerza. A partir de entonces, los trece Estados de la Unión quedaron limpios de tribus indígenas. En muchas ocasiones no se respetaron los tratados firmados.

1861: En Rusia, Alejandro II abolió la servidumbre, algo que afectó a más de 40 millones de campesinos; pero perduró el sistema del "mir" (comunidad rural propietaria de la tierra que trabaja, pero responsable colectiva de los impuestos).

1613: En Rusia, una asamblea de nobles eligió como zar al joven Miguel I. Con él comenzó la dinastía Romanov. Los boyardos, muy comprometidos con el Gobierno polaco anterior, se retiraron por completo.

1478: Con el fin de impulsar la industria naval en sus reinos, los Reyes Católicos promulgaron una pragmática concediendo premios a los que construyeran embarcaciones de 600 a 1.000 toneladas.

Nacimientos históricos que ocurrieron un3 de marzo

1847: Nació en Edimburgo (Reino Unido) Alexander Graham Bell, logopeda británico, que a lo largo de su vida presentó 18 patentes individuales y 12 junto a colaboradores, aunque fue más conocido por ser el inventor del teléfono en 1876.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.