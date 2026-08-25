Qué se celebra hoy, martes 25 de agosto de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Para quienes buscan qué se celebra hoy, martes 25 de agosto de 2026, esta selección de efemérides reúne algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia. En estas efemérides se repasan acontecimientos relevantes ocurridos en esta fecha.

Qué se celebra este 25 de agosto

Este 25 de agosto tiene lugar un feriado no laborable que rememora un hecho clave en la historia de Uruguay. Se celebra la Declaratoria de la Independencia del país, proclamada en 1825.

Se trata de uno de los feriados inamovibles, determinado por la ley N° 16.805, en su redacción dada por la ley N° 17.414. De esta lista también forman parte 1° y 6 de enero, 1° de mayo, 19 de junio, 18 de julio, 2 de noviembre y 25 de diciembre.Este mismo día, pero en 1825 se proclamó la Declaratoria de la Independencia. Este hecho marca la separación de la Provincia Oriental de todo poder extranjero y la unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata, tal como indica la plataforma de ANEP Uruguay Educa.

Asamblea de la Florida, Declaratoria de la Independencia. Autor: de Eduardo Amézaga.

Eventos históricos que ocurrieron un 25 de agosto

1989. La sonda espacial Voyager 2 llega a Neptuno y envía las primeras imágenes obtenidas durante su paso cercano al planeta. La misión permitió observar rasgos centrales de este gigante gaseoso y de su luna Tritón, además de detectar seis nuevas lunas y tres nuevos anillos.

1960. Se inauguran en Roma las XIV Olimpiadas de la Era Moderna, con la participación de 83 países y 4.327 deportistas. La edición marcó además un cambio en la difusión del deporte, ya que la televisión realizó por primera vez la retransmisión de las pruebas.

1944. París es liberado y las Divisiones Francesas Libres entran en la capital seguidas por tropas estadounidenses. La rápida rendición evitó la destrucción de la ciudad y abrió una nueva etapa política en Francia bajo el liderazgo de Charles de Gaulle.

Charles de Gaulle.

1825. En el actual Uruguay, la Sala de Representantes proclama la independencia del Imperio del Brasil y resuelve la incorporación a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se trata de uno de los hechos históricos más significativos vinculados a la fecha en el país.

1609. Galileo Galilei presenta ante las autoridades de la República de Venecia un telescopio fabricado por él. El instrumento despertó gran interés por su valor científico y por las expectativas que generó en torno a la observación del cielo y la innovación técnica.

1580. En Alcántara, cerca de Lisboa, el ejército español comandado por el Duque de Alba derrota a las tropas portuguesas de Antonio I. La victoria abrió paso a la ocupación del trono de Portugal por Felipe II e inició la etapa conocida como la Unión Ibérica.

325. Concluye en Bitinia el Concilio de Nicea, primer consejo ecuménico de la iglesia cristiana convocado por Constantino I. De esa reunión surgió el Credo Niceno, considerado una de las formulaciones doctrinales más influyentes del cristianismo.

Quiénes nacieron un 25 de agosto

1912. Nace en Neunkirchen Erich Honecker, político alemán y último jefe de Estado de la República Democrática Alemana entre 1976 y 1989.

1530. Nace en Kolómenskoe Iván IV Vasílievich, conocido como Iván el Terrible, zar de Rusia entre 1547 y 1584 y figura clave en la consolidación del Estado ruso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.