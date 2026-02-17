¿Qué se celebra hoy, martes 17 de febrero de 2026 alrededor del mundo? Las efemérides de esta jornada

Al comenzar un nuevo día, en este caso el martes 17 de febrero, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Qué conmemoraciones hay los 17 de febrero alrededor del mundo

El Día Mundial de la Resiliencia del Turismo, celebrado el 17 de febrero, es una jornada dedicada a reflexionar sobre la importancia de la resiliencia en el sector turístico a nivel global. Este día resalta cómo la industria del turismo, que ha enfrentado múltiples desafíos a lo largo de los años, ha sido capaz de adaptarse y reinventarse frente a crisis como desastres naturales, pandemias, inestabilidad política y otros eventos que han afectado tanto a los destinos turísticos como a las comunidades locales.

Hechos históricos ocurridos un 17 de febrero

2013: En las elecciones celebradas hoy en Ecuador, el mandatario Rafael Correa logró la mayoría absoluta a la presidencia y también a la Asamblea legislativa con el 60 % de los votos. Es la tercera vez consecutiva que consiguió ser presidente. Sobre su persona hay luces y sombras. Entre sus logros se contaron la lucha contra la pobreza, el crecimiento económico o la mejora de la sanidad y la educación. Entre sus sombras estuvieron la corrupción y la amenaza a las libertades con una polémica Ley de Comunicación.

2011: En Libia, en el denominado Día de la Ira, al menos 24 personas resultaron muertas durante la represión de las manifestaciones convocadas por la oposición que congregaron a miles de libios en las calles reclamando el fin del régimen de Muamar el Gadafi, el dictador más antiguo de África. En los días siguientes, la represión se endureció y la cifra de muertos aumentó alarmantemente.

2011: La mecha de la revolución continuó incendiando el mundo árabe y el Gobierno de Bahrain decretó el estado de emergencia en todo el país en un intento de aplacar la revuelta de la comunidad chií que desde hace cuatro días reclamaba en la calle reformas democráticas, después de que esa noche la policía y el Ejército desalojaran a sangre y fuego a miles de manifestantes, muchos de ellos mujeres y niños, acampados en la plaza de la Perla, en el centro de Manama, la capital del emirato. Al menos 4 manifestantes murieron y más de 300 resultaron heridos.

2008: A las tres de la tarde, nació un nuevo Estado: Kosovo. Lo hizo con el favor de Estados Unidos y la Unión Europea, sus principales patrocinadores y la oposición total de Rusia y Serbia. Esta última se sintió injustamente amputada de un territorio que considera la cuna de su identidad nacional y, junto con Rusia, entendió totalmente ilegal la secesión. Kosovo debió adoptar las leyes necesarias para aplicar el plan del enviado especial de la ONU, el finlandés Marti Ahtisaari, sobre el que se logró el consenso interno en la UE y en él se hizo hincapié especial en la protección de las minorías, sobre todo de los serbios.

1989: En Marrakesh se creó la Unión del Magreb Árabe con la unión de Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania y Libia, generando grandes esperanzas antes de verse atenazada por el conflicto del Sahara Occidental.

1979: Tropas Chinas invadieron Vietnam en respuesta a la invasión vietnamita de Camboya y a su acercamiento a la Unión Soviética en lugar de a China, pero fueron rechazadas tras nueve días de sangrientos y encarnizados combates.

1955: En Londres (Reino Unido) el ministro de defensa Harold Macmillan anunció que Gran Bretaña tenía planes para desarrollar y producir bombas de hidrógeno.

1936: En Asunción, capital de Paraguay, tuvo lugar la llamada "revolución de febrero" que logró la dimisión del presidente Eusebio Ayala. Los revolucionarios nombraron al general Rafael Franco, que se encontraba en el exilio por cuestiones políticas, que asumió el poder junto a trabajadores, estudiantes e intelectuales, formando un gobierno de tendencia socialista que gobernó hasta el 13 de agosto de 1937, fecha en que Rafael se vio de nuevo obligado a partir al exilio.

1913: El norteamericano Tomás Alva Edison presentó en un teatro de la ciudad de Nueva York la primera película combinada con el fonógrafo, precursora del cine sonoro.

1904: En el teatro de La Fenice (Venecia, Italia), Giacomo Puccini estrenó su ópera en tres actos "Madame Butterfly", cuya trama transcurre en Nagasaki, Japón, a finales del siglo XIX, obteniendo muy mala aceptación por parte del público y la crítica.

1902: En Barcelona, España, se celebró una huelga general que paralizó la ciudad, convocada por los anarquistas en solidaridad con los obreros metalúrgicos, en huelga desde hace 2 meses. Ante la extensión de la misma a Madrid, Zaragoza y Valencia, la autoridad declaró el estado de guerra el día 20.

1894: En el Teatro Marinsky de San Petersburgo (Rusia) se estrenó la cuarta y definitiva versión de "El lago de los cisnes", ballet de Piotr Ilich Chaikovski, en una velada en memoria de dicho compositor, recientemente fallecido, con buena acogida del público.

1843: Los británicos se anexionaron la mayoría de lo que ahora es la provincia de Sindh en Pakistán, después de ganar la batalla de Miani.

1810: Por decreto del emperador francés Napoleón I, se declaró a la ciudad italiana de Roma como segunda ciudad del Imperio, a la vez que se incorporaron a este Imperio los Estados Pontificios. El Papa se negó desde este instante a entronizar a los obispos nombrados por Napoleón en los Estados anexados.

Personajes históricos que nacieron un 17 de febrero

1836: Nació en Sevilla Gustavo Adolfo Bécquer, poeta español y una de las figuras más relevantes del romanticismo. Su lírica se caracterizó por ser intimista y expresada con sencillez y sinceridad. Su colección de poemas "Rimas y Leyendas" supuso el punto de partida de la moderna poesía española. Murió a los 34 años de edad a causa de una tuberculosis.

1817: Nació en Bruselas, Bélgica, Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk van Oranje-Nassau, conocido como Guillermo III de los Países Bajos, quien fue rey de los Países Bajos y Gran Duque de Luxemburgo entre 1849 y 1890. Gozó de gran popularidad. Tuvo cuatro hijos, de los cuales solo tres sobrevivieron hasta la edad adulta.

1781: En Quimper, localidad de la Bretaña francesa, nació René Laënnec, quien fue médico francés y, debido a la vergüenza que sintió al acercar su oído al pecho de las pacientes, en 1816 creó un cilindro de madera de 30 cm de largo, origen del estetoscopio.

1653: Nació en Fusignano (Italia) Arcangelo Corelli, violinista y compositor de música barroca. Estudió con Giovanni Benvenuti y Leonardo Brugnoli. En Roma alcanzó gran fama como violinista y perfeccionó su técnica compositiva. Fue protegido por la reina Cristina de Suecia. Se le consideró el representante por excelencia del "concerto grosso".

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.