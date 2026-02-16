¿Cuándo es el próximo feriado en Uruguay? Marzo de 2026 tendrá un asueto para todos los uruguayos

El próximo feriado que tendrán los uruguayos en 2026, luego de celebrarse Carnaval en febrero, es la Semana de Turismo, también conocida como Semana Santa. Se trata de un asueto que cuyas fechas son variables, y pueden caer en tanto en abril como en marzo. En este 2026, caerá parcialmente en ambos meses.

El nombre en nuestro país se lo da la ley N° 6.997 de declaración de feriados, que data de octubre de 1919. "Declárase feriada la sexta semana siguiente a Carnaval con el nombre de Semana de Turismo", indica la legislación. Por la diversidad en su oferta de actividades, en Uruguay también se la conoce por distintos nombres, como "Semana Criolla", "Semana de la Cerveza", "Semana Ciclista", entre otros. Se trata de una semana en la que las familias uruguayas suelen aprovechar para descansar o viajar.

¿Cuándo es la Semana de Turismo 2026?

La Semana de Turismo 2026 se celebrará desde el lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril de 2026. Sin embargo, cristianos de todo el mundo comienzan sus celebraciones el domingo 29 de marzo, con el llamado "Domingo de Ramos", y los días sucesivos tienen lugar conmemoraciones hasta el domingo 5 de abril, en el que se celebrará la Pascua, o para los cristianos, el "Domingo de Resurrección".

A pesar de que esta festividad tiene orígenes cristianos, en Uruguay se la conoce bajo un nombre laico por el proceso de secularización de los feriados impulsado en 1919 por el entonces presidente José Batlle y Ordóñez.

¿Se puede correr de fecha la Semana de Turismo?

En Uruguay, algunos feriados pueden correrse de fecha, mientras que otros se mantienen en su día original. Semana de Turismo no se puede cambiar de fecha.

Así lo determina la ley 16.805, en su redacción dada por la ley 17.414, que explica que los feriados de Carnaval, Semana Santa y los correspondientes al 1º y 6 de enero, 1º de mayo, 19 de junio, 18 de julio, 25 de agosto, 2 de noviembre y 25 de diciembre se deben conmemorar el día en el que caen y no se pueden cambiar.

Terminal de Tres Cruces llena de personas viajando por Semana de Turismo. Estefania Leal/Archivo El Pais

Todos los feriados restantes sí se pueden cambiar y se procederá dependiendo del día en el que caigan: si son un sábado, domingo o lunes, se conmemoran en esos mismos días; si caen en martes o miércoles, se pasan para el lunes anterior; y si se trata de un jueves o un viernes, se pasan para el lunes inmediato siguiente.

¿Cuál es el origen de Semana de Turismo?

La festividad tiene su origen en el siglo VI en Jerusalén, cuando se realizaban procesiones para recordar los últimos días y la muerte de Jesús. Sin embargo, Uruguay luego se despojó de su nombre religioso y pasó a llamarla oficialmente "Semana de Turismo". De esta manera, los uruguayos suelen abocarse a recorrer distintos puntos del país, o viajar al exterior, puesto que conlleva un receso en los centros de estudio y algunos trabajos.