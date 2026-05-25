Qué se celebra hoy, lunes 25 de mayo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, lunes 25 de mayo de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia. En esta fecha se recuerdan acontecimientos políticos, culturales y sociales que forman parte de las efemérides del 25 de mayo.

Qué se festeja el 25 de mayo

El 25 de mayo se celebra el Día de la Patria en Argentina, conmemorando la conformación del primer gobierno patrio el 25 de mayo de 1810. Este hito, conocido como la Revolución de Mayo, marcó el inicio del proceso de independencia de la corona española y la creación de la Primera Junta. La Revolución de Mayo implicó una serie de eventos ocurridos en Buenos Aires durante la "Semana de Mayo", que culminaron el 25 de mayo de 1810 con la destitución del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros.

Bandera de Argentina. Foto: Pixabay

Además, el 25 de mayo es conocido globalmente como el Día del Orgullo Friki (Geek Pride Day), una fecha para que los entusiastas de la ciencia ficción, los cómics y los videojuegos celebren sus aficiones. La elección del día coincide con el aniversario del estreno de Star Wars: A New Hope en 1977.

Montevideo Comics.

Eventos históricos que ocurrieron un 25 de mayo

1963. En Addis Abeba, capital de Etiopía, los líderes de 32 naciones africanas acordaron fundar la Organización de la Unidad Africana. La creación del organismo buscó dar una voz común al continente y avanzar en los procesos de descolonización en distintos territorios africanos.

1947. El presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, creó la Agencia Central de Inteligencia (CIA) con la firma de la Ley de Seguridad Nacional. El organismo pasaría a convertirse en una pieza central del sistema de inteligencia estadounidense.

Expresidente de Estados Unidos Harry Truman. Foto: Britannica

1895. El escritor irlandés Oscar Wilde fue hallado culpable de "indecencia mayor" y condenado a dos años de trabajos forzados. El caso marcó su vida pública y su trayectoria personal, antes de su posterior exilio en París.

1787. En Filadelfia, los delegados de la Convención Constitucional se reunieron y nombraron a George Washington presidente de la asamblea. Su figura otorgó legitimidad a un proceso clave en la redacción de un nuevo marco institucional para Estados Unidos.

1734. Tuvo lugar la batalla de Bitonto, en Italia, donde el conde de Montemar comandó la victoria del ejército expedicionario español sobre las fuerzas austríacas. El resultado permitió la reconquista del reino de Nápoles.

1659. En Inglaterra, el general George Monk forzó la dimisión de Richard Cromwell como Lord Protector. El movimiento abrió paso a la restauración de la monarquía de los Estuardo en el país.

1644. El general Ming Wu Sangui se alió con los manchúes y abrió las puertas de la Gran Muralla en Shanhaiguan. La decisión resultó determinante para la caída de la dinastía Ming y el establecimiento de la dinastía Qing.

1521. Se proclamó el edicto de Worms, que proscribió a Martín Lutero, lo declaró hereje y lo puso fuera de la ley. La medida se convirtió en uno de los episodios centrales del conflicto religioso de la época.

1085. Alfonso VI, rey de Castilla y León, entró en Toledo tras la rendición de la ciudad. El hecho abrió una etapa de convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos, con fuerte impacto en el desarrollo cultural de la península.

Quiénes nacieron un 25 de mayo

1938. Nació en Clatskanie, Oregón, Estados Unidos, el poeta y escritor Raymond Carver. Fue considerado una figura central del minimalismo y uno de los grandes cuentistas norteamericanos del siglo XX, con una obra enfocada en la vida cotidiana.

1889. Nació en Kiev Igor Sikorsky, diseñador aeronáutico que desarrolló con éxito el helicóptero. Su trabajo fue fundamental para la evolución de la aviación en el siglo XX.

1803. Nació en Londres Edward Bulwer-Lytton, novelista, dramaturgo y político británico. Entre sus obras más conocidas figura "Los últimos días de Pompeya".

1048. Nació en China Song Shenzong, quien sería el sexto emperador de la dinastía Song. Durante su reinado impulsó reformas políticas y sociales orientadas a afrontar problemas estructurales del imperio.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.