Qué se celebra hoy, lunes 20 de julio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Para quienes buscan saber qué se celebra hoy, lunes 20 de julio de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más relevantes ocurridos un día como hoy en la historia. En esta selección de efemérides se destacan acontecimientos que marcaron distintas etapas a nivel político, científico y cultural.

Qué se celebra cada 20 de julio

Cada 20 de julio se celebra el Día del Amigo en Uruguay, al igual que en otros países del mundo como Argentina, Chile y Brasil. Es una fecha propia, que difiere de la establecida por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que es 30 de julio.

La fecha surge del psicólogo y odontólogo argentino Enrique Febbraro, quien en 1969 se mostró sumamente conmovido por la llegada de Neil Amstrong a la Luna. Entendió que el acontecimiento hermanaba a todos las personas, más allá de su etnia, religión o ideología.

Por esta razón, escribió miles de cartas a todo el mundo. Ser socio del Rotary Club lo ayudó a generar los contactos. Se sostiene que le contestaron 700 personas y que todas se mostraron afín a celebrar el Día del Amigo en el aniversario de la llegada a la Luna. Con los años finalmente logró que su idea se celebrara en los países antes mencionados.

Amigos jugando a las cartas. Foto: Magnific.

Eventos históricos que ocurrieron un 20 de julio

1969. Tras cuatro días de viaje a bordo del Apollo XI, Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre en pisar la Luna, mientras Edwin E. Aldrin lo acompañó en la superficie y Michael Collins permaneció orbitando. La misión culminó con un regreso exitoso a la Tierra y quedó como uno de los hechos históricos más trascendentes del siglo XX.

“Este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la Humanidad”. Esta es la frase que dijo Neil Armstrong al pisar la Luna. Foto: NASA

1960. Ceilán, actual Sri Lanka, eligió a Sirimavo Bandaranaike como la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra en el mundo. Su partido obtuvo una amplia victoria electoral y abrió un antecedente político de alcance internacional.

1944. El coronel Claus von Stauffenberg llevó adelante un atentado contra Adolf Hitler en Rastenburg, en Prusia Oriental, aunque el líder nazi resultó ileso. Tras el ataque, los conspiradores fueron perseguidos y miles de personas terminaron ejecutadas en la represión posterior.

1933. En el Vaticano se firmó el Concordato del Reich entre la Santa Sede y la Alemania nazi. El acuerdo estableció restricciones a la actuación política del clero y de las asociaciones religiosas dentro del territorio alemán.

1810. En Santa Fe, actual Bogotá, un incidente en torno a un florero derivó en un enfrentamiento entre criollos y españoles. El episodio tuvo consecuencias decisivas en el proceso independentista, con la remoción de la autoridad virreinal y la consolidación de una junta rebelde.

1221. El rey Fernando III de Castilla y el obispo Mauricio colocaron en Burgos la primera piedra de la futura catedral gótica dedicada a la Virgen María. La obra se convertiría con el tiempo en uno de los templos más emblemáticos de España.

Quiénes nacieron un 20 de julio

1822. Nació en Heinzendorf Gregor Mendel, monje agustino y naturalista, reconocido por sentar las bases matemáticas de la genética. Sus investigaciones con guisantes dieron lugar a las conocidas leyes de la herencia.

1737. Nació en Madrid Nicolás Fernández de Moratín, poeta, prosista y dramaturgo español. Su trayectoria lo ubicó entre las figuras literarias de su tiempo y también fue el padre de Leandro Fernández de Moratín.

1304. Nació en Arezzo Francesco Petrarca, poeta y humanista italiano, autor de una obra decisiva para la literatura europea. Su "Canzoniere" es considerado uno de los grandes referentes de la poesía occidental.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.