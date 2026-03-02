¿Qué se celebra hoy, lunes 2 de marzo de 2026? Mirá las efemérides alrededor del mundo

Al comenzar un nuevo día, en este caso el lunes 2 de marzo, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Qué se celebra este 2 de marzo

El Día de la Independencia de Marruecos, celebrado el 2 de marzo, es una fecha muy significativa para los ciudadanos marroquíes, ya que conmemora la recuperación de la soberanía del país tras décadas de colonización. Esta jornada recuerda el fin del protectorado francés en 1956 y la restauración de la independencia completa de Marruecos, que marcó un hito importante en la historia de la nación y en la lucha por la autodeterminación de los pueblos africanos.

Hechos históricos ocurridos un 2 de marzo

1990: En Sudáfrica, Nelson Mandela fue elegido vicepresidente del CNA (Congreso Nacional Africano, su partido). El 6 de julio del año siguiente fue nombrado presidente por aclamación, sustituyendo a Oliver Tambo. Junto al presidente de la República, Frederik De Klerk, iniciaron el desmantelamiento del apartheid y la transición a una democracia multirracial.

1972: Desde EE.UU. se lanzó al espacio la "Pioneer 10", primera sonda espacial destinada a cruzar el cinturón de asteroides y tomar fotografías de Júpiter, que abandonó el Sistema Solar en 1983. En diciembre de 1973 alcanzó Júpiter y envió las primeras fotografías. Diez años más tarde, la nave dejó el sistema solar. En el 34.600 d. C. y en su largo viaje hacia la constelación de Tauro, se previó que la Pioneer 10 pasara próxima a otra estrella, Ross 249. En la sonda se envió un disco óptico conteniendo información y fotos de nuestro planeta y sus habitantes, además de un mapa espacial indicando la situación del Sistema Solar y de la Tierra. También se enviaron saludos en más de 100 lenguas terrestres.

1956: Marruecos logró la independencia de Francia y el sultán Mohamed V formó su primer gobierno.

1944: En España, por iniciativa del general Franco, un decreto estableció la creación del Documento Nacional de Identidad para tener más y mejor controlados a los españoles. Los primeros obligados en tenerlo fueron los presos y los que permanecieron en libertad vigilada. En segundo lugar, los varones que por su profesión o negocio cambiaron con asiduidad de domicilio. En tercer lugar, los hombres residentes en ciudades de más de 100.000 habitantes. Luego, los varones que habitaron en localidades entre 25.000 y 100.000 habitantes, después las mujeres que viajaron por motivos de trabajo y así sucesivamente hasta completar en unos años el total de la sociedad.

1821: El movimiento "ludita", que proclamó la destrucción de maquinaría tecnológica por hacer que el hombre perdiera su capacidad laboral y por ende creativa al plegarse de manera esclavista a las formas de tecnología, logrando más productividad en el trabajo en términos de rapidez y no en capital humano, tuvo en la localidad de Alcoy su primer exponente en España, cuando 1.200 hombres en paro armados organizaron un motín y rompieron y quemaron 17 máquinas de hilar, exigiendo al Ayuntamiento que desmantelara las restantes.

1561: En el Valle de Güentota en la actual Argentina, el español Pedro del Castillo fundó la ciudad de Mendoza y le puso el nombre de Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja, en honor al gobernador y capitán general de Chile, García Hurtado de Mendoza. El 28 de marzo de 1562 la ciudad fue trasladada muy cerca de allí por el capitán Juan Jufré.

1498: El navegante portugués Vasco da Gama y su flota, tras haber soportado fuertes tempestades y sofocar una revuelta de los marineros, llegaron a la isla de Mozambique en el transcurso de su primer viaje a la India.

Personajes históricos que nacieron un 2 de marzo

1931: En Privolnoie, cerca de Stávropol (URSS), nació Mijail Gorbachov, político y líder reformista que en 1985 fue nombrado secretario general del PCUS y en 1988 presidente del Sóviet Supremo y jefe del Estado. Comenzó la "glasnost" y la "perestroika" (reforma del sistema soviético) y por tanto fue el último dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1991 se produjo un intento de golpe de Estado involucionista, que fue frenado por Boris Yeltsin. Gorbachov resultó apartado.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.