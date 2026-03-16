¿Qué se celebra hoy, lunes 16 de marzo de 2026? Mirá las efemérides alrededor del mundo

Al comenzar un nuevo día, en este caso el lunes 16 de marzo, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Qué se celebra este 16 de marzo

El Día del Oso Panda, celebrado el 16 de marzo, es una fecha especial dedicada a rendir homenaje al oso panda. Este día tiene como objetivo sensibilizar sobre la importancia de la conservación de esta especie en peligro de extinción y promover el cuidado de su hábitat natural, especialmente en su país de origen, China, pero también en otros lugares donde se realizan esfuerzos de conservación.

Hechos históricos ocurridos un 16 de marzo

1995: Al ratificar el estado de Mississippi, con casi 130 años de retraso, la XIII enmienda constitucional, la esclavitud quedó definitivamente abolida en todos los Estados Unidos.

1978: Aldo Moro, presidente de la Democracia Cristiana Italiana y primer ministro entre 1963 y 1968 y desde 1974 hasta 1976, fue secuestrado en Roma por las Brigadas Rojas para evitar el compromiso histórico de acercamiento a los comunistas italianos. Tras casi dos meses de injusto cautiverio, su cadáver apareció en el maletero de un coche el 9 de mayo.

1968: En Vietnam del Sur, tres compañías del ejército norteamericano iniciaron una operación de búsqueda y destrucción de un batallón del Vietcong en el área de My Son, que según inteligencia tenía su base en la aldea My Lai-4. Se lanzó un ataque con helicópteros. Al no encontrar resistencia se enviaron dos secciones al poblado. Al verlos llegar, los aterrorizados aldeanos comenzaron a correr y fueron abatidos a tiros. Se arrasó el villorio, arrojando granadas dentro de las chozas y disparando a los que intentaron huir. Violaron y asesinaron a las jóvenes del lugar, rodearon a los civiles y los mataron. Al final de la masacre murieron 347 personas, todos ellos ancianos, mujeres y niños desarmados. Por estos hechos, año y medio más tarde, el teniente del ejército americano William Calley Jr. fue enviado a juicio, declarado culpable y condenado a cadena perpetua, pero se le liberó tres años después cuando un juez federal americano declaró el juicio inconstitucional.

1926: En Auburn (EE.UU.) Robert H. Goddard, pionero de la astronáutica, lanzó con éxito el primer cohete de combustible líquido. Este innovador cohete medía aproximadamente tres metros y consistía en una larga serie de tuberías finas unidas a unos tanques de combustible. El ingenio, que se denominó "Nell", se elevó apenas 12 metros durante un vuelo de 2,5 segundos y cayó en un campo de coles. A pesar de todo, fue una importante demostración de que los propulsores de combustible líquido eran posibles.

1802: Un año después de la toma de posesión del presidente Thomas Jefferson y por su expreso mandato, en el día de hoy se fundó, a 80 km al norte de la ciudad de Nueva York, la Academia Militar de Westpoint, siendo la más antigua. Creada con el propósito de formar cadetes y especializarlos en ingeniería, así como en el manejo de artillería para convertirlos en oficiales del Ejército, de sus puertas salieron oficiales como Robert E. Lee, Douglas Macarthur o Dwight D. Eisenhower.

1521: Fernando de Magallanes, explorador y navegante portugués al servicio de la Corona española en su intento de completar el primer viaje alrededor del mundo, llegó a la isla de Samar, en un archipiélago al que bautizó con el nombre de San Lázaro, hoy en día las islas Filipinas. Magallanes murió el 27 de abril en la isla filipina de Mactán, en un enfrentamiento con los indígenas. Tomó el mando de la expedición el capitán de la nave "Concepción" Juan Sebastián Elcano que fue quien llevó a la expedición a completar con éxito el primer periplo realizado jamás alrededor del mundo.

1244: En Montsegur, Francia, unos 200 cátaros fueron salvajemente quemados en la hoguera por blasfemos.

Nacimientos históricos que ocurrieron un16 de marzo

1839: En la ciudad de París, Francia, nació Sully Prudhomme, poeta francés que recibió el premio Nobel de Literatura en 1901. "La justicia" y "La dicha" fueron sus obras más reconocidas.

1789: Nació en la localidad de Erlangen (Alemania), Georg Simon Ohm, físico y matemático que contribuyó con la Ley de Ohm, una de las leyes fundamentales de los circuitos de corriente eléctrica.

1751: Nació en Port Conway (EE.UU.), James Madison, cuarto presidente de la nación y arquitecto de su Constitución.

1750: En Hannover (Prusia, actual Alemania) nació Caroline Herschel, mujer adelantada a su tiempo, que siendo asistente de su hermano William, astrónomo real descubridor de Urano, fue la primera mujer en descubrir un cometa y más de mil estrellas dobles, dedicando su vida al estudio del universo y la música. Por ello, en 1828, se convirtió en la primera mujer en ser miembro honorario de la Royal Astronomical Society.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.