Qué se celebra hoy, lunes 13 de julio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, lunes 13 de julio de 2026, esta selección de efemérides reúne algunos de los hechos históricos más relevantes de un día como hoy en la historia. En esta fecha se recuerdan acontecimientos de alcance mundial y regional que forman parte de las efemérides del 13 de julio.

Día Mundial del Rock

El Día Mundial del Rock, celebrado cada 13 de julio, se remonta a 1985, cuando se celebró el Live Aid, un recital solidario organizado por Bob Geldof y Midge Ure para recaudar fondos destinados a combatir la hambruna en Etiopía. El Live Aid reunió a varias de las bandas y artistas más importantes de la época y de la historia de la música como Freddie Mercury, U2, David Bowie, The Who, entre otros.

En el estadio de Wembley, en Londres, los príncipes Carlos y Diana inauguraron este macroconcierto solidario. El evento se extendió durante 16 horas y fue seguido por más de mil millones de personas en 169 países

Live Aid, 1985

Eventos históricos que ocurrieron un 13 de julio

1930: En Montevideo se inició el primer Campeonato del Mundo de fútbol, con la participación de 13 selecciones nacionales distribuidas en cuatro grupos. El torneo quedó en la historia del deporte y culminó ese mismo mes con Uruguay como campeón tras vencer a Argentina en la final.

1854: Invasores franceses comandados por el conde Gaston de Raousset Boulbon desembarcaron en el puerto de Guaymas con el objetivo de impulsar la separación de Sonora de México. Las fuerzas mexicanas y la población civil, dirigidas por José María Yañez Carrillo, lograron derrotarlos en la llamada Batalla de la Defensa de Guaymas

1832: El explorador y etnógrafo estadounidense Henry Rowe Schoolcraft recorrió el curso superior del Mississippi y localizó las fuentes del río en el lago Itasca, en el norte de Minnesota. El hallazgo fue un aporte significativo al conocimiento geográfico de Estados Unidos.

1713: España y Gran Bretaña firmaron uno de los tratados de Utrecht, por el que Menorca y Gibraltar pasaron a manos británicas. El acuerdo se inscribió en una reconfiguración política y territorial de Europa tras años de conflicto.

1501: La expedición de Pedro Álvares Cabral llegó a Lisboa luego de descubrir Brasil y explorar parte de la costa africana en su ruta hacia la India. El viaje consolidó una de las travesías marítimas más relevantes de la expansión portuguesa.

1288: Se firmó en Francia el Acuerdo de Lyon entre el reino de Castilla y Francia, por el que Felipe IV renunció a sus derechos sobre Castilla. A su vez, Sancho IV reconoció un reino independiente en Murcia y Ciudad Real para los infantes de la Cerda.

1191: Las fuerzas de Francia e Inglaterra, en el marco de la Tercera Cruzada, lograron la capitulación de la ciudad de San Juan de Acre. La conquista fue un paso estratégico en la campaña militar desarrollada en la región del Mediterráneo oriental.

Quiénes nacieron un 13 de julio

100 a. C.: Nació en Roma Cayo Julio César, líder militar y político de la etapa final de la República romana. Su trayectoria tuvo un papel decisivo en la expansión del dominio romano y en las transformaciones políticas de su tiempo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.