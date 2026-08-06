Qué se celebra hoy, jueves 6 de agosto de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, jueves 6 de agosto de 2026, en esta nota encontrará una selección de efemérides con hechos históricos y nacimientos ocurridos un día como hoy. Estas efemérides permiten repasar acontecimientos que dejaron huella en distintas etapas de la historia.

Qué se conmemora este 6 de agosto

El 6 de agosto del año 1945 Estados Unidos lanzó una bomba atómica en la ciudad de Hiroshima. Fue el primero de los dos ataques atómicos norteamericano sobre suelo japonés en cuestión de días, que marcaron la finalización de la Segunda Guerra Mundial. El impacto del proyectil que pesaba unos 4.400 kilogramos terminó acabando con la vida de 140.000 personas aproximadamente.

Hiroshima se convirtió en la primera ciudad del mundo en ser atacada con una bomba nuclear. El bombardero estadounidense B-29 Enola Gay lanzó la bomba Little Boy sobre el centro urbano, en uno de los hechos históricos más devastadores del siglo XX.

Bomba atómica sobre Hiroshima. HANDOUT

Eventos históricos que ocurrieron un 6 de agosto

1961: La Unión Soviética volvió a captar la atención mundial al enviar al espacio a German Titov a bordo de la Vostok 2. El cosmonauta completó una misión de un día entero en órbita y marcó un récord de permanencia fuera de la Tierra.

1936: En España, las tropas marroquíes bajo las órdenes de Francisco Franco cruzaron el estrecho de Gibraltar. El avance se produjo poco después del levantamiento iniciado en julio, en un episodio clave del conflicto español.

1825: Bolivia proclamó su independencia de España y se constituyó como República durante su primer congreso nacional. La Asamblea Deliberante dispuso además que el nuevo Estado llevara el nombre de Bolívar, en homenaje a Simón Bolívar.

1806: Francisco II renunció a la corona del Sacro Imperio Germánico tras recibir un ultimátum de Napoleón I. Con esa decisión, los estados miembros quedaron liberados de sus obligaciones frente a la autoridad imperial.

1538: Gonzalo Jiménez de Quesada fundó la ciudad de Santa Fe de Bogotá. La nueva población se convertiría con el tiempo en la capital de Colombia y en un centro político relevante de la región.

1284: Se libró la Batalla naval de Meloria, considerada una de las mayores de la Edad Media. La República de Génova derrotó a la flota de Pisa y dio inicio al declive político y comercial de esa potencia marítima.

133 a. C.: Las legiones romanas de Publio Escipión arrasaron la ciudad celtibérica de Numancia tras un prolongado asedio. La caída del enclave quedó como símbolo de la resistencia frente al poder romano.

Quiénes nacieron un 6 de agosto

1928: Nació en Pittsburgh Andy Warhol, figura central del arte estadounidense de la segunda mitad del siglo XX. Su obra resultó decisiva para el desarrollo del Pop Art y para una nueva relación entre cultura visual, consumo y celebridad.

Andy Warhol.

1881: Nació en Ayrshire Alexander Fleming, científico escocés que descubriría la lisozima y la penicilina. Sus aportes fueron fundamentales para la medicina moderna y le valieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.